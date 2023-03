Tra Festa del papà e Falò di San Giuseppe, è un Ecoweekend formato famiglia

È l’ultimo Ecoweekend prima dell’arrivo della primavera. E proprio in vista del 21 marzo, ecco che il fine settimana si divide tra appuntamenti per la Festa del papà e i falò di San Giuseppe, riti di propiziazione antichissimi, legati al culto della terra e alla sua rigenerazione. Qui di seguito il tradizionale cartellone di appuntamenti ‘green’

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Fuochi nei Chiassi e Sfizi Antichi

A Monopoli domenica 19 marzo dalle ore 19 nel centro storico falò e canti. È “La Festa dei Falò – Fuochi nei Chiassi e Sfizi Antichi”, nel segno della tradizione, con musica popolare, giochi e laboratori per bambini, zeppole e tanto divertimento.

Dal tardo pomeriggio, dunque, accensione dei 14 falò per le vie del centro storico di Monopoli con musica ed animazione nel segno della tradizione. La serata sarà allietata dagli spettacoli in piazza Palmieri (Gaetano Tasselli e La La Band), in Vico Alba (Beautiful Sway Tribute Band Michael Bublè), Piazza Garibaldi (Ricover), Largo San Giovanni (Caramel Show), Piazza Manzoni (Dj Daniele Marasciulo con la voce di Maria Teresa Carrieri) e Largo Castello (Soul Experience). E, poi, gli spettacoli itineranti con sbandieratori, tamburi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, serpenti e animazione per bambini. Sono previsti due falò tradizionali anche nelle contrade Cozzana e L’Assunta.

Falò a Locorotondo

A Locorotondo domenica 19 marzo si riaccende la tradizione dell’accensione dei Falò di San Giuseppe. Al calar del sole saranno quattro i falò che arderanno nel nostro territorio, prevalentemente nelle contrade.

Il percorso dei falò tra cultura e tradizione sarà così articolato: ore 19 villetta di Padre Pio – via Padre Pio da Pietralcina – a cura del Comitato di Quartiere “Amici di Pantaleo”; ore 19:30 aia di contrada Mancini a cura dell’Associazione “Mancini e dintorni”; ore 20 contrada Pasqualone a cura della famiglia Pinto;

ore 20:30 contrada Carbottiello a cura dell’Associazione “San Marco – Eventi, cultura e tradizioni”.

La festa di primavera

Anche a Troia, la notte di San Giuseppe sarà illuminata dalla luce del fuoco. Dopo tre anni di assenza torna la festa popolare della Primavera. Il Falò di San Giuseppe è un momento magico che ogni anno, da secoli, unisce la comunità troiana nella devozione al santo e nella tradizione. Domenica prossima, a partire dalle ore 19, don Paolo Paolella darà avvio alla festa dopo la benedizione del fuoco. Intorno al grande falò, tra musica e balli, si potranno degustare piatti tipici della tradizione contadina e del buon vino. Tutto, naturalmente, offerto dalla comunità troiana.

Trekking esperienziale

Domenica 19 marzo l’associazione Murgia Enjoy propone un trekking esperienziale con la presenza della socia Ida Andriola.

Tali esperienze in natura, attraverso la meditazione, con la spiegazione del percorso di benessere mentale ed energetico delle letture Akashiche, attraverso il silenzio e l’ascolto di sé, aiutano infatti a superare le situazioni difficili che la vita presenta. Durante il percorso Ida Andriola favorirà la connessione con gli alberi e con il colore verde (collegato al cuore e alla camminata) per ottenere i benefici del rilassamento in Natura. L’incontro dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9 di domenica 19 marzo. Info www.murgiaenjoy.it

Archeo trekking

Tra gli appuntamenti di PugliArte, domenica 19 ore 10.30 “Puglia Archeo Trekking – All’Impalata di Monopoli”. Il paesaggio racconta i suoi antichi ricordi, lascia intravedere la fatica e il sangue dei contadini che, con le loro ruvide, sapienti e dignitose mani, hanno costruito monumenti di pietra, celati tra la fitta vegetazione mediterranea agli occhi indiscreti di chi aveva il compito di far rispettare la legge. Info 3403394708

Altra escursione di domenica 19 firmata PugliArte è in programma alle 10.30 con “Puglia Trekking – Le Meraviglie del Bosco di Faeto”. Immerso nel silenzio della natura, a ridosso dei Monti Dauni, il bosco, nella sua piccola espansione di 121 ettari, è una vera e propria chicca immersa in un paesaggio ameno, in cui la rigogliosa vegetazione viene sovrastata da alberi giganteschi che affascinano in tutte le stagioni dell’anno naturalisti e turisti provenienti da tutte le zone d’Italia. Si parte dal piano delle Noci e si termina l’escursione presso lo spaccio “Moreno” tra salumi e formaggi tipici. Info 3403394708

WWF “Ri-Party-Amo”

Inizia anche in Capitanata il progetto nazionale del WWF “Ri-Party-Amo ”, che si propone come iniziativa concreta per coinvolgere quante più persone possibili a difesa e salvaguardia del territorio nazionale. Insieme a giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità, scenderemo in campo con attività di pulizia e iniziative di sensibilizzazione per ripristinare aree naturali come fiumi, spiagge e fondali, con obiettivo pulire in un anno 20 milioni di metri quadri di ambienti naturali. Numerosi sono già gli eventi organizzati in vari ambienti naturali della Capitanata fra cui ricordiamo anche la pulizia dei fondali delle Isole Tremiti a cura del Marlyn Tremiti (WWF Sub) nel prossimo mese di giugno.

Il 19 marzo sarà svolto il primo evento della Provincia di Foggia nel Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” grazie anche alla collaborazione del Comune e di AMIU, nonché di numerosi volontari, gruppi cittadini e associazioni di Foggia e provincia che hanno dato la loro adesione come La Società Civile, La Via della Felicità, il Centro Studi Naturalistici ONLUS, l’associazione P. A. T. A e l’A.S.D. Monti Dauni Sport & Bike. Info foggia@wwf.it

Vertical horizon

Ritorna l’esplorazione dell’Alta Murgia e la sua natura più incontaminata con un avventuroso trekking del Pulo, la mastodontica gravina del territorio di Altamura. Sabato 18 marzo si esplora la grande dolina ripercorrendo virtualmente il percorso dell’acqua attraverso il canyon e la macchia boschiva che ha creato una vera e propria jungla. Qui si possono visitare alcune delle antichissime grotte sui lati del pendio roccioso e capirne l’origine geologica. Info 3471152492.

DiVini Borghi

Al via, sabato 18 marzo, a Casarano, la seconda stagione di “Divini Borghi”, ideata da Antonio Manzo, guida turistica da anni presente sul campo con progetti culturali esclusivi per la promozione del territorio. La partenza avverrà dalla piazza principale del paese, per poi proseguire, passeggiando, alla scoperta degli scorci e punti più suggestivi del centro storico. Successivamente, la visita della cantina, con la possibilità di degustare alcune tra le più importanti etichette prodotte dalle aziende coinvolte.

La prima delle tappe in programma, prevede l’incontro dei partecipanti in Piazza San Giovanni Elemosiniere, alle 15.30, per poi proseguire alla scoperta del centro storico di Casarano. La passeggiata terminerà con una sosta nella Cantina Vinoli, rinomata azienda vitivinicola del territorio, dove, a raccontarne la storia, saranno i proprietari stessi. Info. 327 5433127

“Lungo il paesaggio”

Una passeggiata in campagna, per ammirare il paesaggio e ripulirlo da eventuali rifiuti abbandonati. Si chiama “Lungo il paesaggio” ed è l’evento in programma sabato 18 marzo a Guagnano, organizzato dalla Pro Loco Guagnano ’93 con la collaborazione del Comune di Guagnano, la partecipazione di Monteco e Salento Informa. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in Contrada Scalera, nei pressi del passaggio a livello, per poi percorrere a piedi, tutti insieme, la nota stradina di campagna ormai simbolo del paese, utilizzata dai residenti per la corsa e jogging amatoriale. Info 3491551843.

In bici nel Parco delle Dune Costiere

Ciclo passeggiata lungo la via Francigena del Sud tra gli ulivi monumentali del Parco Regionale delle Dune Costiere. Sabato 18 marzo, punto di partenza della cicloescursione è l’Albergabici, Casa Cantoniera ANAS e Centro Visite del Parco Dune Costiere, con servizio di ospitalità, noleggio biciclette e ciclofficina. Da qui si inizia a pedalare nella campagna tra Ostuni e Fasano lungo il tracciato dell’antica Via Traiana – strada romana che collegava Roma a Brindisi – tornando indietro nel tempo, sino alla preistoria, con la visita al Dolmen di Montalbano, mentre maestosi ulivi secolari ci guideranno fino alla Masseria Li Santuri. Qui si scende nel sottosuolo tufaceo per visitare un antico frantoio ipogeo e si giunge poi sulla scenografica strada Bianca, nel cuore dell’area protetta luogo incantato dove importanti registi italiani e internazionali hanno trovato ispirazione per girare alcune scene di importanti film e fiction. Info 3470081412.

Walking tour al profumo delle zagare

Fluxus cooperativa propone per domenica 19 marzo una passeggiata guidata nell’entroterra di Gallipoli. Il percorso si sviluppa ad Alezio, dal Santuario della Madonna delle Lizza in posizione centrale ai Capani, storica contrada in campagna. Un percorso facile, lungo poco più di 5 km. Info: www.fluxuscooperativa.com

Avventura in natura con papà

Per la Festa del papà, proposta familiare con una passeggiata pomeridiana immersi nella natura, per permettere a genitori e figli di condividere un’esperienza che coinvolga tutti i sensi in un clima di relax e divertimento nella meravigliosa cornice delle Cave di Fantiano. Domenica un’escursione tra sentieri odorosi e imponenti monoliti di roccia, scolpiti ad arte dall’ uomo e circondati da una rigogliosa pineta di pino d’Aleppo. Si racconta la storia e la biodiversità che caratterizzano questo luogo e si insegnano i segreti per diventare degli attenti investigatori naturalistici sulle tracce degli animali selvatici. Info 3423125196.

Oasi LIPU

Una giornata dedicata alla scoperta della diversità biologica che caratterizza la gravina di Laterza. Attraverso una piacevole visita guidata, accompagnati dallo staff e dai volontari Lipu, domenica 19 marzo si percorrono circa 4 km ca per scoprire gli aspetti naturalistici e paesaggistici della gravina più imponente del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”. Info 349 441 2840

La festa di San Giuseppe in Valle d’Itria

Serata in Valle d’Itria con passeggiata alla ricerca dei rapaci notturni e cena conviviale intorno al falò di San Giuseppe. Domenica 19 marzo si festeggia l’inizio della primavera in Valle d’Itria, tra i canti dei rapaci notturni, i riti tradizionali di San Giuseppe e un ottimo bicchiere di vino. Sarà una serata, tra luce e buio, per augurare prosperi raccolti e per purificare gli animi.

L’evento inizierà con una passeggiata notturna guidata dalla Cooperativa Serapia lungo stradine di campagna dove, tra campi coltivati, boschi di querce e pinete, ricercando gufi comuni, civette e assioli e ascoltandone i canti.

Le torce illumineranno il cammino fino a ritornare, con un percorso ad anello, al punto di raduno dove rievocare la tradizione del falò di San Giuseppe. Info 3665999514

Fire walking experience

Torna l’experience invernale più folcloristica di sempre dove la notte si illumina della danza scoppiettante del fuoco di immensi falò sparsi per tutto l’entroterra pugliese. Domenica 19 marzo alla Madonna della Scala a Noci la notte di San Giuseppe ha in sé molteplici significati legati all’alternanza delle stagioni e all’inizio di un nuovo periodo per il raccolto. Una sorta di “pellegrinaggio” tra le zone di confine di contrade e campagne in cui questo culto è molto sentito, fino a festeggiare tutti insieme attorno al falò dove corpo e anima potrà scaldarsi e rifocillarsi con vino e musica. Info pugliatrekking.com

Tra i mandorli in fiore

Fattoria della Mandorla, l’unica filiera innovativa del seme mandorla nel mondo, apre le sue porte per accogliere il pubblico nel primo parco tematico della Mandorla di Toritto.

La passeggiata di sabato 18 marzo, dopo aver assaggiato il frullato di latte di mandorla, sarà tra i 30000 mandorli in fiore, coltivati in 60 ettari di territorio nell’area protetta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Si scopriranno le caratteristiche della pregiatissima Mandorla cultivar Filippo Cea, che è alla base di un progetto avanguardistico di innovazione, e della ricca biodiversità del Parco. Info: info@pugliawalk.it

A ‘cavallo’ del Salento

Escursione a cavallo e Trekking per esplora43 le zone rurali di Vernole, Acquarica e Melendugno, camminando e cavalcando sulla millenaria Via Francigena, lungo un percorso di imparagonabile bellezza, immersi in un paesaggio autentico, tra paiare e furnieddhi, circondati dalla macchia mediterranea e da uliveti in rinascita. Appuntamento domenica 19 marzo a Melendugno, per cavalcare in sella a meravigliosi cavalli e immergersi in questo paesaggio autentico, osservandolo da un punto di vista unico. Info www.naturalmentesalento.it

Musica e vinili

Si terrà sabato 18, e domenica 19 marzo, negli spazi del Palazzetto dello Sport di San Pio (Strada Catino 1, uscita statale 16 Bari Santo Spirito), “La città del disco – Mostra scambio vinili rari e da collezione”, l’evento organizzato dall’associazione Puglia Eventi in collaborazione con il Municipio V.

Per l’occasione 40 tra espositori collezionisti, hobbisti e operatori del settore daranno vita a una due giorni di mostra / scambio / vendita di dischi in vinile, CD, musicassette degli anni ’60-’70-’80-’90. Vecchi LP con copertine iconiche che raccontano la storia musicale mondiale attraverso il tempo.