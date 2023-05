Tra bici, oasi e mare: è l’Ecoweekend ‘made in Puglia’

Archiviato il doppio lungo ponte (Liberazione e Primo Maggio), che però ha “tradito” a livello climatico, è nuovamente tempo di Ecoweekend. E stavolta, anche se più breve, darà maggiore soddisfazione a chi vorrà trascorrerlo a contatto con la natura. Ecco il tradizionale appuntamento con una serie di eventi per il fine settimana da vivere in modalità green.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Domenica in bici

Parte domenica 7 maggio dai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro, Rutigliano e Adelfia “Domenica in Bici”, iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano.

Domenica 7 maggio si comincia con le seguenti tappe:

– Acquaviva delle Fonti (punto d’incontro alle ore 8:00 in Piazza Garibaldi);

– Noicattaro e Rutigliano (percorso unico con partenza alle ore 9.00 dal Palazzo della Cultura di Noicattaro);

– Adelfia (punto d’incontro alle ore 08:30 in Largo Cellino Nicassio).

L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si concluderà con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi).

I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell’entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all’enogastronomia locale. L’iniziativa si concluderà il 15 ottobre a Modugno.

Tutti gli aggiornamenti e info sul sito www.domenicainbici.it

Le vie del Cicloturismo in Puglia

Quali sono le vie del cicloturismo in Puglia? Su questo tema si apre il confronto fra guide, esperti del settore e appassionati all’interno del Molfetta Bike Festival, in corso di svolgimento a Molfetta fino a domenica 14 maggio, organizzato da I Bicipedi insieme al Comune di Molfetta.

Sabato 6 maggio, subito la seconda giornata del laboratorio di progettazione viaggi in bici, con inizio alle 17, è in programma il primo Bike Talk dedicato al cicloturismo in Puglia, che si terrà alla Cittadella degli Artisti, aperto dai saluti istituzionali dell’assessora all’Ambiente del Comune di Molfetta, Caterina Roselli. Info 3807970408.

Biciclettata tra borgo e bosco

Domenica 7 maggio si va su due ruote a esplorare il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata (Foggia). Le guide dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Monti Dauni Sport & Bike accompagneranno il gruppo lungo un itinerario di circa 12-15 km, alla scoperta della flora e della fauna territoriali per poi concludere l’itinerario a Borgo Turrito. Info borgoturrito.it

Taranto street art

La DiscoverArt srls organizza il 6 maggio un city tour inedito e affascinante alla scoperta dei murales della città di Taranto ispirato al progetto “Taranto Regeneration Union and Street” (T.R.U.St) il quale ha fatto proclamare la “Città Dei Due Mari” capitale mediterranea della Street Art. Un percorso espositivo open air dal respiro internazionale che ha il fine di promuovere le arti contemporanee e di riqualificare, sviluppare e valorizzare il territorio urbano. Un vero e proprio museo a cielo aperto realizzato da artisti provenienti da tutta Europa.

Appuntamento il 6 maggio con punto di ritrovo in Via Venezia (davanti all’ingresso del PalaMazzola) a Taranto. Info: www.discoverartsrl.com

Festa degli aquiloni

Nell’intero weekend il lungomare Cristoforo Colombo di Margherita di Savoia ospiterà la nona edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone.

Tutti i giorni, dalle 10 alle 19, l’immensa spiaggia di Margherita di Savoia ospiterà fra i più importanti aquilonisti italiani e stranieri con il volo delle creazioni originali rigorosamente create a mano dagli artisti partecipanti. Quest’anno record di delegazioni partecipanti rispetto alle precedenti edizioni tale da incoronare Margherita di Savoia capitale dell’aquilone.

La città del sale e del vento ospiterà aquilonisti provenienti da tutto il mondo, con oltre 30 club, tra cui famosi artisti provenienti da tutta Italia ed anche europei da Polonia, Francia e Germania e i più lontani da Cina, Indonesia e addirittura Australia pronti a mostrare il folklore, le tradizioni e la cultura dei loro Paesi.

Fra boschi e campi

Per domenica 7 maggio l’associazione Murgia Enjoy propone una salutare escursione fra soleggiati e ampi campi con una breve tappa in un folto bosco naturale e ad una lama. Tempo permettendo sarà possibile visitare anche una grotta carsica accessibile da tutti. Un’occasione per trascorrere una mattinata all’aria aperta, raccogliere gli abbondanti asparagi presenti grazie alle recenti piogge e conoscere il territorio.

L’incontro dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9 del 7 maggio. Info www.murgiaenjoy.it

Le cavità artificiali di Grottaglie

Le cavità artificiali di Grottaglie-Trekking geoarcheologico. È questa un’altra delle proposte per domenica 7 maggio: il gruppo si sposterà, grazie agli speleologi del Gruppo Grotte Grottaglie in collaborazione col TCI, nelle gravine di Grottaglie, alla scoperta delle cavità artificiali, della cultura rupestre, della geologia e delle specie arboree che caratterizzano l’area. Info 3492589427.

Oasi del WWF Monte Sant’Elia

Una passeggiata nell’Oasi WWF Monte Sant’Elia (Massafra), accompagnati dal Naturalista Angelo Chiarelli. Appuntamento promosso dall’associazione culturale I Leucaspidi domenica 7 maggio. L’Oasi WWF Monte Sant’Elia è una bellissima area collinare delle Murge orientali affacciata sulla gravina e sul golfo di Taranto, tipico ambiente steppico mediterraneo. È parte delle Riserva Naturale Regionale e designata come Zona Speciale. Dai 450 metri di quota dell’oasi si domina il Golfo di Taranto e la vista giunge fino al massiccio del Pollino e della Sila.

Il bosco di leccio – circa 70 ettari – e la Macchia mediterranea ospitano numerose specie di piante di notevole interesse fitogeografico in quanto di origine balcanica o perché rare, localizzate, o addirittura esclusive come l’Ophrys tarentina, orchidea selvatica endemica delle province di Taranto, Brindisi, Matera e Cosenza. Sono numerosissime le orchidee spontanee, tra cui la meravigliosa Barlia robertiana. Info: www.ileucaspidi.it.

Le tartarughe liberate

Domenica 7 maggio alle 10,30 alla spiaggia Prima Cala di Molfetta (BA) vi sarà la liberazione di tre tartarughe marine curate nel Centro di Recupero Tartarughe marine WWF di Molfetta. Previsto bagno di folla tra famiglie e scolaresche.

Una giornata nell’Oasi Lipu

Nell’ambito del programma Eventi-Natura 2023 dell’Oasi Lipu Gravina di Laterza – realizzato grazie ai contributi della Provincia di Taranto e del Comune di Laterza – sabato 6 e domenica 7 maggio, alle ore 10:30, è in programma una visita guidata per apprezzare le bellezze primaverili dell’Oasi.

In occasione della Festa, le “memorie storiche della gravina”, verrà raccontato il “vivere” dei tempi passati in gravina. A seguire lo staff dell’Oasi effettuerà una affascinante escursione dedicata alla scoperta della gravina. Info 3393311947.

Lungomare Santa Cesarea Terme

Un itinerario ad anello alla scoperta del Lungomare Santa Cesarea Terme. L’appuntamento è in programma sabato 6 maggio: attraverso i sentieri, posti lungo gli alti rilievi delle falesie, si giunge sula sommità della Serra dove l’antica Torre Specchia di Guardia scruta il mare. Proseguendo lungo il paesaggistico sentiero “Malepasso, tra la costa rocciosa ed il mare profondo, si troverà poi la strada del ritorno nell’entroterra. Info www.18meridianoescursioni.it

L’Oro bianco

Un’affascinante escursione, accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche, per un Trekking mozzafiato lungo Le Vie del Sale ed esplorare il Canyon della Guardiola sul Sentiero dell’Oro Bianco. Un itinerario che si snoda nel Parco Naturale Otranto – Leuca. A proporlo, sabato 6 maggio è Naturalmente Salento, per una camminata lungo antichi tratturi che attraversano il paesaggio naturalistico, percorrendo un itinerario escursionistico costiero lungo sentieri mozzafiato. Info www.naturalmentesalento.it

Bari social book

A Bari nel fine settimana è in programma una serie di appuntamenti promossi dall’assessorato comunale al Welfare in occasione delle Giornate nicolaiane per riflettere sui temi dell’inclusione sociale e dell’accoglienza.

Le attività, gratuite e ad accesso liberi, rientrano nell’ambito del Festival del Libro sociale e di comunità della rete Barisocialbook, coordinato dalla Biblioteca dei Ragazzi/e.

Sabato 6 maggio, nella Biblioteca dei Ragazzi/e a Parco 2 Giugno, dalle ore 16 alle 19 durante la festa cittadina al parco (recupero del Primo Maggio Barese) la biblioteca sarà aperta e accessibile per consultazione libri e fruizione libera degli spazi ludici.

Domenica 7 maggio, nello stesso luogo, alle 11 (apertura straordinaria) per tutti (bambine e bambini, genitori e nonni): racconti legati alle varie tradizioni diffuse in tutto il mondo attorno alla figura di San Nicola, protettore dei diritti di tutte e tutti.

4zampe che passione

Un’altra avventura firmata 4zampechepassione, questa volta in versione pomeridiana. Il 6 maggio si passeggia fino al calar del sole in luoghi in cui ammirare bellissimi scorci panoramici, accompagnati dal proprio cane. Appuntamento a Cassano, perché passeggiare nel bosco ha numerosi effetti positivi, riscoprendo il potere terapeutico degli alberi e i suoi benefici per la nostra salute. Ogni cane ospite dell’evento riceverà un gustoso gadget gentilmente offerto dagli amici di ZooPet World di Cassano delle Murge. Info 349263471

Il Cammino dei Sensi

Domenica 7 maggio 2023, Il Cammino dei Sensi Trekking ripropone una esplorazione in località Monopoli (contrada Impalata).

Una storica masseria, un panorama mozzafiato, una ripida scarpata, una grotta di origine carsica, una fitta macchia mediterranea, antichi tratturi e per finire una splendida piana, quella dei Patriarchi, ulivi secolari di inestimabile valore. Tutto questo permetterà di conoscere il territorio, svolgendo contemporaneamente una sana e tonificante attività all’aria aperta. Info: 3394584437.

Il Ciolo

Un’esplorazione del sentiero del Ciolo e il tratto di costa che conduce alle grotte Cipolliane, uno dei sentieri escursionistici più suggestivi del Salento. Domenica al Ponte del Ciolo (Gagliano) appuntamento in questi luoghi in cui scoprire le tracce di alcuni eventi significativi di questo territorio, come glaciazioni, ambienti tropicali e tsunami del passato. L’itinerario in parte si sviluppa lungo la costa dove sarà possibile visitare alcune grotte costiere e le alte falesie a picco sul mare, in seguito percorrendo piccoli tratturi risaliremo il canale del “ciolo” raggiungendo il punto panoramico più alto di questa località. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

Lama Balice

Si riprova. Domenica 7 maggio escursione in Lama Balice saltata la scorsa settimana per la pioggia Partenza alle 9 da Bitonto (il punto di incontro verrà comunicato a prenotazione effettuata) e, dopo una sosta tecnica all’Antico Forno Carlucci, locale storico risalente al 1260, ci si addentra in Lama Balice percorrendola fino a Palese. Info www.24sportlife.it/camminate

Posta Santa Croce

Domenica alla scoperta di Posta Santa Croce. La giornata inizierà da una delle Poste e Masserie lungo le vie della transumanza in Puglia, un percorso ad anello inedito tra la Murgia e l’Adriatico in un luogo davvero poco conosciuto nonostante la vicinanza ai centri urbani di Bisceglie e Corato.

Attraversando le tipiche lame di questo territorio si raggiunge un vasto complesso di origine carsica caratterizzato dalla presenza di grotte dove nel 1955 fu infatti rinvenuto un femore appartenente ad un individuo adulto di Homo sapiens neandertalensis. Dall’Età della Pietra all’Età del Bronzo, il cammino lungo un canale d’acqua incontrerà Dolmen rimasti ancora intatti. E sulla strada si incontreranno casali medievali. Info 3458178483.

Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia

Una visita speciale per conoscere Egnazia sotto il profilo storico e naturalistico. Domenica si parte con una passeggiata tra gli orti e la piana degli olivi monumentali dalle forme scultoree e stravaganti, millenari, contorti e piegati dalla forza del vento. Giunti al mare, si scopre la flora e la fauna presente in uno dei tratti più interessanti della costa pugliese con le sue calette incontaminate. A far da cornice saranno le mura messapiche, l’acropoli e l’antico porto della città romana; da qui sarà possibile spaziare con lo sguardo dal bellissimo skyline di Monopoli a quello di Torre Canne con il suo faro, ottima posizione per scattare foto naturalistiche.

Si giunge poi al Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, recentemente ristrutturato, per conoscere la storia di Egnazia, i miti e la sua evoluzione dall’età del bronzo al medioevo. Info: 3470081412.

Millenari di Puglia

Domenica 7 maggio alle 10, con le guide di Millenari di Puglia, si partirà da Cocolicchio, un piccolo borgo di trulli presente in agro di Fasano e raggiungibile facilmente dalla strada che da Fasano va verso Putignano attraversando il Canale di Pirro. Tra i paesaggi pugliesi rimasti incontaminati e immersi nella natura vi è quello del Canale di Pirro e delle verdi colline che lo delimitano sulle quali passa uno dei tratti più belli del sentiero dell’acquedotto pugliese. Un luogo davvero suggestivo per il paesaggio di trulli e per la presenza di un elevato grado di naturalità. Grandi querce di fragno e roverelle caratterizzano l’area mentre i trulli e i tratturi tra le piccole contrade conservano ancora intatte le atmosfere rurali di un tempo. Percorrendo il sentiero del canale dell’acquedotto si raggiungerà il ponte più alto dell’acquedotto. Info 3735293970.

Festival Michael

Prosegue a Monte Sant’Angelo la sesta edizione del Festival Michael che celebra l’8 maggio, la Festa di San Michele. Nel weekend grandi appuntamenti: l’ “invasione” di IgersItalia nei Beni culturali della Città dei due Siti UNESCO, il cammino dal Santuario alla Foresta, il documentario “La misura dei sogni”, l’intitolazione del centro Studi micaelici e garganici dell’Università di Bari alla memoria del professor Giorgio Otranto, “San Michele di maggio, la Festa” con il falò, mostre, concerti, percorso gastronomico, il concerto di Fabio Concato, il Rally Costa del Gargano. Info festivalmichael.it