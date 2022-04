Torna “Vivicittà” a Bari

La 34° edizione della manifestazione podistica barese si svolgerà domenica 10 aprile

Dopo due anni di assenza a causa del Covid, domenica 10 aprile torna a Bari “Vivicittà”, la corsa giunta alla sua 34esima edizione: sarà il primo grande evento che accoglierà con un abbraccio migliaia di persone. Sarà anche una ripartenza nel segno della pace: i pettorali dei partecipanti avranno, infatti, come simbolo i colori della pace.

Due gli eventi a cui sarà possibile iscriversi sino a giovedì 7 aprile: una corsa podistica non competitiva sulla distanza di 10,3 km e una passeggiata ludico-motoria di 4 km.

«Il grande protagonista è lo sport per tutti, si scrive Vivicittà ma si legge pluralismo partecipativo – ha esordito Veronica D’Auria, presidente della Uisp Bari – Il nostro non è solo il grande evento podistico di Bari, ma è cultura e aggregazione, perché è da sempre un contenitore di inclusione sociale, solidarietà, prossimità, sensibilizzazione e beneficenza. Vivicittà è una manifestazione sportiva capace di abbracciare in un’unica formula atleti professionisti, runners e dilettanti di ogni età. Il cuore pulsante dell’evento è l’atleta, che viene premiato per la sua fiducia e per la partecipazione. Non è solo una corsa sportiva, ma una maratona di solidarietà, della non discriminazione, per sani stili di vita, per l’ambiente e per la salute. Sul podio ci sono anche i valori».

«Per fortuna si torna a correre nella nostra città ed è bello che tutto ricominci con Vivicittà – ha dichiarato l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli – In questi anni stiamo promuovendo diverse manifestazioni podistiche sul nostro territorio, forse è la disciplina sportiva su cui stiamo maggiormente spingendo l’acceleratore, però Vivicittà è la corsa dei baresi, quella che c’è sempre stata. La Uisp ha iniziato a promuovere la corsa nel 1984, anno in cui risale la prima edizione della manifestazione, quando ancora la corsa si svolgeva tra gas di scarico e auto. Da allora le cose sono totalmente cambiate: quest’anno Vivicittà si correrà, per la prima volta, nella giornata delle Palme, grazie all’impegno e alla grande disponibilità della Polizia locale. Io, insieme al sindaco e al presidente del Consiglio Michelangelo Cavone, parteciperò per correrla davvero tutti insieme».

«Quando utilizziamo la parola sport insieme alla Uisp, mettiamo accanto tanti aggettivi – ha continuato il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto – Io voglio dire solo “bravi” per quello che hanno realizzato negli anni e per quello che continueranno a fare. Con i loro volontari mettono insieme una festa che è stata classificata, dopo la festa di San Nicola, la festa dei baresi per quanto è importante.

In questo periodo il Coni è impegnato a far rispettare il nuovo protocollo che riguarda la certificazione sanitaria: per chi ha contratto il covid esiste un protocollo diverso per ottenere il certificato medico e sappiamo che il rispetto del nuovo protocollo è un impegno condiviso anche dalla Uisp».

La partenza è alle ore 9.30 da largo 2 Giugno: la corsa attraverserà viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, il ponte XX settembre, corso Cavour e corso Vittorio Emanuele.

È possibile iscriversi (la quota di iscrizione è 14 euro) sul sito di Vivicittà e nei punti di iscrizione indicati dallo stesso sito. Per partecipare alla gara sarà necessario esibire il green pass di base e indossare la mascherina ai nastri di partenza.

Ai primi 2.500 iscritti sarà regalato un uovo di Pasqua da ritirare sabato 9 aprile, dalle ore 10 alle 18.30, presso l’Openvillage in viale Einaudi (ingresso parco 2 Giugno). Per i runners di Vivicittà Bari 2022 che taglieranno e depositeranno nell’apposita urna il tagliando del proprio pettorale compilato, in palio una crociera di 8 giorni per 2 persone: l’estrazione dei vincitori si terrà sul palco a fine gara.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.vivicitta.eu.