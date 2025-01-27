Torna il maltempo, allerta rossa in Liguria

Venti e forti precipitazioni su gran parte delle regioni italiane

Un deciso e generalizzato rinforzo della ventilazione a tutte le quote, causato da una perturbazione atlantica che dall’Europa sta raggiungendo il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Dalla serata di oggi, lunedì 27 gennaio, l’avviso prevede inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalla mattina di domani, martedì 28 gennaio, alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Previsto anche il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Dalla serata di oggi, lunedì 27 gennaio, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di domani, martedì 28 gennaio a Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia, dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 28 gennaio, allerta rossa per rischio idrogeologico in Liguria sul settore di levante; allerta arancione su settori di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla in undici regioni.