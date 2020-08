Tonno rosso, la mattanza di Taranto

La pesca illegale del tonno rosso a Taranto è stata bloccata, ma molti esemplari sono finiti sulle tavole. Il WWF per il tonno rosso

Non c’è pace per il tonno rosso, uno dei pesci più amati e apprezzati nel mondo. Ma anche tra i più pescati, con grave rischio per la sua sopravvivenza anche nel Mediterraneo. E fa ancora più indignare il fatto che la storia che andiamo a raccontare si è svolta il 2 maggio, Giornata mondiale del tonno. Questi i fatti.

Perchè il tonno rosso a Taranto

Lo scorso 2 maggio una battuta di pesca illegale ha portato alla cattura di 15 esemplari di tonno rosso nella rada del Mar Grande di Taranto. La battuta di pesca era stata particolarmente fruttuosa perché l’emergenza coronavirus, riducendo drasticamente i traffici marittimi ha permesso ai pesci (e a tutti gli animali) di “riprendersi” i loro spazi. Il porto di Taranto non è stato da meno e dei banchi di tonno rosso sono arrivati dall’Oceano Atlantico nel porto della Città dei due mari, attirati dall’abbondanza di novellame (di cui il tonno si nutre), oggetto anch’essa di pesca illecita, e dalla piacevole temperatura delle acque del Golfo. Così i tonni sono arrivati fin sotto la costa più precisamente nella rada, lo specchio d’acqua antistante il porto destinato alle operazioni portuali. E proprio nella rada, tra i mercantili alla fonda e nelle acque antistanti l’Arsenale di Taranto, i pescatori a bordo dei loro pescherecci hanno fatto la loro mattanza. L’ emergenza coronavirus non ha però fermato l’attività Motovedette della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera, allertata anche dalle segnalazioni di molti tarantini e del blog ambientalista VeraLeaks, che hanno denunziato alle autorità competenti, agli organi di informazione e sui social quello che già da settimane stava accadendo.

Pescatori amanti dei social

A far conoscere il fatto in tutta la sua gravità è stata però la “furbata “(chiamiamola così) di qualche pescatore che ha voluto mostrare le sue “prodezze” su WhatsApp. Così, dopo alcuni appostamenti le motovedette della Capitaneria di Porto di Taranto hanno individuato e fermato l’imbarcazione non autorizzata pronta a gettare in mare una rete di circa cento metri con l’intento di catturare altri esemplari.

I pescatori sono stati sanzionati col sequestro di rete e attrezzi da pesca, una multa di 2mila euro e 4 punti di penalità sulla licenza di pesca, per aver violato diverse normative locali, nazionali ed europee, che da tempo hanno regolamentato in modo restrittivo la pesca del tonno rosso, soggetto, come altre specie in via di estinzione, a piani pluriennali finalizzati a contingentarne la cattura.

Ma non si tratta solo di un attentato alla sopravvivenza del tonno rosso. «Non abbiamo ancora la consapevolezza delle dimensioni della pesca illegale, un tema che va affrontato con rigore», dice Nicolò Carnimeo, docente di diritto della navigazione all’università “Aldo Moro” e delegato del WWF per la Puglia.

Legge violata, sanzione (forse) troppo lieve

Ricapitoliamo allora quali leggi hanno violato i pescatori tarantini

Le violazioni a livello locale

A livello locale è stata violata l’ “Ordinanza di approvazione del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi del Porto di Taranto”, la quale vieta lo svolgimento attività di pesca nello specchio d’acqua antistante il porto di Taranto; inoltre i pescatori hanno violato le direttive precise emanate dalla Capitaneria di Porto di Taranto che indicano come unico punto di sbarco (anche nel caso di pesca accidentale del tonno rosso, la calata 1 e 2 presso il primo sporgente previa comunicazione via radio alla Capitaneria (come sancito dall’ordinanza 89/2009). Lo sbarco invece è avvenuto altrove.

Le violazioni della normativa nazionale

I pescatori hanno agito anche in violazione alla normativa nazionale e, in particolare, dei seguenti articoli

10/1/A D. L.vo 4/12 : Esercitare la pesca con unità, iscritte nei registri di cui all’art. 146 C.N., senza essere muniti di licenza di pesca o autorizzazione. Puniti con sanzione amministrativa, importi aumentati di 1/3 se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Come sanzioni accessorie è prevista la confisca del pescato e degli attrezzi. Assegnazione di punti di penalità sulla licenza di pesca.

: Esercitare la pesca con unità, iscritte nei registri di cui all’art. 146 C.N., senza essere muniti di licenza di pesca o autorizzazione. Puniti con sanzione amministrativa, importi aumentati di 1/3 se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Come sanzioni accessorie è prevista la confisca del pescato e degli attrezzi. Assegnazione di punti di penalità sulla licenza di pesca. . -Art. 10/1/B-C D. L.vo 4/12: Esercitare la pesca in zone e tempi vietati (la pesca del tonno rosso è autorizzata solo da metà giugno a metà ottobre) dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché detenere, trasportare, commerciare il prodotto di tale pesca. Sanzione amministrativa da 1.000 € a 6.000 €.

Esercitare la pesca in zone e tempi vietati (la pesca del tonno rosso è autorizzata solo da metà giugno a metà ottobre) dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché detenere, trasportare, commerciare il prodotto di tale pesca. Sanzione amministrativa da 1.000 € a 6.000 €. -Art. 11/1 D. L.vo 4/12 Sequestro degli attrezzi e del pescato. Importi aumentati di 1/3 se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie: confisca di pescato e attrezzi. Assegnazione di 6 punti per licenza di pesca e comandante.

Le regole comunitarie violate

Infine sono stati violati gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di “registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite”. -Art. 10/1/O D.L.vo 4/12 che prevede una sanzione amministrativa da 1.000 € a 6.000 €

-Art. 11/3 D. L.vo 4/12 Sequestro degli attrezzi e del pescato Importi aumentati di 1/3 se l’illecito riguarda tonno rosso o pesce spada (artt. 10/1/P e 11/1 D. L.vo 4/12). Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi. Assegnazione di 3 punti per licenza di pesca e comandante.

Il WWF per il tonno rosso

Proprio in occasione della Giornata mondiale del Tonno rosso lo scorso 2 maggio, il WWF ha richiamato l’attenzione su questa specie a rischio estinzione sin dagli anni ‘60, a causa dell’aumento del consumo di sushi e sashimi. Quando negli anni ’90 la presenza di tonno rosso si ridusse drasticamente nel Mediterraneo, l’IUCN classificò il tonno rosso dell’Atlantico come “a rischio di estinzione” con un crollo della popolazione di tonno rosso dell’85%.

Anche l’introduzione delle quote di pesca non fu sufficiente a risolvere il problema, perché i limiti di cattura imposti furono a lungo molto più alti di quanto suggerito dagli scienziati, e per via del continuo aumento delle attività illegali di pesca e si sfiorò il collasso dello stock. Ancora oggi la maggior parte del tonno rosso catturato nel Mar Mediterraneo (specialmente gli esemplari giovani, catturati prima di potersi riprodurre) viene trasferito in gabbia per 4-6 mesi, dove viene alimentato con grandi quantità di pesce, pescato per soddisfare le esigenze di contenuto di grassi che gli conferiscono un prezzo elevatissimo sul mercato giapponese.

Solo l’introduzione di un rigoroso piano di recupero, ponendo regole sulle catture totali consentite, sulla durata della stagione di pesca, sulla taglia minima, sulla gestione della pesca accidentale (by-catch) e sulle attività di pesca ricreativa, ha consentito, negli ultimi anni, una ripresa dello stock che sta procedendo tuttora.

Proprio per questo il WWF raccomanda di non abbassare la guardia, perché il consumo sostenibile non è ancora possibile, e al tempo stesso collabora in progetti che prevedono il tagging satellitare dei tonni, utili a monitorarne i movimenti migratori e garantire la continuità della specie oggi e nel futuro.

(Ha collaborato Luigi Infante)