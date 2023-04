Tokyo pop: samurai netturbini raccolgono i (pochi) rifiuti

Tra balzi e fendenti, i Gomihiroi Samurai ripuliscono le strade e intrattengono i passanti con uno spettacolo unico nel suo genere. Le loro gesta sono state imitate da altri gruppi in Giappone e persino a Los Angeles

A Tokyo non si finisce mai di sorprendersi. Può capitare di passeggiare per la strada e di imbattersi in tre samurai, agghindati con kimono in tela di jeans e armati di pinze: si tratta dei Gomihiroi Samurai, gli indomiti difensori della nettezza urbana. Chi visita la capitale è colpito dalla quasi totale assenza di bidoni dei rifiuti sulla strada o nelle stazioni, e, al tempo stesso, dallo spiccato senso civico e dalla grande pulizia degli spazi pubblici. Tuttavia, in una città delle dimensioni di Tokyo è impossibile non trovare almeno qualche cartaccia. È qui che entrano in scena i guerrieri-netturbini.

Il trio, composto da Goto Ikki, Keisuke e Kaz Kobayashi, si avventa sui rifiuti e li elimina, esibendosi in sofisticati chambara, le coreografie di combattimento volutamente esagerate rese famose in tutto il mondo dai film di Akira Kurosawa. Tra balzi e fendenti, i Gomihiroi Samurai ripuliscono le strade e intrattengono i passanti con uno spettacolo unico nel suo genere. Tra Instagram, Facebook e YouTube, i Gomihiroi Samurai hanno oggi oltre 700 mila followers e le loro gesta sono state imitate da altri gruppi in Giappone e persino oltreoceano, a Los Angeles.

I samurai che proteggono l’ambiente (e vengono premiati)

Gomihiroi significa letteralmente “raccogliere rifiuti”, mentre samurai deriva dal giapponese antico saburau, “essere al servizio”, “servire”. Per l’importanza sociale dei loro servigi, ai samurai-netturbini in passato è stato conferito il riconoscimento ufficiale di sostenitori del progetto Re-Style per la promozione della campagna 3R (Recycle, Reuse, Reduce), il cui obiettivo è sensibilizzare i consumatori sull’importanza del riciclo, del riutilizzo e della riduzione degli sprechi. Inoltre, dal 1° aprile 2022 al 31 marzo scorso, il gruppo ha ricoperto la carica di ambasciatore dell’iniziativa Machi Kirei (“Puliamo la Città”) su nomina del comune di Toshima, il quartiere di Tokyo con la zona di Ikebukuro, crogiolo delle più recenti tendenze di cultura pop e giovanile.

LEGGI ANCHE: Green economy: Kamikatsu in Giappone, città a tutto riciclo