Terre di Puglia, i terreni della cooperativa riaffidati a ‘Libera’

Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Libera e Comuni proprietari dei terreni agricoli confiscati. L’assessora Matrangola: “Pagina nuova per salvaguardare i beni e rilanciare il riuso degli immobili’

Saranno riaffidati per sei mesi all’associazione “Libera” i terreni pubblici confiscati alle mafie e fatti rivivere dalla cooperativa sociale “Terre di Puglia – Libera Terra”. Questo almeno fino a che non venga elaborata una proposta di sviluppo in grado di assorbire gran parte dei debiti che la Cooperativa ha accumulato con i fornitori locali (circa 1 milione di euro) e contestualmente rilanciare l’esperienza di valorizzazione dei terreni confiscati.

E’ questo il risultato di un Protocollo d’intesa firmato tra Regione Puglia, Libera e i Comuni di Mesagne, Torchiarolo, Fasano, San Pietro Vernotico, Oria e Andria e resosi necessario dopo che qualche settimana fa la cooperativa “Terre di Puglia” era stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta col conseguente scioglimento dei contratti di comodato dei terreni pubblici confiscati alle mafie da parte del Liquidatore.

Il passo successivo allo scioglimento della cooperativa è stato il confronto che l’assessora regionale alla Legalità e Antimafia sociale, Viviana Matrangola, ha promosso tra i Comuni di Mesagne, Torchiarolo, Fasano, San Pietro Vernotico, Oria e Andria e l’associazione ‘Libera’, con l’obiettivo di salvaguardare i beni e l’esperienza sociale di riuso e valorizzazione. Confronto svolto con la mediazione istituzionale della Regione Puglia e della Prefettura di Brindisi.

Cosa prevede il Protocollo

Il Protocollo impegna i Comuni a riaffidare temporaneamente a Libera i terreni agricoli, delegandone la gestione, la manutenzione, la cura e la coltivazione, per i prossimi sei mesi, in attesa di ricevere una proposta di sviluppo tale da rilanciare l’attività della cooperativa.

A garanzia istituzionale del percorso, il Protocollo prevede la costituzione di un comitato dei garanti, composto da Regione Puglia e i Comuni interessati. La Regione si impegna inoltre a sostenere l’associazione Libera, con un contributo di 30mila euro, per consentire l’immediata sistemazione e messa in sicurezza dei terreni, anche al fine di prevenire incendi che possano coinvolgere le comunità locali.

Alla sottoscrizione dell’accordo, avvenuta a Brindisi alla presenza del Prefetto Luigi Carnevale, hanno partecipato l’assessora regionale Viviana Matrangola con il dirigente Vitandrea Marzano (Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale), la sindaca di Andria Giovanna Bruno, la sindaca di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri, il sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il sindaco di Oria Cosimo Ferretti e l’assessora comunale di Mesagne Anna Maria Scalera. Per Libera erano presenti Carmelo Pollichino (responsabile settore Libera Terra) e Valerio D’Amici (co-referente Libera Puglia).

Tutti soddisfatti

Riconoscendo il valore morale e simbolico dell’esperienza quindicennale svolta dalla Cooperativa Libera Terra sui terreni confiscati alle mafie, e l’importanza di rinnovare un messaggio pubblico di coesione e di fiducia sui temi del contrasto fermo alla criminalità organizzata, il Prefetto Carnevale ha espresso la propria soddisfazione per la buona riuscita del tavolo di confronto, auspicando una tempestiva ripartenza del percorso di valorizzazione e riuso sociale.

Per il presidente Michele Emiliano, “con una iniziativa meritoria, di buona politica, la Regione Puglia ha guidato un percorso istituzionale che permetterà di salvaguardare il valore economico, sociale e culturale di una delle esperienze di antimafia sociale più significative a livello nazionale”.

Parla di “nuova fase” l’assessora regionale Matrangola, “nella quale, attendendo il progetto di rilancio dell’esperienza di Libera Terra, ci assicuriamo che i terreni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa non patiscano i danni dell’abbandono. Questo Protocollo dimostra che la collaborazione tra istituzioni è fondamentale per affermare la cultura della legalità, anche in momenti di difficoltà”.

Il pensiero dei sindaci viene sintetizzato dal primo cittadino di Torchiarolo, Elio Ciccarese: “Finalmente abbiamo stilato un protocollo che permette a noi sindaci e al territorio di portare avanti i progetti sulle terre confiscate alla mafia, continuando il percorso con Libera che ha garantito e continuerà a garantire ai Comuni e alla comunità la continuità della gestione”.

Già al lavoro per il rilancio delle attività

Il responsabile del settore Libera Terra Carmelo Pollichino ha sottolineato che “con la firma del Protocollo, Libera ha assunto l’impegno di coordinare le iniziative che porteranno alla messa in sicurezza e al presidio dei terreni agricoli. Per l’avvio delle attività è stata messa in moto tutta la rete di attori che, a livello territoriale e nazionale, si sono occupati a vario titolo del coordinamento dell’iniziativa, da Lega Coop a Cooperare con Libera Terra, fino alle agenzie. Sono state immediatamente avviate le iniziative che prevedono la potatura dei vigneti e la messa in sicurezza dei beni anche da un punto di vista sociale. Un percorso partecipato aperto agli attori del territorio porterà allo sviluppo di una nuova iniziativa che servirà a proseguire le attività di promozione sociale, creando un impatto positivo sulla realtà territoriale”.