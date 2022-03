Termoli, da zuccherificio a sito di stoccaggio del grano

La Molisana acquisisce lo storico edificio. A fare da testimonial al marchio di pasta sarà il velocista e campione olimpico Marcel Jacobs

Restare a casa, in Molise, investire sulla propria terra e per la propria terra. Pensare ai giovani, a loro futuro, farli lavorare restando nella propria regione. Sono questi gli obiettivi che hanno spinto La Molisana ad acquisire una parte dell’ex Zuccherificio di Termoli per farlo diventare un sito di stoccaggio del grano. «La posizione strategica dello stabile, proprio vicino alla ferrovia si è rivelato cruciale – afferma l’amministratore delegato del gruppo, Giuseppe Ferro– perché crea un vero e proprio snodo intermodale e facilita l’approvvigionamento della materia prima dalle regioni limitrofe e in particolare dai campi di grano del foggiano».

L’operazione di acquisizione dell’ultimo lotto, circa 25 ettari è costata2,5 milioni di euro, ma la strada ferrata presente all’interno della struttura, l’autostrada che dista pochissimi chilometri e il mare, hanno costituito gli “argomenti forti” che hanno spinto verso l’acquisizione.

Una storia in crescendo

L’acquisto all’asta dello Zuccherificio del Molise è l’ennesimo “colpo” messo a segno dall’azienda molisana. Un crescendo di successi cominciato nel 2011, quando la società fu rilevata per la cifra di 20 milioni dalla famiglia di mugnai Ferro e poi integrata con le Semolerie Molisane. Da allora La Molisana ha scalato la classifica dei produttori italiani. Oggi è tra i marchi più conosciuti di pasta e la fiducia dei consumatori gli permette di essere il terzo brand nazionale nella pasta classica. Un successo dimostrato anche dal fatturato che nel 2021 ha raggiunto i 300 milioni.

Marcel Jacobs testimonial

Corre La Molisana, corre per ottenere sempre più qualità nel prodotto, corre per moltiplicare i consumatori rafforzare la loro fiducia, corre per ottenere sempre più visibilità. E forse è per tutti questi motivi che ha scelto come testimonial un atleta come Marcel Jacobs. Sarà il velocista medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4X100 alle Olimpiadi di Tokyo, l’ambassador del marchio La Molisana in tutto il mondo.

Jacobs con la sua tenacia incarna l’immagine della salute e del benessere che possono derivare da un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano. L’ambasciatore ideale per La Molisana.