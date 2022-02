Tempesta e vento forte domani sulla Puglia

Allerta gialla diramata per domani dalla Protezione civile. A Bari chiusi parchi e giardini

Le tempeste, che dopo aver sferzato Germania e le isole britanniche con vento che ha raggiunto i 200 km. orari si sono spostate su Olanda e Polonia, arrivano anche in Italia. Nella penisola crollerà la pressione atmosferica di oltre 20 hPa in circa 24 ore. La diminuzione della pressione atmosferica inizierà nelle prossime ore al Nord Italia, per allargarsi subito alla Sardegna, dove inizierà a soffiare il vento di Maestrale, che nel corso della mattinata di martedì 21 febbraio raggiungerà una notevole imponenza. Sui rilievi della Sardegna che sono esposti al vento di maestrale, si potranno avere raffiche superiori ai 150 km/h, mentre nelle coste il vento potrebbe toccare anche i 100/120 km/h.

Allerta gialla in Puglia

Dalla mezzanotte di oggi e per le successive 18 ore, sono previste precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. La Pr5otezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Puglia centrale adriatica e Puglia centrale bradanica.

Il peggio arriverà nella giornata di martedì 22 febbraio. Il vento sarà tempestoso su tutta la Puglia con raffiche fino a 100 km/h. Le zone più a rischio sono quelle che si affacciano sull’Adriatico, ma in particolar modo il vento raggiungerà raffiche di tempesta sul Barese, Brindisino e Basso Salento. Su queste zone ci saranno mareggiate e possibili danni come crolli di alberi, tetti scoperchiati e muri abbattuti.

A Bari, viste le forti raffiche di vento annunciate, resteranno chiusi tutti i giardini e i parchi cittadini.