Teatro e Ambiente, un connubio vincente

Parlare di ambiente anni fa era difficile, non interessava quasi a nessuno. Oggi, invece, ne parlano in molti e l’esperienza del Teatro Ambiente ne è una conferma

«Oggi il tema dell’ambiente è bene o male sulla bocca di tutti, ma parecchi anni fa non era affatto così. Quando per l’anno scolastico 1989/1990 ho inviato la prima lettera alle scuole proponendo attività di Educazione Ambientale, pochissimi docenti hanno risposto, tutti però fortemente motivati». A raccontarci di come, nel corso degli anni, si siano diversificate le proposte didattiche del WWF e di come sia aumentata l’attenzione all’ambiente da parte del Ministero per l’Istruzione, sotto la spinta dell’Unione Europea, è Maria Panza, la cui prima tessera WWF risale al 1973. Responsabile regionale Wwf per l’educazione ambientale, Maria Panza, già insignita del premio Maria Maugeri nel 2017, ci racconta di come sia nata l’idea di portare nelle scuole, principalmente nella primaria (quindi al pubblico giovanissimo) spettacoli teatrali che trattassero esclusivamente tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente.

Non solo teatro

Come nasce il Teatro Ambiente che ora è diventato un Festival?

«È nato tutto all’interno del gruppo di ricerca teatrale “Teatro delle Bambole” nel 2008 a Bari con Andrea Cramarossa e Federico Gobbi. Abbiamo messo in scena dapprima la rappresentazione “Il Re degli Alberi”, il cui testo narra dell’estinzione di tutte le piante della Terra e poi negli anni è stata realizzata la produzione de “La Principessa Medusa” sui problemi dell’ambiente marino, “Il Principe Maiale”, ”Hansel e Gretel” e “L’Azzurro Principe”. Tutte le rappresentazioni, prodotte in collaborazione con l’Ufficio Educazione del WWF e corrette dal punto di vista scientifico, prevedono una introduzione da parte di un operatore WWF, che gestisce anche il dibattito conclusivo e il dono di alcuni esemplari di piante autoctone da piantare nel giardino della scuola. Dal 2008 ne sono state distribuite oltre 150. Spesso le rappresentazioni di Teatro Ambiente sono anche abbinate a laboratori di riuso di materiali di scarto per la produzione di oggetti di scena. L’ultimo lavoro “Il Re e la sua Ombra” destinato alla riflessione sul rapporto uomo/natura, ha debuttato al Festival di Teatro e Ambiente “Palco Fluviale” organizzato dalla compagnia “Diesis Teatrango” a Bucine (Arezzo), dove è stato presentato anche “Il Principe Maiale” nel 2021. Importante partecipazione anche quella alla XXVIII Edizione de “I Teatri del Mondo – Festival Internazionale di Teatro per Ragazzi“, Porto Sant’Elpidio (Fermo), dove era stata selezionata “La Principessa Medusa”».

Da quanto tempo ti occupi di ambiente e in cosa consiste il tuo lavoro?

«Nel 1973 la sede dell’allora WWF Bari era in Via Capruzzi, offerta dalla Marchesa Romanazzi Carducci, presidente. Per diversi anni ho fatto quello che serviva: inviare lettere, raccogliere firme, ma anche scrivere un piccolo giornale, organizzare i primi campi estivi di lavoro. Soprattutto era il momento di conoscere il territorio per poterlo valorizzare. Allora la Gravina di Laterza o la Foresta Umbra erano siti pressoché sconosciuti. Organizzare visite guidate era quindi importante per la loro protezione. I problemi ambientali non erano ancora sotto gli occhi di tutti e non era facile ottenere credibilità. Sono passati molti anni ma i problemi sono ancora gli stessi, se non peggiori. Oggi sono vice presidente dell’Organizzazione Aggregata WWF Levante Adriatico ma soprattutto, ormai anche questo da molti anni, Referente per l’Educazione Ambientale della Regione Puglia. Mantengo quindi i contatti con l’Ufficio Educazione del WWF Italia e seguo i progetti nazionali. A livello locale, organizzo incontri, visite guidate, laboratori ed altre attività con scuole, associazioni, gruppi. Con la pandemia di Covid-19 ovviamente le attività sono state ridotte, spesso on line, ma il bisogno di natura sta riprendendo vigore».

“Sull’ambiente si parla molto ma si fa poco”

Dalla tua esperienza puoi rilevare qualche cambiamento nella sensibilità delle persone?

«Sono aumentate in maniera esponenziale le richieste, i fondi a disposizione e il numero di soggetti coinvolti. Contemporaneamente sono nate riviste, trasmissioni televisive, siti che si occupano di ambiente. E questo ha sicuramente contribuito alla formazione di una “cultura ambientale”. Purtroppo però c’è, a mio parere, anche un aspetto negativo: oggi di ambiente si parla molto ma ben poco poi si fa nella giusta direzione. Troppo facilmente troviamo giustificazioni ai nostri comportamenti personali. Si dice spesso che bisogna contare sulle nuove generazioni: sicuramente bisogna formare i più giovani, sensibilizzarli alla salvaguardia ambientale ma nessuno può sentirsi fuori dall’impegno di conservare gli ambienti naturali. Quello che oggi manca è la coerenza fra quello che sappiamo e i comportamenti che adottiamo, le scelte che facciamo».

