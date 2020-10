Tamponi, in Puglia l’esito è online

Basta collegarsi al portale Puglia Salute e inserire il codice esame

Un nuovo servizio per avere rapidamente l’esito del proprio tampone e sapere così se si è positivi o negativi al Covid: basta accedere alla pagina dedicata sul portale Puglia Salute e immettere il codice esame.

Quale codice

Dopo l’esecuzione del tampone, viene rilasciato un modulo di istruzioni dove è indicato il codice relativo all’esame. Questo va custodito perché è l’unico mezzo per recuperare autonomamente l’esito dell’analisi e deve rimanere riservato per impedire ad altri di conoscere questo personale dato sanitario.

Come verificare l’esito

Bisogna accedere alla pagina Esito tampone Covid-19 con il proprio smartphone o con il computer o il tablet.

L’accesso è consentito in due modalità:

immettendo codice fiscale, numero riportato sul retro della tessera sanitaria e codice esame riportato sul modulo di istruzioni rilasciato al termine dell’esame;

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Quando accedere

L’esito è disponibile tra le 36 e le 72 ore successive al tampone e rimane consultabile per 45 giorni.

Quale esito

L’esito del test consultabile su Puglia Salute non equivale a referto.

In caso di esito negativo, si raccomanda comunque di continuare a indossare la mascherina, osservare l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale e tutte le misure di igiene e prevenzione indicate nelle disposizioni ministeriali e regionali.

In caso di esito positivo, si verrà ricontattati dal Dipartimento di prevenzione che fornirà le ulteriori indicazioni.