Sulla Vespucci premiata la gastronomia italiana

A Brindisi, il ministro Lollobrigida nomina lo chef Giuseppe Pedone di Tenuta Pinto ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo

Giuseppe Pedone, Executive Chef di Tenuta Pinto, è stato nominato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida Ambasciatore delle Eccellenze Italiane nel Mondo, premiando così il suo impegno nel valorizzare le tradizioni gastronomiche italiane e la qualità del patrimonio agroalimentare nazionale.

Ambasciatore Eccellenze nel Mondo

La nomina è avvenuta In occasione degli 80 anni di FederUnacoma, celebrati a bordo della storica nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci nel corso della tappa di Brindisi del Tour Vespucci – Villaggio IN Italia.

Questo prestigioso riconoscimento arriva a coronamento di 13 anni di attività di Tenuta Pinto, oggi punto di riferimento per l’ospitalità mediterranea, la cucina di territorio e la sostenibilità. Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione con il CIHEAM Bari – Istituto Agronomico Mediterraneo, con cui Tenuta Pinto porta avanti importanti ricerche in ambito agricolo e progetti orientati alla valorizzazione e promozione della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale immateriale UNESCO.

Tenuta Pinto, la gastronomia e la sostenibilità

“Questo premio ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato Domenico Pinto, CEO di Tenuta Pinto – È il frutto di un lavoro costante che parte dalla nostra terra e arriva sulle tavole di tutto il mondo. Un ringraziamento speciale al nostro Chef Giuseppe Pedone e a tutti i collaboratori che ogni giorno portano avanti i valori della Dieta Mediterranea e della cultura gastronomica italiana.”.

Un riconoscimento importante per Mola di Bari, nel cui territorio è situata la Tenuta Pinto, per la Puglia e per l’Italia che guarda al futuro valorizzando le sue radici.

La missione della Vespucci

FederUnacoma è stata presente sia a bordo di Nave Amerigo Vespucci, che “a terra”, nella location del “Villaggio IN Italia”, quest’ultimo parte integrante dell’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci che nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.