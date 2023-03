Stop alla pesca dei ricci di mare: quali vantaggi?

Il divieto fino al 2025. Sarà comunque consentita la commercializzazione degli esemplari importati

Il Consiglio regionale ha affrontato un problema che da anni affligge anche la Puglia: la diminuzione continua e inarrestabile della popolazione di Paracentrotus lividus, echinodermi – cioè con la pelle spinosa – conosciuti comunemente come ricci di mare. Sono pescati in maniera irresponsabile e minacciati dal surriscaldamento eccessivo del Mediterraneo.

È stata infatti approvata a maggioranza la proposta di legge, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Paolo Pagliaro (La Puglia Domani), contenente le misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare. Si impone quindi un fermo pesca di tre anni, analogamente a quanto avvenuto in Sardegna, necessario per consentire il recupero degli stock e la ricostituzione della risorsa nel nostro mare territoriale, messa a rischio dal massiccio prelievo effettuato negli ultimi anni. Il provvedimento prevede, in particolare, il divieto di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi. La commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla regione Puglia, quindi i ristoratori potranno continuare a servire ricci importati da altre regioni o altri paesi, come d’altronde accade già ora.

La Regione Puglia, utilizzando i Fondi FEAMP, è già impegnata in un progetto di monitoraggio dei ricci di mare, coordinato dal responsabile del Centro Regionale Mare di ARPA PUGLIA, Nicola Ungaro. Di strategica importanza è anche il ruolo del nuovo impianto di riproduzione sperimentale per ostriche e ricci di mare, progetto realizzato dal Prof. Gerardo Centoducati, con la collaborazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria Bari e del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, nel Campus di Medicina Veterinaria a Valenzano (Ba). «Questo impianto non solo consentirà di svolgere ricerche avanzate sulla riproduzione di animali che grandi potenzialità hanno avuto e avranno nell’alimentazione umana, ma svolgerà un ruolo fondamentale nelle politiche di ripopolamento per specie, come il riccio di mare, in cui lo sforzo di prelievo ha drasticamente ridotto le popolazioni naturali. Il tutto in un momento in cui il legislatore regionale sta lavorando per il fermo pesca abbinandolo ad attività proprio legate al ripopolamento», conferma il professore Gerardo Centoducati.

Pagliaro: «Stop necessario per far ripopolare la specie e fermare desertificazione del mare»

Con la nuova legge il fermo biologico sarà di tre anni o almeno fino al 30 aprile 2025, quando verrà fatta una valutazione sull’efficacia del divieto.

«La proposta di legge è stata sottoscritta da 49 consiglieri su 51, incluso il presidente Emiliano, e il voto unanime in Consiglio è stato un segnale di coerenza importante. Il fermo pesca è un passo decisivo per bloccare il prelievo massiccio dei ricci di mare, anche al di sotto della misura minima consentita per legge di sette centimetri di diametro – afferma il consigliere regionale Paolo Pagliaro (La Puglia Domani) – Resta il rammarico per l’assenza di finanziamento per la seconda parte della legge, che prevede azioni di monitoraggio del rinascimento dei fondali e il risarcimento dei pescatori autorizzati con patentino per la durata del fermo pesca. Eppure si tratta di un provvedimento che riguarda l’intera regione e che avrebbe dovuto avere una corsia preferenziale in bilancio. Confidiamo che siano stanziati almeno i fondi per la campagna di comunicazione e sensibilizzazione necessaria per informare i cittadini sullo stop alla pesca».

Già da diversi anni i ricci e la polpa di riccio serviti nei ristoranti pugliesi non provengono dai nostri mari ma da quelli di altri Paesi, anche extra mediterranei: Spagna, Grecia, Portogallo, Croazia e Albania, addirittura Cile. E i nostri ristoratori potranno continuare a servire prodotto di importazione, regolarmente certificato. «Quindi cominciamo dal fermo pesca, ma rinnoviamo con forza la richiesta di fondi per finanziare le attività di monitoraggio e i ristori ai pescatori autorizzati, che abbiamo concordato nella lunga fase di gestazione della proposta di legge con il mondo accademico e le associazioni ambientaliste e della pesca. Misure che purtroppo non hanno trovato copertura finanziaria nel bilancio 2023, come ho già avuto modo di stigmatizzare pubblicamente. Avevamo già immaginato forme di remunerazione per i pescatori, coinvolgendoli ad esempio in progetti di recupero della plastica in mare. Sono certo che, con l’impegno dichiarato in Consiglio regionale dal presidente Emiliano e dall’assessore all’agricoltura Pentassuglia, saranno appostate quanto prima le somme necessarie per monitoraggi e ristori», conclude Pagliaro.

Controllare chi pesca violando il fermo biologico non è facile. Fondamentale e obbligatoria la tracciabilità