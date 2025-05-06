Spaccabari, l’associazione culturale barese che recupera i materiali di scarto per creare souvenir

Con la Sagra di San Nicola alle porte, l’associazione organizza laboratori di manualità aperti a tutti

C’è un San Nicola realizzato in ferro, con una vecchia pala, un altro in legno. Ce n’è persino uno raffigurato all’interno di un’ostrica e uno su una foglia tutta dorata. E’ la bottega dell’artigiano Biagio Diana, nel cuore di Barivecchia, sede dell’associazione culturale Spaccabari. Qui, il primo giorno di ogni mese si organizzano laboratori manuali, aperti a tutta la cittadinanza e ai turisti, per far conoscere loro le bellezze di Bari e la figura di San Nicola, santo ecumenico venerato in tutto il mondo. Soprattutto in questi giorni, nel capoluogo pugliese fervono i preparativi per la Sagra di Maggio, la festa che onora il santo patrono.

Ambient&Ambienti ha raggiunto Biagio Diana nel suo laboratorio. Ecco cosa ci ha raccontato.

Souvenir originali che “parlano Bari”

Biagio, come si svolgono questi laboratori?

«L’associazione culturale Spaccabari ha dato inizio ai laboratori di manualità, durante i quali i turisti o i baresi stessi possono creare il proprio souvenir da portare poi gratuitamente a casa. Durante il laboratorio utilizziamo materiali biodegradabili, sostenibili o comunque riciclati, che recuperiamo dalle campagne o dal mare. Si tratta di pietre, legnetti, pigne, foglie. Incolliamo dietro la calamita e poi, attraverso la tecnica del decoupage, applichiamo una immagine di San Nicola oppure una di Papa Francesco, ma abbiamo anche immagini del nostro bellissimo lungomare e di altre meraviglie della Puglia. Nel periodo estivo, utilizziamo anche i gusci delle cozze e delle ostetriche per realizzare souvenir davvero originali. In autunno invece utilizziamo prevalentemente foglie e legnetti. Vogliamo così trasmettere un messaggio importante a tutti, in particolare ai più piccoli, quello di tutelare e rispettare l’ambiente».

Si tratta di laboratori del tutto gratuiti, vero?

«Sì, ognuno poi può lasciare un’offerta libera, dando la possibilità a chi si trova in difficoltà economica di prendere quelle offerte per comprarsi qualcosa di cui ha bisogno».

Creatività alla portata di tutti

Siete andati anche nelle scuole per trasmettere un messaggio importante…

«Siamo anche andati nelle scuole e vorremmo continuare a portare le nostre attività nei centri diurni, dove ci sono i diversamente abili, con cui realizziamo i presepi per il periodo natalizio. In tutti i nostri incontri e le attività che organizziamo, invitiamo i più piccoli ad andare, insieme alle loro famiglie, nelle campagne o sulle spiagge per andare a raccogliere rifiuti; tornare a casa e dedicarsi a questi laboratori per recuperare la manualità, ma anche per sviluppare la propria creatività e immaginazione, inventando qualcosa di nuovo e di bello con questi rifiuti»

Dove è possibile prenotare una lezione del vostro laboratorio?

Sulla nostra pagina Facebook “Associazione Culturale Spaccabari” è possibile prenotare il proprio posto per un laboratorio; inoltre inseriamo gli appuntamenti del mese, che sono adatti davvero a tutti, da 0 a 90 anni. Siamo una bella squadra, al mio fianco ci sono Giuseppe Potenzieri, Sabrina Pedone, Tommaso Capriati, Tony Matera e Pino Losito, insieme cerchiamo di rendere il mondo un posto migliore, partendo da Bari vecchia.