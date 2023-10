Sostenibilità ambientale e sociale: “Orti di Puglia”, approvata la proposta di legge

Approvata in V Commissione la proposta di legge che istituisce orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici per valorizzare le produzioni tipiche e locali e favorire socializzazione ed inclusione sociale per le fasce di cittadini più deboli

Spazi in cui coltivare frutta e verdura, far crescere fiori e piante aromatiche, seminando non solo i prodotti della terra ma anche buone relazioni, inclusione e integrazione tra persone di età e culture diverse tra loro. Collaborare per prendersi cura non solo di aree un tempo prive di vita e ormai inaridite, ma anche per passare il testimone dei saperi di un tempo dalle vecchie alle giovani generazioni. E infine, contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. È questa la sintesi della la proposta di legge “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici” a prima firma del vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili, che la V Commissione Ambiente del Consiglio regionale ha appena approvato all’unanimità.

Migliorare la qualità della vita e degli spazi pubblici e aumentare la sensibilità di enti, produttori e cittadini, soprattutto dei più giovani, sul tema della sostenibilità alimentare e ambientale è dunque l’obiettivo dell’iniziativa ‘Orti di Puglia’ , che saranno non solo orti urbani e collettivi, ma anche didattici e socio-terapeutici. Infatti la proposta di legge punta non solo a valorizzare le produzioni tipiche e locali e favorire occasioni di socializzazione ed inclusione sociale per le fasce di cittadini più deboli.

«Ad avvalorare la proposta di legge del collega Cristian Casili – spiega Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente – ci sono anche i non marginali temi della promozione dell’autoconsumo di cibo e dell’educazione all’alimentazione sana e sostenibile, come dell’utilizzo della pratica agricola a scopo terapeutico».

Chi curerà gli Orti di Puglia

“Verranno coinvolti nella coltivazione di questi orti – spiega Casili – semplici cittadini, associazioni senza scopi di lucro, scuole, enti che si occupano di riabilitazione di persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sociale e dell’integrazione di persone o gruppi svantaggiati, in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. La sfida degli orti urbani e collettivi è quella di incentivare la partecipazione dei cittadini che diventano così protagonisti del rinnovamento del paesaggio e del recupero di spazi abbandonati. La creazione degli orti, infatti, è finalizzata non solo alla produzione orticola, ma anche a definire aree di aggregazione sociale e a contribuire al recupero delle aree degradate presenti nel contesto urbano. I progetti proposti dovranno prevedere l’applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile e contemplare iniziative formative e informative su questi temi».

Destinatari dei progetti degli orti didattici saranno invece gli alunni dei nidi e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. La proposta di legge prevede che gli orti siano realizzati su aree verdi all’interno dei plessi scolastici o gestite tramite convenzione. Previsti anche momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.

Diverso il fine degli orti socio – terapeutici: «Possiamo ottenere risultati mediante progetti che puntino al recupero sociale o alla riabilitazione psichica e fisica delle persone con disagi o disabilità o che abbiano avuto storie di marginalità o svantaggio – continua Casili -. Le attività svolte in un orto terapeutico possono, infatti, facilitare la socializzazione e combattere il senso di isolamento tipico delle condizioni di disagio.

Saranno i Comuni a individuare le aree destinate ad ospitare gli orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici. «Ed è auspicabile – sottolinea Campo – che lo facciano tra quelle residuali tra una costruzione e l’altra, spesso abbandonate al degrado, ricettacolo di rifiuti, potenzialmente pericolose per la salute pubblica. Al contrario, grazie agli Orti di Puglia potrebbero diventare luoghi di aggregazione e fattori di miglioramento del contesto urbano».

Quando il Consiglio regionale avrà approvato la legge, la Giunta regionale avrà 90 giorni per adottare le linee guida che regolano la creazione degli Orti di Puglia e fissano i criteri di distribuzione dei fondi stanziati con il bilancio per il 2023 che ammontano a 200mila euro l’anno per il 2023-24-25. Per semplificare l’iter burocratico è stato deciso che le risorse regionali verranno trasferite direttamente ai Comuni per l’assegnazione dei contributi ai progetti presentati.