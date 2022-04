Smart Mobility & Infrastructure Summit 2022, da Milano la sfida per una mobilità sostenibile smart

The Innovation Group annuncia la quinta edizione dell’evento. Riflettori puntati su innovazione digitale e trasformazione green dei trasporti e delle infrastrutture di mobilità

The Innovation Group è pronta alla quinta edizione dello SMART MOBILITY & INFRASTRUCTURE SUMMIT 2022, dedicato alla Mobilità Smart, nelle Città, nei Trasporti e nella Logistica. Organizzato a Milano il prossimo 20 aprile 2022, in presenza fisica presso l’Area Pergolesi (Via Giovanni Battista Pergolesi, 8, Milano), il Summit fornirà l’occasione per fare il punto sui processi di riqualificazione delle città e sull’evoluzione dei modelli di mobilità per rendere città, trasporti e logistica sempre più sostenibili. A questo si aggiunge quest’anno il dibattito sullo sviluppo della Advanced Air Mobility (AAM) e Urban Air Mobility (UAM), una mobilità a basso impatto ambientale, per offrire servizi di nuova generazione di natura turistica, economica e per interventi di emergenza sanitaria e sicurezza pubblica.

I convegni per progettare l’innovazione

Mobilità sostenibile in chiave smart, rigenerazione urbana, economia circolare: sono questi i pilastri dell’Agenda Urbana dell’Unione Europea. In Italia, la terza missione del PNRR dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. Gli ospiti confermati si alterneranno in roundtable di discussione quali:

PNRR e opportunità per la smart mobility :

Mario Nobile, Direttore Generale, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; un Rappresentante del Ministero dell’Innovazione e Digitalizzazione; Paolo Guglielminetti, Partner, Global Railways & Roads Leader, PwC Italia;

La trasformazione digitale ed elettrica dell’auto: la transizione verso una mobilità intelligente e sostenibile attraverso l’elettrificazione dei trasporti e del settore automobilistico:

Marco Fainello, Chief Technical Officer, Danisi Engineering; Annarita Nulchis, Business Manager for Automotive & Industrial Design, Italdesign; Mattia Piunti, Business Manager, Stellantis; Stefano Porro, Future Mobility Manager, Pirelli; Stefano Sordelli, Future Mobility Director, Volkswagen Group Italia;



Urban Mobility, sostenibilità ambientale ed economia circolare nelle Smart Cities di oggi e di domani:

Arianna Censi, Assessora alla Mobilità, Comune di Milano; Luca Chiantore, Dirigente settore Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione, Comune di Modena; Mario Daviddi, Responsabile eBus Italia, Enel-X; Gabriele Ferrazzano, Innovation Manager Green Energies and Decarbonisation, ENI;

Accelerating the future: the economic impact of the emerging passenger economy:

Roger Lanctot, Director Automotive Connected Mobility, Global Automotive Practice, Strategy Analytics;

Innovare le infrastrutture per la mobilità e la logistica:

Giulia Costagli, Responsabile del Centro Studi e Progetti Innovativi, RFI; Mauro Giancaspro, Direttore ICT, ANAS; Mario Zini, CEO, DHL Global Forwarding Italia; 2

Advanced air mobility & delivery. L’impatto delle tecnologie dello spazio sul futuro della mobilità:

Paolo Cerabolini, Coordinatore Spazio del Nucleo Tecnico Scientifico, Lombardia Aerospace Cluster; Cristiano Baldoni, Chief of Business Integration, D-Flight; Alessandro Fidato, Chief Operating Officer, Gruppo SEA; Donatello Gianni, Presidente e Co-Founder, U-Avitalia; Giuseppe Santangelo, CEO e Founder, Skypersonic; Carmela Tripaldi, Research and Development New Technologies and Aerospace Director, ENAC.

