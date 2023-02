Smart Go City, online il bando della terza edizione

Maurodinoia: “In tre edizioni la Regione ha messo a disposizione dei Comuni complessivamente oltre 53 milioni di euro per un TPL ecosostenibile”

Si può leggere sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 2 febbraio 2023 l’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano SMART GO CITY – terza edizione, promosso dalla Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza TPL. Si tratta di una nuova procedura “a sportello” per la selezione di proposte progettuali, finalizzate all’ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale urbano tramite l’acquisto di nuovi autobus a zero emissioni, nello specifico ad alimentazione esclusivamente elettrica. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è pari a € 10.806.621,55.

Beneficiari i Comuni pugliesi dotati di servizi di TPL in corso di validità, intenzionati a sostituire autobus aventi un’anzianità uguale o superiore a 15 anni, in particolare quelli aventi classe di emissione Euro 2 ed Euro 3, circolanti o se non circolanti fermi da non oltre 18 mesi.

Oltre all’alimentazione elettrica, i nuovi bus dovranno essere accessibili ai passeggeri a ridotta capacità sensoriale o motoria, anche non deambulanti, e dovranno essere dotati, tra le altre cose, di strutture portabiciclette, piano di calpestio ribassato, climatizzatori, dispositivi per il rilevamento posizione durante la corsa e per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, display esterni e interni per la lettura delle informazioni, e sistemi di sicurezza, come ad esempio videosorveglianza, sistema di blocco movimentazione veicolo con porte aperte e di rilevamento ostacoli alla chiusura delle porte.

“Siamo alla terza edizione dell’Avviso Smart Go City – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia – Con le prime due edizioni sono state stanziate risorse pari a € 43.068.553,54 per l’acquisto di 129 nuovi autobus da parte di 18 Comuni, che in questo modo hanno potuto sostituire gli autobus più vecchi e inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale. Ora l’obiettivo è quello di incentivare l’acquisto di bus elettrici a zero emissioni, confermando l’impegno che la Regione ha da tempo preso per favorire politiche di ‘crescita’ ecocompatibile ed ecosostenibile del territorio, promuovendo azioni volte a ridurre le emissioni di carbonio, ad aumentare gli standard energetici e ambientali della mobilità urbana e a incentivare l’intermodalità bici e trasporto pubblico.”