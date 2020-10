Sistemi antincendio: dalla Puglia un dispositivo per i mezzi pesanti

Dalla collaborazione tra il Politecnico di Bari e la Item Oxygen srl di Altamura, un dispositivo antincendio destinato a ridurre il rischio di catastrofi

E’ passato quasi un mese dall’esplosione di un’autocisterna contenente GPL sulla tangenziale di Bologna nei pressi di Borgo Panigale. Il mezzo lo scorso 6 agosto si incendiò dopo aver tamponato un tir. Il bilancio fu di un morto (l’autista dell’autocisterna) e 68 feriti.

Forse quella ed altre tragedie si sarebbero potute evitare se a bordo fosse stato montato un sistema antincendio. Indispensabile interrogarsi sulla questione della sicurezza dei mezzi di trasporto pesanti, specie se adibiti al trasporto di sostanze pericolose, tossiche e/o infiammabili, e trovare soluzioni adeguate.

Un sistema antincendio Made in Puglia

Ora viene dal Politecnico di Bari una risposta alla questione sicurezza in termini di prevenzione. Un team di ricercatori afferenti al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management ha infatti progettato e realizzato il prototipo di un sistema per l’estinzione di incendi da installarsi a bordo di mezzi pesanti di trasporto merci e persone. ‘T-fire System’ (questo il nome del dispositivo) è nato da un’idea progettuale della Item Oxygen srl, una importante realtà del territorio pugliese, con sede ad Altamura, impegnata in numerose progettualità di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico e biomedicale.

Come funziona T-Fire System

Il T-Fire System è un dispositivo che consente di monitorare e spegnere incendi su mezzi pesanti di trasporto. Il dispositivo è in grado di effettuare la rilevazione automatica di eventi critici, grazie a un sistema di monitoraggio costante del mezzo di trasporto (temperature nel vano motore e freni, pressioni e temperature degli pneumatici, stato del circuito di distribuzione del mezzo estinguente) e permette al conducente, nella cabina di guida, di rendersi conto dello stato di sicurezza del sistema di trasporto e di agire solo se necessario ed in condizioni di massima sicurezza. Inoltre, il T-Fire permette l’intervento manuale del conducente grazie alla presenza di impianto semiautomatico per l’estinzione di un principio di incendio sul proprio mezzo e su quello di altri mezzi soggetti al fenomeno.

Il sistema T-Fire System, dopo accurate sperimentazioni e simulazioni ha ottenuto il brevetto europeo ed internazionale e relativa certificazione PED 2014/68/UE, che risponda ai requisiti di sicurezza in linea con regolamenti nazionali e Comunitari . Il nuovo dispositivo antincendio, T-Fire, finanziato dal Fondo Innovazione Tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato citato come uno dei casi di successo della linea di intervento FIT.

Troppi gli incendi a bordo, necessario un sistema antincendio

Negli ultimi anni sono aumentate le vittime su strada proprio a causa dell’aumento dei mezzi pesanti in circolazione e di conseguenti incendi a bordo.

Dei circa 50 milioni di autoveicoli circolanti in Italia nel 2016, secondo l’A.C.I., 98mila erano autobus, 4 milioni gli autocarri per trasporto merci e speciali e 162mila motrici, con una percentuale di rischio incendi molto elevata accresciuta anche dai tanti trafori e gallerie (l’Italia è seconda solo al Giappone per numero di tunnel e assorbe il 60% di tutte le gallerie presenti sulle reti Ue) che rendono questi incendi spesso catastrofici in termini di vite umane perdute (traforo del Monte Bianco, 1999; tunnel del Frejus, 2005). Il caso più recente è del 25 agosto in cui un mezzo pesante, andato a fuoco sotto la galleria Grottammare, ha generato notevoli disagi alla viabilità autostradale sulla A14.