Sistemi alimentari sostenibili per la Città Metropolitana di Bari

L’incontro, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, si svolgerà oggi pomeriggio nel Padiglione dell’Innovazione alla Fiera del Levante e riguarda 41 Comuni

Il Padiglione dell’Innovazione nella Fiera del Levante di Bari ospiterà oggi pomeriggio, alle 17.30, un incontro sul tema Linee Strategiche attraverso Sistemi alimentari sostenibili per i 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari, al quale parteciperà il ministro Bellanova.

Il meeting, organizzato da Città Metropolitana di Bari, CIHEAM Bari, Direzione Generale allo Cooperazione allo Sviluppo, Regione Puglia, rientra nell’ambito dell’iniziativa #Insieme per gli SDG che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (MAECI), la FAO (Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite), la SDG Campaign delle Nazioni Unite, Save the Children e il CIHEAM Bari hanno lanciato in occasione dell’avvio delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare il percorso che la Città Metropolitana di Bari e i suoi 41 Comuni hanno avviato per attivare nuovi approcci di governance e sviluppare modelli alimentari innovativi, puntando anche sulla cooperazione e partecipazione a progetti di ricerca europei e nazionali, alcuni attualmente in corso, grazie all’interazione con CIHEAM Bari, UniBari, Politecnico, LUM e CNR.

All’appuntamento parteciperanno Antonio Decaro, Sindaco metropolitano, Maurizio Raeli, Direttore CIHEAM Bari, Stefano Gatti, Ministro plenipotenziario MAECI/DGCS e Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia.

Di ricerca e innovazioni per l’alimentazione e la nutrizione parleranno Stefano Bronzini, Rettore dell’Università di Bari, Giuseppe Pirlo, UNIBA, Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, Antonello Garzoni, Rettore della LUM, Mimmo Morrone, LUM, Massimo Inguscio, Presidente del CRN e Francesco Loreto, CNR.

Previsti gli interventi di Stefano Corsi, UniMilano, Gigi Ranieri, Città Metropolitana Bari, Felice Ungaro, Regione Puglia.

Le conclusioni saranno affidate al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sen. Teresa Bellanova. Modererà l’incontro Enrica Simonetti, giornalista de La Gazzetta Del Mezzogiorno.