Siccità in Puglia, la soluzione di Confagricoltura

Il presidente Lazzàro: “serve approvazione dell’emendamento La Salandra”

Esprime apprezzamento e soddisfazione la Confagricoltura Puglia per l’emendamento presentato dal parlamentare Giandonato La Salandra (FdI) nell’ambito del DL 208/2024, volto a garantire un concreto sostegno alle imprese agricole pugliesi, duramente colpite dalla siccità eccezionale verificatasi nei primi otto mesi del 2024.

L’emendamento prevede, in deroga alla normativa vigente, la possibilità per le aziende agricole di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale anche se non hanno sottoscritto le polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Tale misura risulta fondamentale per tutelare la continuità produttiva di migliaia di imprese che, a causa della prolungata assenza di precipitazioni, hanno subito ingenti perdite e necessitano ora di strumenti adeguati per la ripresa.

«La gravità della situazione impone risposte immediate ed efficaci. L’emendamento dell’on. La Salandra rappresenta un segnale importante di attenzione verso il settore agricolo pugliese, da sempre motore dell’economia regionale e nazionale», evidenzia il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro. «Auspichiamo una rapida approvazione di questa proposta e un impegno congiunto delle istituzioni per affrontare, con strumenti adeguati, le sfide poste dai cambiamenti climatici».

Per la Puglia, il 2024 ha visto una delle estati più calde, con impatti significativi su numerose colture. In particolare, il frumento ha registrato una resa per ettaro estremamente ridotta; agrumi e fruttifere sono stati colpiti dalla cascola dei frutticini; l’olivo ha subito una cascola in fase di allegagione; le colture ortive hanno perso il raccolto o non sono state piantate a causa della carenza d’acqua; infine, i vigneti (sia da vino che da tavola) rischiano un danno superiore al 50% rispetto alle rese abituali, con grappoli di dimensioni ridotte e spargoli.

Una situazione fortemente depressa e compromessa, dunque, che richiede interventi urgenti e mirati. Sicuramente l’emendamento La Salandra può risolvere da un punto di vista economico le aziende in forte perdita e a rischio chiusura, ma servono anche importanti interventi strutturali sul territorio per poter ottimizzare il consumo dell’acqua e realizzare impianti per lo stoccaggio, come i bacini per raccogliere l’acqua piovana, e per il riutilizzo delle acque reflue, depurate e trattate per poterle reimmettere nel ciclo produttivo.