Sfida al COVID-19, parlano gli esperti

Conoscere il virus per una “sfida al COVID-19”, un incontro con i professori Piconese e Rizzo. Appuntamento oggi alle ore 19,00 sulla pagina Facebook di Luca Bruni

Sfida al COVID-19 non è il titolo di un avvincente film ma quello di un incontro tecnologico importante che parte dalla periferia della Puglia per approdare in campo nazionale, visto il rilevante interesse già anticipato sui social. Sfida al COVID-19 – 10 domande sulla pandemia tra emergenza e prevenzione é in realtà un affascinante incontro in cui un politico si confronta con due esperti del mondo della scienza a cui potranno essere rivolte le prime 10 domande che perverranno. Un modo insolito ma di grande effetto quello di comunicare utilizzando una diretta Facebook sul proprio profilo. Un modo diverso per essere vicino alla gente in questo momento confuso, in cui tutti dicono tutto, al contrario di un virus che non parla ma che dilaga con effetti sconvolgenti in particolare sulla Puglia di questi giorni.

Il profilo è quello di Luca Bruni, un avvocato capogruppo dell’opposizione al comune di Otranto, che vuole comunicare alla gente l’importanza di prestare attenzione ai protocolli, specie per salvare i più deboli ed indifesi.

Gli esperti

Gli approfondimenti si fanno con la conoscenza e stasera con due persone di scienza anche loro originarie di Otranto. La prof.ssa Silvia Piconese, professore associato all’Università La Sapienza di Roma, biotecnologa e ricercatrice presso l’Istituto Tumori di Milano, e il dott. Emanuele Rizzo, biologo con esperienze nel settore biosanitario presso l’università del Salento.

Bruni: “un’informazione competente e accessibile a tutti”

Il perché di questo appuntamento ce lo anticipa l’avv. Luca Bruni: “Abbiamo conosciuto una prima fase – quella della prima ondata – in cui è prevalsa una certa tendenza al “sentimentalismo”. La “lontananza” dal problema – che si è manifestato per noi salentini in modo molto contenuto – ha attratto la nostra attenzione sulle limitazioni imposte dal Governo. E sulla prospettiva di tempi migliori in cui saremmo finalmente ritornati a un abbraccio o a una stretta di mano. Insomma, un’esperienza, per dirla coi bei versi di una poesia – scrive ancora Bruni sul suo profilo Facebook – che ci ha fatto capire quanto sia difficile “stare lontani un metro”. E prosegue stigmatizzando che: “Questa seconda ondata è invece diversa. La recrudescenza del virus e il forte coinvolgimento anche dei nostri luoghi ha introdotto il timore vero per la nostra salute e delle nostre comunità.

Da qui la necessità di sapere. Di assumere consapevolezza del problema attraverso un’informazione competente e accessibile a tutti, che si faccia spazio tra sottovalutazione del problema e false notizie.”

L’appuntamento è per oggi, 6 dicembre alle ore 19.00 in diretta Facebook, collegandosi al profilo di Luca Bruni.