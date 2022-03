Settimana Europea dell’Educazione finanziaria, oltre 700 studenti alle iniziative della Bppb

Concluse le iniziative della Banca Popolare di Puglia e Basilicata all’interno della European Money Week, un’intera settimana dedicata all’educazione finanziaria, in Italia organizzata e realizzata da FEduF.

Con “Abbasso gli stereotipi!” si è conclusa la serie di iniziative di educazione finanziaria, realizzati da Banca Popolare di Puglia e Basilicata in collaborazione con FEduF, anche nel contesto della EMW – Settimana Europea dell’Educazione Finanziaria, per sensibilizzare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I grado su tematiche come la sostenibilità e la lotta contro gli stereotipi di genere.

Grazie a un percorso formativo di educazione finanziaria semplice per affrontare temi decisamente complessi e all’impegno profuso dalla BPPB, nel mese di marzo oltre 700 studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado sul territorio hanno avuto a disposizione informazione e nozioni accessibili e complete, che hanno toccato tutti gli argomenti alla base della “cittadinanza economica consapevole”, dei quali è fortemente necessario essere consapevoli anche alla luce delle profonde interazioni tra ambiente, società, economia e istituzioni che l’attualità quotidiana rende impietosamente rese evidenti e che impattano sulla vita di ognuno di noi.

In particolare “Abbasso gli stereotipi!” rappresenta una occasione di riflessione per imparare che non esistono differenze tra le abilità maschili e femminili, soprattutto quando si parla di autonomia, di sostenibilità e di futuro. Una riflessione sulla parità di genere come strumento di sostenibilità oltre che competenza di educazione civica e per sviluppare conoscenze indispensabili per abbattere gli stereotipi e le differenze.