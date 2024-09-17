Settimana Europea della Mobilità, anche in Puglia la “sfida sostenibile”

“La condivisione dello spazio pubblico”. E questo il tema scelto per la Settimana Europea della Mobilità 2024 (16-22 settembre), la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile.

Iniziative ed eventi per promuovere il cambiamento di abitudini (o il consolidamento di quelle più sostenibili) e favorire il ricorso alla mobilità attiva, al trasporto pubblico e ad altre soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale. E’ la Settimana Europea della Mobilità, che anche in Puglia propone una serie di appuntamenti dal 16 al 22 settembre all’insegna della “condivisione dello spazio pubblico”.

La Consulta

Da anni particolarmente attenta alla mobilità sostenibile, l’Amministrazione Comunale di Bari ha aperto la Settimana con la pubblicazione dell’Avviso destinato alle associazioni cittadine per aderire alla Consulta della Mobilità sostenibile della Città di Bari. Durante la settimana, inoltre, sarà lanciata la sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari, le cui modalità di adesione e le cui regole saranno approfondite nei prossimi giorni.

Laboratori e pedalate

Tra le attività laboratoriali, incontri pubblici, biciclettate e il lancio di nuove iniziative dedicate alla mobilità sostenibile, a Bari il calendario (in aggiornamento) prevede l’ABC della bicicletta: nelle giornate del 16-18-23 settembre, alle ore 20, presso Fiab Bari Ruotalibera APS (via Sabotino 18), è previsto un Corso di piccola manutenzione della bicicletta.

Giovedì 19 settembre, invece, “Pedali nella notte Special”: alle ore 20, in piazza del Ferrarese, pedalata dedicata alla conoscenza di Bari vecchia e nuova in collaborazione con Michele Fanelli, Circolo Acli Dalfino.

Per “Appia Day”, domenica 22 settembre, alle ore 8.30, è in programma una ciclopasseggiata con partenza da parco 2 Giugno (viale Einaudi), pedalando lungo l’Appia Traiana sul tratto Bari-Bitonto-Ruvo, con rientro lungo la variante litoranea ora SS 16. Altro appuntamento che coinvolge le scuole è “Pedalare in sicurezza”, un laboratorio di mobilità sostenibile rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Fancy Women Bike Ride

Torna a Bari anche la rinnovata edizione della Women Bike Ride, in contemporanea con altre città in Italia ed Europa. Si tratta di una pedalata lenta rivolta principalmente alle donne ma aperta a tutti, su un percorso di 7 km, in programma per domenica 22 settembre, con punto d’incontro piazza del Ferrarese alle ore 17.

#WeAreinPuglia

Inoltre, nel capoluogo pugliese, mercoledì 18 settembre si terrà la conferenza stampa di presentazione riguardante il bike e la Nazionale italiana di Ciclismo, con la presentazione della Maglia Azzurra – #WeAreinPuglia per i Mondiali di Ciclismo 2024, a cura dell’assessorato al Turismo Regione Puglia e dell’agenzia Pugliapromozione.

Sette giorni senza auto

Anche a Foggia la Settimana Europea della Mobilità propone la sfida di Foggia: “7 giorni senza auto” a cura di FIAB Cicloamici Foggia, Funny Bike e D!Vento. Una serie di eventi, legati da un’ambiziosa competizione: la “car free week”, una sfida a muoversi in modo sostenibile per un’intera settimana, lasciando a casa l’auto privata e scegliendo di camminare, pedalare o utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.

La settimana di appuntamenti prende il via lunedì 16 settembre con “Ali a pedali”: una ciclopasseggiata con i tandem dell’abbraccio (Hug bike) nell’anello che circonda le collinette della Città del cinema. Si prosegue martedì 17 settembre con “Conosciamo Let’s Fò”, il servizio di bike sharing gestito dai ragazzi di iFun attraverso la cooperativa sociale di tipo B “Chara” (ore 18.00 ritrovo in piazza Cesare Battisti e arrivo presso il Terminal Bus).

Venerdì 20 settembre doppio appuntamento: è infatti la giornata dedicata al “Bike to Work”, un’occasione per compiere il tragitto casa-lavoro in bicicletta. Nella stessa mattinata, è in programma l’appuntamento finale di “Via libera” promosso dall’associazione D!Vento, in partnership con Cicloamici Foggia Fiab e Funny Bike: dalle 10.30 alle 12.30, presso il cortile dell’oratorio salesiano Sacro Cuore, verrà proposta al Comune di Foggia una revisione del PUMS, alla luce dei laboratori generativi e delle riunioni del Parlamento della Mobilità.

Sabato 21 settembre è in programma la “Mappatura di tutta le rete delle piste ciclabili di Foggia”: verranno individuati e segnalati (con foto) i punti più belli e funzionali e, al contempo, quelli che presentano criticità (ore 19.00 ritrovo in piazza Cesare Battisti). Domenica 22 settembre la SEM si chiude con la ciclopasseggiata cittadina serale “Via Libera alla scoperta di Foggia”, promossa nell’ambito del progetto “Foggia in bici”, in collaborazione con il Comune di Foggia (raduno alle 18 presso l’IC Santa Chiara – Pascoli – Altamura e alle 18.30 partenza da Piazza Francesco de Sanctis).

Tra Alba e ciclisti “illuminati”

Particolarmente attivo anche il comitato dei Cicloamici Fiab Lecce, che ha già aperto la settimana con un’Alba in bicicletta, una pedalata alle 6 del mattino verso la periferia est della città.

Venerdì 20 settembre iniziativa legata alla sicurezza: a Lecce, in Porta San Biagio, è in programma Il ciclista illuminato, con informazioni sulle dotazioni di sicurezza in bicicletta e pagella del ciclista illuminato. Nell’occasione inizieranno le preiscrizioni FIAB 2025 e si festeggerà il compleanno dell’associazione.

Corretti stili di vita

A Trani, per la SEM, mercoledì 18 settembre la Biblioteca Bovio ospita alle 18 il dibattito sui corretti stili di vita: Alimentazione, Sport ed Educazione civica con Cristoforo Vania – Specialista in Pediatria, Debora Cilento – Ass. ai Trasporti Regione Puglia, Cecilia di Lernia – Assessore alla Mobilità Sostenibile Città di Trani, Monica Fontavive – Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica e Francesco Venezia – Coordinatore Fiab Puglia Basilicata. Il 22 settembre da piazza Plebiscito parte la Giornata della bici, con Pedalata per piccoli e adulti con lo staff di Fiab Trani e tutte le associazioni partecipanti.

In-Contado

Venerdì 20 settembre Fiab Villa Castelli propone la camminata teatrale ‘In-Contado’. Una camminata di circa 4 km – si parte dalla “Masseria Sciaiani piccola” e con un percorso circolare si rientra nella stessa masseria – esaltando la rappresentazione della natura e del paesaggio in una delle zone di campagna che circonda il paese di Villa Castelli e per le vie cittadine. Al rientro, verrà introdotto e messo in scena lo spettacolo teatrale “La Giara”di Pirandello, una storia che ripercorre molti dei temi legati al contado, tra cui la molteplicità dei punti di vista, l’umorismo e l’ambiente contadino.

Costa Ionica e Appia Day

Sabato 21 settembre, Fiab Villa Castelli Trulli e Olivi Secolari – APS propone la ciclopasseggiata: Costa Ionica Salentina, “ciclo esplorazione da Villa Castelli al faro di Santa Maria di Leuca”.

Nella stessa giornata è in programma “Appia Day 2024”, promosso da FIAB Brindisi: cicloescursione da Taranto a Brindisi, lungo la Regina Viarum.