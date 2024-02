Sequestrati 400 kg di pesce non tracciato

Doppio intervento della Guardia di Finanza di Palermo. Segnalati e denunciati I responsabili. Pescati anche 10 esemplari di pescespada sottomisura

In due distinti interventi, I finanzieri di Palermo hanno sequestrato circa 400 kg di pescato privo dei requisiti di tracciabilità. Tra i prodotti sequestrati, anche dieci esemplari di pesce spada pescato sotto misura.

A Bagheria, nei pressi della zona portuale della frazione marittima di Porticello, nel comune di Santa Flavia, un veicolo di proprietà di una ditta di vendita al dettaglio di prodotti ittici trasportava diversi esemplari di pesce castagna, merluzzo e pesce spada privi dei documenti di tracciabilità. Dieci esemplari di pesce spada, per un peso complessivo di 75 kg, erano sottomisura, al di sotto dei 140 cm, compreso il rostro. Il responsabile dell’impresa è stato segnalato all’Autorità marittima e all’Assessorato Regionale alle attività produttive e ha ricevuto una sanzione pecuniaria complessiva di oltre 6.800 €. Il pescato è stato sequestrato e donato, dopo gli accertamenti igienico-sanitari, alla ONLUS “Banco Alimentare Sicilia Occidentale”.

Nei pressi del Foro Italico di Palermo, i militari hanno fermato un furgone che trasportava circa 60 cassette contenente novellame di sarda per un totale di oltre 250 Kg di pescato. Né il conducente del mezzo né il passeggero erano in grado di esibire alcun documento sulla tracciabilità. Così è scattata la sanzione pecuniaria complessiva di oltre 25.000 € e la confisca del pescato. Nel essendo un furgone frigo, il medico veterinario dell’A.S.P. ha accertato che il pesce era in cattivo stato di conservazione e pertanto è stato distrutto da una ditta specializzata. I due occupanti del veicolo sono stati denunciati.