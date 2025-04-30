Sentieri, musica e natura: Festa del Lavoro “green”

La Festa del Lavoro “spezza” un’altra settimana e prepara a un ulteriore ponte. L’occasione, viste anche le temperature estremamente primaverili, è propizia per giri fuoriporta, escursioni ed eventi all’aria aperta. Ecco una selezione di appuntamenti ‘green’ previsti in Puglia nella giornata di giovedì 1 Maggio. Un Ecoweekend “anticipato”…

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com

1° Maggio nella riserva di Torre Guaceto

A piedi, in bicicletta e in meditazione: a Torre Guaceto si trascorre il 1° Maggio immersi nella natura. Con le guide ambientali della Cooperativa Thalassia si riconoscono tracce e suoni, ci si perde nell’immensità del mare, respirando la vastità della natura, con un cammino lento cadenzato dal suono lieve del vento sulle foglie. Info www.cooperativathalassia.it

Primo Maggio Barese

Si svolgerà nel parco 2 Giugno la sesta edizione del “Primo Maggio Barese”, organizzato da Alessio Micky Artuso e Alice Bergamin di Soul Club con il patrocinio gratuito del Comune di Bari. Quattro aree proporranno musica di ogni genere: main stage, uno stage di musica elettronica, il Red Bull stage truck, all’interno dello street food festival, e quello dedicato alla black music, curato da Gutter Corp, label gestita da Amerigo Benedettelli, giovane barese che si occupa di management e comunicazione in ambito discografico.

Il main stage, con la conduzione di Alessandro Antonacci, vedrà alternarsi sul palco ospiti e band emergenti. A chiudere la pista elettronica sarà Chami, ospite internazionale e resident del leggendario club Berghain di Berlino. Gli ospiti principali della serata saranno i Sud Sound System, attesissimi sul main stage alle ore 21.

Anche lo sport avrà un ruolo da protagonista. Il 1° maggio si aprirà con il Basket Time, attività sportiva a cura della A.S.D. Pink Basket Bari che, a partire dalle 10.15, coinvolgerà adulti e bambini in giochi ed esercizi all’insegna dello spirito di squadra. A seguire, alle 11, ci sarà una lezione gratuita di yoga condotta da Margy Abbinante con il supporto di Pachamama, un momento dedicato al respiro, al benessere interiore e all’equilibrio fisico. I più piccoli avranno a disposizione un’area bimbi interamente pensata per loro, dove la magia, il gioco e la fantasia saranno protagonisti per l’intera giornata. Dalle 11 alle 13 andrà in scena lo spettacolo del Mago Yuri, organizzato dalle associazioni AGEBEO, amici di Vincenzo ETS e La Culla di Spago ODV, mentre alle 11.30 il teatrino delle marionette racconterà fiabe e storie tradizionali. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 15, lo spettacolo delle bolle di sapone incanterà bambini e famiglie con atmosfere delicate e poetiche. Alle 15.30 il teatrino delle marionette tornerà in scena con una nuova rappresentazione e, dalle 16 alle 18.30 i bambini potranno divertirsi con il trucca bimbi, sempre a cura delle associazioni AGEBEO e La Culla di Spago.

Non mancherà lo spazio dedicato al sociale e alla cittadinanza attiva, con una sezione dell’evento riservata ad attività socioculturali, sanitarie e benefiche. Quest’area vuole promuovere la prevenzione e il benessere psicofisico come stile di vita quotidiano, anche in un contesto informale come quello di una festa.

Completano il programma l’area market con espositori vintage e handmade provenienti da tutta Italia, e la mostra d’arte di FPS -Arte e Cultura dal titolo “Chiamami Flora” a cura di Serena Sisto. Un percorso espositivo che unisce fotografia, pittura e scultura sul complesso ma affascinante rapporto tra essere umano e natura, con le opere di Maria Antonietta Bagliato, Biljiana Bubnjevic, Giuseppe Ghiro, Claudia Giannuli, Irene Pucci e Donato Trovato.

Dal 1° al 4 maggio il parco 2 Giugno ospiterà anche un’ampia area dedicata allo street food, con proposte gastronomiche provenienti da tutta Italia, food truck, sapori internazionali e prodotti di qualità. Ogni sera, l’atmosfera sarà animata da dj set che accompagneranno il pubblico tra un assaggio e l’altro, trasformando l’area in un punto di ritrovo festoso e conviviale per tutta la città. Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma completo dell’evento: primomaggiobarese.com

Puglia tra natura e cultura

L’1 maggio alle ore 18.30, presso l’ex-convento di S. Sofia a Gravina in Puglia, verrà inaugurata la mostra “Puglia: tra Natura e Cultura” dei dipinti ad inchiostro in pittura cinese dell’artista Serena Bamboonine sotto l’egida della Fondazione Pomarici-Santomasi e del Comune di Gravina.

L’artista utilizza la pittura ad acqua e inchiostro con il pennello su carta di riso, che si realizza senza matita, gomma o ripensamenti. A corredare le opere, saranno le decorazioni ceramiche di Carlo Perretti, che trattano dell’Uomo Verde. Info www.serenabamboonine.com

Giardini Pistola

Tra gli appuntamenti promossi dalla Cooperativa Serapia per il 1° Maggio, c’è anche la visita guidata presso i Giardini Pistola (Fasano). Si va tra i vigneti e i seminativi del Canale di Pirro, al soffio del vento si muovono chiome di sinuose graminacee e rami di damigelle scapigliate. Sono i Giardini Pistola: un luogo che va vissuto nei suoi diversi profumi e cromie, tra i sentieri delle 6 terrazze, distribuite in 4 ettari di biodiversità e bellezza, tutte da scoprire.

Dopo il garden tour i partecipanti potranno trattenersi ancora cogliendo fiori nel cutting garden, o scegliendo di fare un pic nic sull’anfiteatro in erba, gustando un aperitivo o un gelato. L’appuntamento è su prenotazione obbligatoria. La prenotazione può essere finalizzata sul sito www.cooperativaserapia.it, oppure telefonando al 0804394182

Il castello invisibile

Giovedì 1° maggio in zona Poggiorsini ci si immerge in un luogo unico che, grazie alla sua straordinaria conformazione, ha affascinato registi di fama mondiale, diventando spesso scenario di incredibili set cinematografici. Un paesaggio selvaggio, cangiante, con una esplorazione che partirà percorrendo un piccolo tratto nel Bosco Trullo di Sotto, costeggiando Lama Torta, in un contesto naturale di rara bellezza. Qui, il paesaggio sarà il primo compagno di viaggio, regalando scorci indimenticabili. Proseguendo, un breve tratto in salita ci porterà sul panoramico costone murgiano. Dalla sua sommità, si ammirerà la suggestiva fossa bradanica, un territorio dove si intrecciano i percorsi dei torrenti Basentello e Roviniero. Un angolo di natura che racconta storie millenarie. Dopo qualche chilometro di esplorazione, si raggiunge un vero gioiello nascosto: la Rocca Invisibile del Garagnone, una struttura risalente al lontano 1048. Nonostante i danni del terremoto del 1731, la Rocca continua a dominare il paesaggio, mimetizzandosi con l’aridità e il fascino del suo habitat. Un ripido sentiero condurrà alla sua cima: uno sforzo che verrà ampiamente ricompensato dalla vista mozzafiato. L’esperienza si concluderà con un picnic all’aperto. Info: 3394584437

La Costa dei Trabucchi

Giovedì 1 maggio appuntamento con “Puglia Trekking – La Costa dei Trabucchi”. Un percorso per ammirare il trabucco di Punta lunga, torre di Porticello, trabucco di Molinella, trabucco Tufara, Trabucco Scialmarino, trabucco Chianca e Spiaggia lunga (dei surfisti). Info 3403394708

Lamacornola e Fiume Morelli

Un trekking alla scoperta del Parco Regionale delle Dune Costiere. Un percorso che parte da Torre di San Leonardo e affonda i passi nella lama, un solco erosivo e al cui interno possono trovarsi ecosistemi diversi e ha la funzione di convogliare le acque meteoriche verso il mare e che custodisce un antico insediamento rupestre: Lamacornola. Tra calcarenite e fossili, ripari e cavità artificiali, macchia mediterranea e ulivi secolari, si arriverà dove la storia e il tempo sembrano essere sospesi. L’appuntamento è per l’1 maggio a Rosa Marina (BR), per un’escursione che proseguirà fino a raggiungere la zona umida del Fiume Morelli, con le sue risorgive e antiche strutture utilizzate in passato per l’itticoltura, habitat naturale per diverse specie. Info: 3494751221

Festival dell’Aquilone

Nell’ambito della Festival internazionale dell’Aquilone, oltre alla cerimonia alla presenza dell’ambasciatore della Thailandia, Puttaporn Ewtoksan, piazza Libertà a Margherita di Savoia ospiterà la parata delle bandiere e dalle 16.30 alle 20.30. I bambini saranno protagonisti con un loro evento a tema. Alle 17 ci sarà la gara di volo di aquiloni; dalle 11 alle 23 ecco anche Sky Vibes Fest. Info e programma completo: www.aquilonimargherita.it

1 Maggio Maul

Per il secondo anno consecutivo, Piazza XX Settembre a Mola di Bari diventerà palcoscenico per una grande giornata di condivisione tra le realtà del territorio, grazie alla nuova edizione di “1 maggio Maul”, la giornata organizzata dall’associazione culturale ETRA ETS (presieduta da Luciano Perrone, coordinatore generale del progetto “MAUL – Premio Enzo Del Re”), dalla Libreria Culture Club Cafè di Domenico Sparno e dalla sezione comunale dell’AVIS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mola di Bari.

Dalle 12.00 del primo maggio, ad omaggiare la ricorrenza della Festa dei lavoratori, a Mola di Bari ci saranno gruppi locali, associazioni di volontariato, cooperative culturali. Alle 12.00 nella Sala conferenze di Palazzo Roberti, la cooperativa Camera a Sud inaugurerà una mostra, aperta sino all’11 maggio, intitolata “Essere donne. Il canto di Cecilia”. Dodici manifesti per raccontare lo sguardo anticonformista e femminista di Cecilia Mangini. La mostra è un omaggio visivo a Cecilia Mangini, pioniera del documentario italiano e figura di riferimento nella narrazione dei diritti, delle lotte sociali e dell’emancipazione femminile. L’esposizione si compone di manifesti originali, progettati a partire da frasi, immagini e visioni tratte dall’opera della regista molese. Ogni manifesto interpreta un tema centrale del suo lavoro: la libertà, l’impegno, la memoria, il margine, lo sguardo. Il linguaggio grafico diventa così strumento di attivazione culturale, capace di dialogare con lo spirito critico e poetico di Cecilia Mangini. La mostra, curata da Camera a Sud e disegnata da Roberta Cagnetta, invita il pubblico a una riflessione sul presente attraverso l’eredità viva di una delle voci più radicali e innovative del nostro cinema documentario.

Dalle immagini alla musica perché da due anni, l’organizzazione del concerto del primo maggio molese diventa anche il pretesto per scegliere una band che possa esibirsi durante la serata di “MAUL”, il concerto omaggio alle idee e all’arte di Enzo Del Re che vede la direzione artistica della giornalista Timisoara Pinto. Ai principi di libertà e memoria, si ispira infatti l’impegno del corpofonista, originario di Mola di Bari, noto per i testi dalla forte connotazione politica e sociale. Quest’anno, a partire dalle 16.00, sul palco dell’ “1 maggio Maul”, introdotti da Giuseppe DJ Sky e da Patrizio Grisanzio speaker radiofonico di R.M.I. Radio Mola International e attivista AVIS, suoneranno varie band.

Laborterra

In un giorno speciale come il 1° maggio, ci si immerge nella natura per celebrare il lavoro della terra e di coloro che con le proprie mani e la forza del proprio spirito, dedizione e impegno costante, hanno plasmato la terra, seminato semi e raccolto frutti che giungono sulle nostre tavole quotidiane come risultato del lavoro e dell’amore per la terra. Nell’agro di Noci si percorrono gli incantevoli e avvolgenti sentieri delle Ippovie della Murgia dei Trulli e, attraversando boschi secolari, si arriverà fino alla Madonna della Scala, con un cammino a passo lento riconnettendoci con la natura. A fine escursione è previsto un pranzo in campagna, info 2347115249

Trekking di Scannamugliera

Trekking sulla famosa “Scannamugliera”, uno dei sentieri più suggestivi del Gargano, antica via scavata nella roccia che porta i pellegrini alla grotta di San Michele dal Medieovo. È questo l’appuntamento del Primo Maggio di Gargano Natour. Tra i più suggestivi e famosi sentieri del Gargano, infatti, c’è senz’altro quello di Scannamugliera, ricco di storia, dalla vista mozzafiato, uno dei tratti più suggestivi che la Via Francigena percorre sul promontorio: l’itinerario attraversa il paesaggio dei terrazzamenti del Gargano, inserito nella lista dei paesaggi storici del Ministero, toccando diverse testimonianze storiche tra le quali grotte rupestri utilizzate fin dal Medioevo. Una volta giunti a Monte Sant’Angelo si visiterà la Grotta di San Michele Arcangelo, sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Info garganonatour.it

Archeologia e natura su Monte Sacro

Giovedì 1 maggio appuntamento con “Trekking archeologico-naturalistico su Monte Sacro, all’Abbazia della SS. Trinità”. Monte Sacro (Mattinata) la vetta più alta del Gargano orientale, si eleva sino a 874 metri sul livello del mare e offre agli escursionisti uno dei percorsi più belli del Parco Nazionale del Gargano, sia dal punto di vista naturalistico che storico archeologico. L’itinerario di grande suggestione, è chiamato anche il Sentiero delle orchidee per il grande numero di specie osservabili lungo il suo percorso, molte delle quali rare e specifiche del promontorio del Gargano. Attraversando prati sassosi e boschi misti di querce ricchi per l’appunto di orchidee, si giungerà ai ruderi dell’Abbazia Benedettina “SS. Trinità”, costruita fra X e XI secolo, le cui prime tracce risalgono al 1058, divenuta in età sveva una delle più potenti abbazie della Puglia Al termine della visita guidata è consigliata una sosta per un pranzo a sacco immersi nella millenaria bellezza dei luoghi. Info 3403394708

Tra terra e mare

Un’escursione tra i paesaggi marini di Campomarino di Maruggio, tra colori, profumi e gusti, immersi nella rigogliosa macchia mediterranea. L”1 maggio si vive un’esperienza sensoriale che coinvolgerà e vi porterà a conoscere la storia di questo luogo e la natura, concludendo in convivialità. Una giornata in assoluta armonia con la natura, info 3791857974

Giornata di Volo degli Aquiloni

Fai volare il tuo sorriso. A Rutigliano giovedì 1 maggio si tiene la 23esima Giornata di Volo degli Aquiloni: è una manifestazione che valorizza l’antico gioco degli aquiloni attraverso una caratteristica e divertente gara amatoriale che si svolgerà nell’ampia area verde che circonda la chiesa agreste dell’Annunziata, visitabile per tutta la giornata. Info 3494324983

Camminata, letture, giochi

Giovedì 1 maggio a Quasano, dalle 11.00 alle 17.00 con Essere Terra si passeggia nei boschi dell’Alta Murgia, tra esplorazioni e osservazioni per sperimentare un nuovo modo di vivere la natura anche con i bambini più piccoli. Essere Terra, infatti, propone passeggiate esperienziali per permettere alle famiglie di vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura verso tutti i viventi. Info 3204481666

1 Maggio in musica a Quasano

Una giornata a Quasano (Toritto) tra natura, musica e divertimento per grandi e piccoli. Dalle 11:30: Happy Hour e Dj Set con Antonio Panzarino e Pino Romita, a seguire un pranzo delizioso accompagnato da musica dal vivo che ravviva l’atmosfera. Per i più piccoli, gonfiabili e tante sorprese pensate per farli divertire tutto il giorno.

Un’occasione perfetta per rilassarsi e trascorrere una giornata unica in compagnia. Info 3494058206