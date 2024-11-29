Sensori e AI per ridurre inquinamento da microplastiche in mare

Blue Eco Line vince il premio #mareasinistra nel corso della manifestazione Accadueo

Nel corso della manifestazione internazionale di riferimento per la filiera del settore idrico Accadueo, si è tenuto l’evento finale del programma “SETE: 100 idee per salvare il mondo”, organizzato da StartupItalia in collaborazione con Regione Puglia, Acquedotto Pugliese (AQP) e UNIDO ITPO Italy, nell’ambito delle politiche di coesione e nella strategia di #mareAsinistra volta alla valorizzazione dei talenti in Puglia, attraverso le opportunità offerte dal Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Attraverso una Call4ideas e Call4startup lanciata lo scorso settembre, l’iniziativa ha raccolto progetti imprenditoriali finalizzati a (r)innovare il settore idrico, l’utilizzo dell’acqua e il suo risparmio. SETE ha selezionato le migliori 100 idee finalizzate a salvaguardare l’intera filiera dell’acqua – raccolte all’interno di un paper di scenario dedicato pubblicato su StartupItalia, ricco di dati aggiornati su mercato idrico, impatto climatico e progetti in evoluzione – e invitato le 10 realtà più promettenti sul palco di Accadueo. Startup, scale-up, PMI, istituti di ricerca, spinoff universitari e altre entità innovative selezionate da un comitato di valutazione di esperti hanno presentato le proprie idee all’avanguardia per una gestione sostenibile delle risorse idriche in ambito domestico, energetico, industriale/agricolo e tecnologico/digitale.

Il premio #mareAsinistra al progetto che meglio ha risposto agli obiettivi della call per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti è stato assegnato a Blue Eco Line, azienda toscana fondata nel 2018 dall’ingegnere Lorenzo Lubrano, insieme ai colleghi e allora compagni di corso all’Università di Firenze Olimpia Rossi, Michele Mugnai e Camilla Cantiani. La startup ha brevettato le tecnologie River Eye, che utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare e censire i rifiuti plastici nei fiumi e River Cleaner, un sistema automatizzato che intercetta i rifiuti flottanti, portandoli direttamente al piano stradale.

“Il nostro obiettivo è quello di favorire l’incontro e il confronto di giovani realtà e, al tempo stesso, di presentare la Puglia come hub dell’innovazione, una regione in cui – grazie ad un consolidato ecosistema fatto di istituzioni, università, imprese, centri di ricerca, distretti tecnologici – i giovani e i talenti possano sentirsi accolti e valorizzati. Una Regione che diventa dunque destinazione per il proprio business e luogo in cui vivere e crescere professionalmente”, ha commentato l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Puglia Alessandro Delli Noci.

“Abbiamo creduto dal primo momento in questo progetto – ha dichiarato Francesca Portincasa Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese – nella convinzione che solo facendo sistema e aprendoci a nuove idee riusciremo a cambiare il mondo nell’ottica di salvarlo. SETE è perfettamente coerente con la storia di Acquedotto Pugliese e con il nostro approccio alla gestione dell’acqua fatto di innovazione, sostenibilità e interconnessione.”

“Il tema non è solo l’acqua, il cibo o il contrasto ai cambiamenti climatici, ma immaginare uno sviluppo sostenibile che valorizzi le qualità e persino i difetti di un territorio. La scarsità idrica, ad esempio, è una caratteristica ancestrale della Puglia, chiamata ‘Sitibonda’ già dagli antichi Romani e diventata per questo motivo sede di una delle maggiori opere idrauliche al mondo: l’Acquedotto Pugliese” ha affermato Gianna Elisa Berlingerio – Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia “Con strumenti come Tecnonidi e il fondo regionale Equity Puglia (che stanzierà 80 milioni di euro), vogliamo offrire alle startup e alle PMI innovative l’opportunità di sviluppare i propri progetti in Puglia.”

“Le competenze del territorio pugliese e il know-how specifico della Regione (che ci ha portato ad esempio a lavorare insieme su un progetto di salvaguardia delle falde acquifere a Cuba), assieme alle idee che vengono dai giovani che hanno preso parte al progetto SETE, possono quindi fornire soluzioni per migliorare l’efficienza dell’irrigazione, sfruttare AI e algoritmi per progetti di agricoltura 4.0, riutilizzare le acque reflue nelle coltivazioni o recuperare sorgenti nelle aree più vulnerabili.” ha aggiunto Dino Fortunato, Chief Technical Advisor di UNIDO ITPO Italy

“Circa un secolo fa Jean Monnet, primo presidente dell’Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (ente che nei decenni diventerà Comunità e poi Unione Europea) partì proprio da un progetto di controllo dei bacini idrici per lo sviluppo economico dei territori. Oggi spetta a noi e agli imprenditori che lavorano sul tema dell’acqua definire un nuovo modello efficiente e sostenibile per i prossimi anni”, ha concluso Giulio Boccaletti, direttore Scientifico del Centro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.