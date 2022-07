Sensibilità ambientale puntando sui giovani: la lezione di Medimex

“Medimex ha un approccio ambientale sempre molto attento, per quanto iniziative come i grandi concerti che richiamano migliaia di persone insieme, impattino inevitabilmente sul territorio”

Cesare Veronico, coordinatore artistico di Medimex, il grande evento musicale che si svolge in Puglia da oltre 10 anni e tornato finalmente live dopo due anni di pandemia, mette in risalto l’effetto moltiplicatore della cultura e anche la capacità che il mondo della musica ha di sostenere i messaggi ambientali.

La salvaguardia del pianeta è un’urgenza e ce lo dimostrano situazioni imprevedibili come il disastro della Marmolada. Inattese perché tendiamo a rimandarli, a posticiparli in un futuro più o meno lontano e non a considerarli come trasformazioni in corso e di cui possiamo già subire le conseguenze, anche inaspettate. “Parliamo ai giovani – dice Veronico – attraverso la freschezza di testimonial che dialogano con i propri coetanei perché la musica è un linguaggio universale che può contribuire a far passare il messaggio che bisogna avere attenzione e sensibilità ambientale, affinchè le nuove generazioni non facciano gli errori della nostra generazione”.

Il fitto calendario di concerti e incontri, mostre e workshop ha ideato per il 2022 la doppia sessione di Taranto (dal 16 al 19 giugno) e Bari (dal 13 al 15 luglio) ha infatti declinato i linguaggi differenti di un progetto nato per essere un laboratorio. Da fiera delle musiche del Mediterraneo (2011) a Salone dell’Innovazione musicale (2013) a International Festival & Music Conference (2017), Medimex ha assecondato l’evoluzione del mercato musicale diventando nel tempo un punto di riferimento, in Italia e in Europa, per i player nazionali e internazionali.

Leggi Medimex 2022 parte da Taranto. Poi Bari

L’ambiente è un tema musicale

Tra le iniziative in programma a Bari c’è la “Green music: può la musica contribuire alla salvaguardia del pianeta?”. Il 14 luglio, nell’ex palazzo delle Poste, un panel con Francesca Michielin, Marco Modugno (Friday For Future) e Stefano Ciafani (presidente nazionale Legambiente) sviluppa il tema “No music on a dead planet” che è lo slogan di Music Declares Emergency, una delle molte organizzazioni che sono in prima linea nella lotta contro la crisi climatica e che vedono la musica come strumento fondamentale di aggregazione e crescita della coscienza sociale. Sono sempre di più i musicisti, gli autori, gli interpreti, che mettono a disposizione la loro arte e che sono impegnati, quotidianamente, in questa campagna. Quali possono essere i risultati immediati e di lungo termine? “L’idea è proprio quella di mettere insieme giovani ed esperti per produrre contributi interessanti”, spiega Veronico.

Che aggiunge: “Ci sono iniziative e protocolli affinchè i festival e i grandi concerti non abbiano contraccolpi sull’ambiente. Possiamo cercare di capire come impattare il meno possibile e molti eventi in Europa stanno proprio sviluppando questa riflessione, stanno pensando a come alleggerire la propria impronta ambientale. Anche per Medimex si tratta di capire come proporsi”.

L’impronta di Medimex

“A Taranto avevamo due momenti di grande richiamo: uno al Castello Aragonese con il mapping sui Pink Floyd in uno scenario naturale ampio e l’altro era il concerto di Nick Cave. Abbiamo scelto di non sovrapporre gli eventi per non impattare in modo eccessivo. Però migliaia di persone che vengono da fuori, vista la morfologia dei nostri territori urbani, comunque producono ripercussioni. Sulla scorta dell’esperienza – dice il coordinatore di Puglia Sounds-Medimex – dobbiamo cercare di dimensionare le ricadute sul territorio. Il live è l’industria più produttiva del mondo dello spettacolo. Cercheremo di capire qual è il futuro del settore perchè dopo la pandemia tutti i settori e in particolare le arti e lo spettacolo si confrontano con un mondo che non è più lo stesso. E’ cioè necessario capire insieme come affrontare il futuro”.

Il bilancio di Taranto

“Si è creato un rapporto veramente intenso tra Medimex e Taranto. La città vive grandi contraddizioni ma si unisce intorno a Medimex. Non ha mai sortito polemiche nelle sue 4 edizioni tarantine. Mai. E’ veramente un fenomeno positivo e la musica è un grande strumento di ricucitura delle ferite e del territorio. Quello che la musica è riuscita a creare a Taranto è quasi un fenomeno sociologico”.

La musica dunque, come segnale di fiducia e promozione di rinascita, occasione di ripartenza. “Questa iniziativa – continua il direttore artistico – crea economia. Medimex non può certo creare un prodotto interno lordo di una città e risolvere i suoi tanti problemi però è una bella alternativa, è una strada da seguire. La città recepisce bene la musica ma ricordiamoci che Taranto ha una cultura millenaria e quindi ha nel suo Dna questa apertura automatica alle forme d’arte, istintiva direi. Quello che è successo a Taranto io non l’ho mai visto altrove”.

Le prospettive per Bari

“Medimex è una manifestazione che si tiene in luoghi diversi ma è progettata per essere unica manifestazione. In questo senso Bari è il secondo tempo, dopo il successo del primo andato in scena a Taranto, con l’auspicio di un grande ritorno a Bari dopo 5 anni di assenza, con la stessa risposta e lo stesso entusiasmo del 2017″.

Dal 13 al 15 luglio l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, propone Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica con attività sul campo, Medimex Music Factory in collaborazione con Sugar Music Publishing e una ricca sezione di attività professionali con panel e keynote su alcuni dei temi più attuali e stringenti per l’industria musicale italiana ed internazionale. Un ricco segmento di attività, da sempre centrale nella programmazione del Medimex, che si aggiunge agli annunciati concerti di The Chemical Brothers (14 luglio) e alla mostra Denis O’Regan with Queen in programma dal 13 luglio al 28 agosto nello Spazio Murat.

Tra social e animazione territoriale

Lo spettacolo live, come il contatto tra le persone, è “molto di più” ma sapere di poter andare oltre la platea di concerto, oltre i presenti a un seminario formativo e poter diffondere i messaggi anche a un pubblico più ampio, in contesti non immaginati, è un valore aggiunto. Nel 2020, il Medimex è stata la prima music conference a convertirsi integralmente al digitale. Il Medimex Digital ha chiuso con quasi 100 ore di attività in streaming e 350mila persone raggiunte sui social network, registrando oltre 100mila visualizzazioni complessive, 1500 utenti che hanno partecipato a workshop e webinar online, 130mila interazioni su Facebook, 140mila su Instagram e 50mila su Twitter.

Ma Medimex è anche “un’importante occasione di animazione territoriale”. Un’occasione di incontri, approfondimenti, formazione, relazione, di confronto e crescita.

Far tesoro dell’esperienza significa quindi puntare sulla rete ma anche sul networking professionale. “Infatti – dice Veronico – siamo molto attenti alla proposta culturale e professionale che offriamo in ogni edizione. Per questo cerchiamo di accontentare i fruitori della musica ma avendo sempre un occhio di riguardo per gli operatori, i musicisti, gli addetti ai lavori”.