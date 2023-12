Si apre oggi a Milano la seconda Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo. Il tema: “Le nuove frontiere del Riciclo in Italia” con la presentazione dell’edizione 2023 del rapporto “Il Riciclo in Italia”.

Sarà interamente dedicata alle “Le nuove frontiere del riciclo in Italia”la seconda Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo, promossa dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile in collaborazione con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi Conai e “Pianeta2030”, il mensile del Corriere della Sera, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Ispra e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Una Conferenza di fine anno dove saranno presentati i dati dell’edizione 2023 del Rapporto “Il Riciclo in Italia”, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con i settori industriali coinvolti, e il Rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente dedicato all’analisi del mercato delle materie prime seconde in Europa.

I dati dello scorso anno e la prospettiva del nuovo Regolamento sugli imballaggi dell’UE

Lo scorso anno, i dati relativi al tema del riciclo in Italia, presentati nella conferenza annuale, ha mostrato come, in Italia, il 72% dei rifiuti viene riciclato, dato che ha consegnato al nostro Paese il primato europeo di nazione che riesce a riciclare il maggior numero di rifiuti urbani e industriali. Un grande risultato se solo si tiene conto della media Ue che si era posizionata al 53% e la percentuale del 55% relativa al risultato della Germania.

Questa Conferenza viene vista come una buona occasione, da parte dell’Industria del Riciclo, per fare il punto della situazione sugli imballaggi, visto che il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente europeo, il 18 dicembre, avvierà la concertazione finale per l’approvazione definitiva del nuovo Regolamento sugli imballaggi, dopo il voto del Parlamento Europeo del 22 novembre.

Un Regolamento che, secondo la proposta della Commissione Ambiente, vedrebbe i Paesi dell’UE garantire la raccolta differenziata del 90% dei materiali da imballaggio (plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone) entro il 2029.

Nello specifico, i principali contenuti del nuovo Regolamento imballaggi sarebbero quelli di ridurre i rifiuti di imballaggio pro-capite del 15% entro il 2040, rispetto al 2018. In tal senso, la proposta prescrive tre principali direttive: una Riduzione del peso e delle tipologie non necessarie di imballaggi, limitando principalmente la quantità dei materiali (plastica, vetro, carta, alluminio, ecc.) dispersi; un Riuso dal 1° gennaio 2030 con un sensibile aumento delle % di imballaggi riutilizzabili su grandi elettrodomestici, bevande da asporto, take away, scatole per trasporti e un Riciclo più significativo perché dal 2030 i livelli minimi di materiale riciclato aumenteranno del 30% per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto in PET, del 10% per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto diversi dal PET, del 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande, del 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica.

Dal 2040 queste percentuali aumenteranno di nuovo sensibilmente.

Perché ciò avvenga le aziende dovranno proporre ai consumatori una certa percentuale dei loro prodotti in imballaggi riutilizzabili o ricaricabili, ad esempio bevande e pasti da asporto o consegne di e-commerce. La progettazione degli imballaggi sarà in formati standardizzati e l’etichettatura sarà resa più chiara e universale. I contenitori per la raccolta dei rifiuti riporteranno le stesse etichette. Gli stessi simboli saranno utilizzati ovunque nell’UE.

Alcuni tipi di imballaggio monouso saranno vietati, come ad esempio gli imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati all’interno di ristoranti e caffè, imballaggi monouso per frutta e verdura fresca, flaconi di shampoo, lozioni e bustine in miniatura negli hotel.

L’esempio “virtuoso” di Iren: gli impianti Circolar Wood di Vercelli e quello Forsu di Reggio Emilia.

Inaugurato il 23 giugno scorso, l’impianto Circolar Wood di ASM di Vercelli, società del Gruppo Iren, è il primo e unico in Italia per tipologia e tecnologia, dato che recupera il legno di scarto e prevede fino a dieci linee produttive per la realizzazione di pallet e pallet block 100% circolari.

Il rifiuto di legno, proveniente dalla raccolta differenziata (quali mobili rotti, cassette, cestini…) e dalla raccolta industriale, prevalentemente dalle imprese del territorio, una volta ricevuto in impianto viene triturato e raffinato, anche per permettere l’eliminazione delle parti metalliche eventualmente presenti, quali chiodi o punti.

Successivamente, il legno viene pulito, macinato e sminuzzato per poi passare alla fase di essiccazione. La fase seguente è la resinatura, che consente di dare la forma al prodotto: il materiale ottenuto viene miscelato ad addensanti e additivi, per poi passare alla pressa di stampaggio che realizza i prodotti finali, pallet e pallet block, destinati alle imprese del comparto della logistica, a partire da quelle presenti sul territorio.

Un esempio virtuoso di innovazione ed economia circolare, che permette di salvaguardare 115mila alberi ogni anno.

L’impianto FORSU di Reggio Emilia, inaugurato il 14 giugno 2023 trasforma ogni anno 100mila tonnellate di residui organici in biometano, compost di qualità ed anidride carbonica per usi industriali. L’impianto, che sorge su di un’area di 17 ettari, vanta una superficie coperta di 27.500 metri quadrati ed è in grado di trattare 100mila tonnellate di residui organici differenziati e 67.000 tonnellate di frazione verde (sfalci e potature). Può produrre ogni anno 9 milioni di metri cubi di Biometano, 53 mila tonnellate di compost, 10 mila tonnellate di CO2 food grade per usi industriali e alimentari.

All’interno dello stabilimento viene replicato il ciclo naturale di trasformazione dei rifiuti organici ottenendo tre prodotti principali, il biometano, il compost, e l’anidride carbonica che vengono recuperati. Il biometano viene immesso in rete, l’anidride carbonica food grade viene commercializzata, ed il compost viene reso disponibile per le coltivazioni. L’impianto produce una quantità di biometano sufficiente a riscaldare, in un anno, 4600 famiglie o, in alternativa, alimentare 7.600 autovetture (con percorrenza media di 15.000 chilometri l’anno) oppure 190 autobus (con una percorrenza media di 50.000 chilometri l’anno). Il biometano prodotto dall’impianto è una fonte energetica completamente rinnovabile che sostituisce combustibili fossili ed evita così l’emissione di circa 14 mila tonnellate all’anno di anidride carbonica nell’atmosfera.

L’utilizzo del biometano ricavato dall’impianto ed immesso in rete pareggia il bilancio dell’anidride carbonica emessa in atmosfera; ulteriore vantaggio ecologico nell’utilizzo del biometano, è quello poi di impedirne la diffusione nell’ambiente a seguito della decomposizione incontrollata dei rifiuti che si avrebbe in discarica.

Iren è in prima linea nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti: il Gruppo è attivo in 420 Comuni, dove opera con sistema di raccolta avanzati e nei quali contribuisce a rendere elevati i livelli della raccolta differenziata. Tra gli oltre 3,8 milioni di abitanti che il Gruppo Iren intercetta, la percentuale di raccolta è del 70,3% nel 2022, con picchi che superano l’80% nella maggior parte dei territori.

La Conferenza dedicata a “Le nuove frontiere del riciclo in Italia”si svolgerà dalle ore 10:30 ore alle 16:00 presso la sala Buzzati del Corriere della Sera in via Balzan 3, Milano. Per iscriversi occorre compilare il form su https://form.fondazionesvilupposostenibile.org/seconda-conferenza-nazionale-dellindustria-del-riciclo-le-nuove-frontiere-del-riciclo-in-italia/