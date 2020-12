Scuolabus ecologici: subito 20 milioni ai Comuni

Il Ministro Costa crede nei progetti sulla mobilità sostenibile

Il decreto del Ministro dell’Ambiente che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione, è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

Alla ripartizione dei fondi del cosiddetto decreto “Scuolabus” potranno partecipare i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la violazione dei parametri sulla qualità dell’aria.

Si tratta dei Comuni di Acerra, Afragola, Alessandria, Ancona, Asti, Aversa, Bagheria, Benevento, Bergamo, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Carpi, Carrara, Caserta, Casoria, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena, Cinisello Balsamo, Como, Cremona, Cuneo, Ercolano, Faenza, Fano, Ferrara, Firenze, Forlì, Gallarate, Gela, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, Guidonia Montecelio, Imola, Legnano, Livorno, Lucca, Marano di Napoli, Massa, Milano, Misterbianco, Modena, Modica, Moncalieri, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Portici, Pozzuoli, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rho, Rimini, Roma, Rovigo, Scandicci, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Tivoli, Torino, Torre del Greco, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Viareggio, Vicenza e Vigevano.

Saranno finanziabili spese per la progettazione (fino a 65 mila euro), l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto (fino a un milione e 100 mila euro), l’acquisto di colonnine per la ricarica (fino a 10 mila euro), l’acquisto di pensiline per le fermate del servizio di trasporto scolastico (fino a 50 mila euro), la realizzazione di applicazioni mobili (per smartphone e/o tablet) per l’organizzazione e/o il controllo del servizio di trasporto scolastico (fino a 10 mila euro), promozione del servizio di trasporto scolastico sostenibile (5 mila euro), monitoraggio dei benefici ambientali conseguibili (fino a 10 mila euro).

Le domande per l’ammissione ai finanziamenti dovranno essere presentate dai Comuni entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

«Proseguiamo – spiega il Ministro Sergio Costa – nel nostro programma di promozione della mobilità sostenibile puntando in particolare sui mezzi “ecologici” per gli spostamenti più frequenti e che più incidono sulla qualità dell’aria delle nostre città. Fra questi certamente gli spostamenti casa-scuola sono un settore su cui intervenire, anche per dotare le aree più problematiche dal punto di vista delle emissioni di nuovi mezzi e strumenti per rendere migliore l’ambiente urbano».