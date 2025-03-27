Scoperte due discariche abusive a Bari, il commento dell’assessore Triggiani

Si tratta di due vaste aree in zona Santa Caterina e Lungomare. Le indagini iniziate nel 2023 dalla Guardia di Finanza

Sono state individuate dalla Guardia di Finanza due vaste area adibite a discarica abusiva, nella zona di Santa Caterina e del lungomare di Bari. Si tratta di due distinte operazioni, le cui indagini sono state avviate nel 2023, grazie alla collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Puglia).

Gli accertamenti hanno consentito ai militari della Stazione Navale di constatare l’abbandono incontrollato di 16.000 tonnellate di rifiuti speciali, opportunamente occultati in 4 capannoni e in una villa, tra i quali sono stati rilevati solventi, vernici, apparecchiature elettroniche, scarti edilizi e veicoli abbandonati. Le operazioni si sono concluse con il sequestro delle strutture e la segnalazione dei tre responsabili all’Autorità Giudiziaria. Contestate anche violazioni amministrative per oltre due milioni di euro, in materia di “ecotassa”.

“Prosegue l’azione capillare sui territori e di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell’ordine e, anche questa volta si tratta del rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, cui va il nostro plauso, di oltre 16.000 tonnellate di rifiuti speciali nascosti in quattro capannoni e in una villa del capoluogo pugliese”. Così l’assessora all’Ambiente, Serena Triggiani, ha commentato l’operazione dei militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari che hanno accertato violazioni amministrative per oltre due milioni di euro in materia di “ecotassa”.

“Se da una parte resta il dolore e la rabbia per le violazioni delle norme in materia ambientale che rappresentano un pericolo per la salute umana, soprattutto, e una ferita per il territorio, dall’altra – prosegue Triggiani – sentiamo l’aver imboccato la strada giusta, nella repressione di questo tipo di reati. E lo dobbiamo sicuramente all’accordo di collaborazione che come Regione Puglia abbiamo siglato con le Forze dell’Ordine, Arpa Puglia e il CNR-ITC finalizzato alla prevenzione, controllo sul territorio e contrasto degli illeciti ambientali. Un protocollo d’intesa che è stato, altresì, implementato e reso maggiormente efficace con un avanzato software integrato per la perimetrazione dei siti contaminati o potenzialmente tali, in grado di trasferire in tempo reale le informazioni alle istituzioni coinvolte (Regione, Forze dell’Ordine, ARPA Puglia, CNR-ITC, etc.) e di determinare le caratteristiche metriche degli smaltimenti. Un’azione sinergica vincente, quindi – conclude l’assessora Triggiani – che ci permette di tutelare e salvaguardare ambiente e salute, ma anche economia, perché la nostra è una Regione ad altissima vocazione turistica, con grande sviluppo costiero lungo i 900 km di costa e un inestimabile patrimonio naturale, storico, architettonico e artistico”.