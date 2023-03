Sciopero globale per la lotta alla crisi climatica, torna Fridays For Future

Cortei e manifestazioni organizzati da Fridays For Future Italia in decine di città in Italia il 3 Marzo. A Bari gazebo in Piazza del Ferrarese

Dopo la giornata del 23 settembre2022, torna la manifestazione globale per il clima venerdì 3 Marzo. Il Movimento globale Fridays For Future organizza uno sciopero a risonanza internazionale per la lotta alla crisi climatica, tornando a richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza attorno ad un tema che diviene di anno in anno più urgente e dagli effetti evidenti. I giovani di tutto il mondo torneranno nelle piazze e in particolare in Italia, chiedendo al Governo di ascoltare le rivendicazioni concrete riguardanti la lotta al cambiamento climatico.

“Necessario cambiare stili di vita”

“Le città diventano sempre più invivibili – spiega il movimento in una nota – , con temperature estreme e stili di vita non consoni ad una vita basata sul benessere personale e collettivo. Per risolvere le sfide sociali, economiche e ambientali che affrontiamo oggi, dobbiamo ripensare lo status quo. I governi e le altre istituzioni di tutto il mondo devono abbracciare nuovi modi di pensare e impegnarsi attivamente nell’innovazione dei sistemi diffusi per compiere progressi reali verso un mondo più sano e più prospero. Questo è il decennio in cui dobbiamo realizzare gran parte della riconversione ecologica”.

«Cresce il vuoto sociale dopo la pandemia e dopo la guerra, evidenti le contraddizioni fra i profitti delle multinazionali del fossile e la crescente disuguaglianza, climatica e sociale, nel mondo e nel nostro paese», dice Ester Barel, nuova portavoce di Fridays For Future Italia.

“Uso efficiente ed etico delle risorse”

Fridays For Future punta il dito sulla progressiva riduzione del budget di emissioni di gas climalteranti che utile a evitare una serie di punti di non ritorno e sulla impreparazione della società, e della politica ad affrontare le proprie responsabilità e agire di conseguenza. Il movimento però ribadisce la volontà di superare la fase della rabbia e della critica fini a se stesse per passare all’azione.

«Così come, in quanto movimento per il clima, riversiamo continuamente le nostre energie nel chiedere a gran voce misure governative concrete ed efficaci, vogliamo riversarle nel costruire una nuova cultura della sostenibilità, dell’uso efficiente ed etico delle risorse e della loro giusta distribuzione, della partecipazione cittadina e della cooperazione, lasciandoci guidare non dall’automatismo dell’opulenza della nostra società, ma da quanto hanno da insegnarci le comunità storicamente oppresse e le popolazioni che da secoli vivono in equilibrio con il territorio in cui abitano», dice Marta Maroglio, nuova portavoce di Fridays For Future Italia.

Questi i punti da affrontare nell’agenda climatica:

Energia rinnovabile e CERS (Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali) La mobilità sostenibile e la cura del ferro; SAD (Sussidi Ambientalmente Dannosi) e bombe climatiche; Transizione ecologica e sostenibilità economica; Giustizia sociale ed eco transfemminismo.

A Bari gazebo per coinvolgere gli studenti

Lo sciopero per il clima a Bari avrà un’organizzazione particolare, con dei gazebo “tematici” installati a Piazza del Ferrarese. «Abbiamo scelto di coinvolgere le scuole in un’azione di informazione e approfondimento sui temi che Fridays For Future porta avanti», spiega Marco Modugno, uno degli 8 portavoce nazionali del movimento. Quindi non solo il corteo ma anche attività di formazione, anche sui temi caldi per la città di Bari. «Attualmente i problemi da affrontare sono diversi anche su scala nazionale – continua Modugno – , come la siccità, che malgrado la presenza in Puglia di più invasi rispetto alle altre regioni ci vede patire una cronica dispersione dell’acqua. A Bari le emergenze sono quelle del consumo di suolo e della conseguente carenza e “ spezzettamento” di verde, senza un piano organico per grandi aree verdi, come accede in altre città».

L’altra grande emergenza che il gruppo barese di Fridays for Future sta monitorando, è quella della mobilità sostenibile, che in queste settimane si concretizza nel sostegno attivo alla raccolta di firme organizzata da Caffè Portineria per rendere pedonale, come si chiede da tempo, l’intera via Roberto da Bari. “Bari è una città poco pedonale e ancora troppo alla mercé dell’auto – spiega Modugno – e anche se ci sembra che l’amministrazione comunale stia andando in questa direzione, i tempi per trasformare in pedonali la maggior parte delle strade cittadine sono ancora troppo lenti»..

Questa la lista delle manifestazioni: https://fridaysforfutureitalia.it/sciopero-globale-per-il-clima-il-3-marzo-le-motivazioni-e-le-piazze