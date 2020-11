Scavi di Botromagno: nuove meraviglie dal passato

Portate alle luce tombe funerarie a semi-camera e oggetti di corredo, nella stessa aria in cui furono ritrovate ceramiche esposte oggi nella Fondazione Pomarici Santomasi

Chiudiamo gli occhi e immaginiamo di trovarci a Gravina, sulla collina di Botromagno, tra il VI e il IV secolo a.C. Allora la città non si chiamava così, anzi non esistevano neppure le città come le intendiamo oggi. Ma il fascino dell’altopiano delle Murge, in Puglia, deve aver stregato anche gli abitanti dell’epoca. Del resto non è un caso che Federico II abbia fatto costruire anche qui uno dei suoi sontuosi castelli.

Ma la collina di Botromagno continua a regalare sorprese, ultime in ordine di tempo alcune tombe funerarie a semi-camera che risalgono proprio al periodo compreso tra il VI ed il IV secolo a.C.

Gli studiosi fanno sapere che dalle caratteristiche sembrerebbero appartenute a famiglie facoltose: l’imponenza delle strutture funerarie fa presumere che si trattava di rappresentanti importanti di quella società. Sono stati già rinvenuti frammenti di oggetti ed anfore che riportano a rapporti con la Magna Grecia e la Grecia: l’ulteriore testimonianza di quanto la collina gravinese sia un enorme tesoro tutto ancora da scoprire e da tutelare.

Tanto che il vicepresidente uscente del consiglio regionale e presidente del movimento Realtà pugliese, Peppino Longo, ha informato che interesserà il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, poichè ha sottolineato: «Anche nelle tombe rinvenute in questa occasione sono chiare le tracce dei predoni della storia che hanno già saccheggiato quello che hanno potuto. La nostra storia va difesa anche a denti stretti».

Oggi Botromagno è tra le aree archeologiche più vaste d’Italia: dalla Necropoli del Padreterno al sito Angellotti. Abbiamo intervistato il responsabile di Officina artigiana Ausonia, la ditta affidataria dei lavori, Vito Nicefalo, che insieme con i collaboratori archeologi, Vincenza Distasi e Antonio Bruscella, ha portato alla luce questi gioielli.

Nicefalo: la tomba scoperta sulle colline di Botromagno è un “pozzo scientifico” di enorme valore storico e archeologico

Quanto tempo è durata questa nuova campagna di scavi?

«Botromagno è un’area a cui da sempre hanno guardato nomi prestigiosi dell’archeologia: da Perkins a Whitehouse, da Small a Ciancio e Venturo. Oggi è stata nuovamente oggetto di interesse da parte della Soprintendenza. Il primo sopralluogo con il funzionario archeologo della Soprintendenza Abap per la Città metropolitana, Marisa Corrente, risale a subito dopo il lockdown, tra maggio e giugno. È in questa occasione che ci siamo resi conto che c’era del terreno mosso, che ci poteva essere qualcosa in questa grande buca. Lo scavo è poi durato diciannove giorni».

Cosa c’era all’interno?

«Abbiamo scoperto appunto una grande buca e a occhio era visibile che la zona era stata oggetto di trafugamento. Poi è emersa questa grande sepoltura e una tomba a camera: non ce lo aspettavamo. Ora gli oggetti rinvenuti saranno portati al centro per l’archeologia di Gravina per essere restaurati».

Nella stessa zona in cui è stata scoperta la sepoltura, in passato è stato rinvenuto altro materiale di pregio…

«Si, nel 1967 e poi nel 1974, quando la Soprintendenza aveva avviato altri scavi, in perfetto allineamento rispetto a questi ultimi, è stato rinvenuto del materiale che ora è esposto nella Fondazione Pomarici Santomasi, materiale di pregio ceramico. In passato le tecniche utilizzate per gli scavi hanno in parte danneggiato l’area (vedi l’uso dell’escavatore), infatti parte del corredo lo abbiamo trovato fuori. Parliamo di ceramica greca, ceramica di importazione attica di pregio. Non abbiamo trovato invece resti di bronzo, anche perché già dal Medioevo esisteva la pratica di aprire le tombe, saccheggiarle, per poi rifondere il bronzo».

Cosa rappresenta oggi Botromagno?

«Botromagno è un vero pozzo scientifico, che necessita di uno scavo sistematico e non a macchia di leopardo. In passato invece è stato un centro direzionale, economico e commerciale di una città cerniera tra la fascia pedemurgiana e l’avamposta bradanica che si apriva poi ai rapporti commerciali e marittimi con la vicina Metaponto, giusto per fare un esempio. Tuttavia, non c’è soltanto Gravina tra le città di notevole interesse storico e artistico, pensiamo a città come Conversano, Rutigliano e Canosa».