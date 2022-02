Sanremo, il fiorista torna in Puglia

“Esperienza unica, 18 ore di lavoro al giorno per comporre i bouquet in base alle personalità di ciascun artista”. Parla Michele Plati. “L’archetto dei fiori” racconta i retroscena della kermesse. Dai fiori con tocco noir per Drusilla Foer, al bouquet dalle linee morbide e romantiche per la “first lady” del festival, Giovanna, l’inseparabile moglie di Amadeus

Non chiamateli soltanto fiori. Sono molto di più. Specchio dell’anima delle personalità dirompenti che hanno calcato il palco del teatro Ariston e protagonisti, insieme con la musica, del festival di Sanremo edizione numero 72, sul quale da qualche giorno è calato il sipario.

A comporre i bouquet è stato il pugliese, Michele Plati, (in foto) 44 anni, fiorista da tre generazioni, che dopo aver vinto il concorso nazionale “Bouquet del Festival 2022”, ha trascorso la settimana più emozionante della sua vita umana e professionale. Michele ha fatto ritorno nella sua terra, a Parabita, in provincia di Lecce, dove vive e lavora come “architetto dei fiori” e ci ha raccontato qualche retroscena. Dalla corsa alla preparazione di altri bouquet, quando inaspettatamente il direttore artistico e conduttore, Amadeus, ha deciso di donarli anche agli uomini presenti tra i 25 cantanti in gara, all’emozionante consegna a Drusilla Foer, che ha affiancato come co-conduttrice Amadeus nella terza delle cinque serate.

Michele Plati ha raccontato giorno dopo giorno sulla sua pagina facebook quello che è accaduto a Sanremo fino al trionfo dei talentuosi Blanco e Mahmood con il brano “Brividi”. Una sorta di diario di bordo, in cui anche la Puglia è stata un po’ protagonista. Ambient&Ambienti lo ha incontrato.

“Dai monitor dietro le quinte guardavamo i look per dare un tocco personale al bouquet. Mi sono divertito con i colori per omaggiare Emma, mia conterranea”

Iniziamo dal podio: primi Blanco e Mahmood, seconda Elisa, terzo Gianni Morandi. Quali fiori assocerebbe alle personalità di questi artisti?

Per Blanco e Mahmood papaveri di tutti i colori, mentre per Elisa gli anemoni, delicati come la sua persona, e per Gianni Morandi ranuncoli gialli e arancio, grintosi come il suo spirito.

Qual è a caldo il suo feedback?

È stata un’emozione fortissima. Vedere una macchina così grande e un impegno da parte di tutti nel portare a termine la trasmissione è stato unico. Poi, la corsa a preparare altri bouquet quando Amadeus ha deciso di donare i fiori anche agli uomini, dopo il gesto della Michielin (direttrice d’orchestra durante l’esibizione di Emma. Nella prima serata ha donato i suoi fiori a un violinista, ndr).

Come era organizzato il suo lavoro?

Con me c’erano due collaboratrici del posto e il responsabile del Mercato dei fiori di Sanremo. L’obiettivo è quello di promuovere i prodotti che si trovano lungo la riviera ligure lavorando i fiori di questo specifico periodo: papaveri, ranuncoli, anemoni. Tra l’altro ho avuto modo di apprezzare e di lavorare i papaveri che in genere non si trovano nei nostri territori.

Si iniziava presto al mattino, poi intorno alle 19 entravamo in teatro e poi dietro le quinte dove personalmente consegnavamo i bouquet ad Amadeus che veniva a prenderli per consegnarli a sua volta agli artisti e agli ospiti. La cosa bella era vedere Amadeus molto sereno. Quando c’erano brani più allegri lui ballava, quindi c’era questa atmosfera gioiosa, di festa. A parte la prima sera in cui c’era un po’ di tensione, poi dopo è stato un divertimento assoluto.

Quali sono le composizioni più “riuscite”?

Le due più belle secondo me sono quelle donate a Drusilla Foer, un bouquet di ranuncoli rosa e anemoni bianchi con un cuore nero che simboleggiano la delicatezza con il tocco del nero per omaggiare appunto la profondità e la “doppiezza” del suo personaggio. Poi mi sono divertito a creare con i colori della mia città natale il bouquet da regalare ad Emma, che è anche mia conterranea (unica pugliese in gara con “Ogni volta è così”, ndr).

Quindi nulla è lasciato al caso?

Assolutamente. L’ultimo tocco era quello cromatico, quindi dovevamo stare attenti anche a come erano vestiti i singoli artisti e ospiti. Quindi guardavamo dai monitor dietro le quinte i vari look e decidevamo quali composizioni, tra quelle che ci eravamo preparati, abbinare.

L’ultima sera Amadeus ha omaggiato anche sua moglie, Giovanna, seduta accanto al figlio della coppia, per tutte e cinque le serate.

Sì, in questo caso abbiamo pensato a un omaggio romantico e delicato, insomma adatto per l’occasione.

Dopo questa esperienza ha già nuove richieste?

Sono appena rientrato e in molti mi hanno chiesto di realizzare il bouquet “Ventaglio”, che hanno visto sul palco dell’Ariston. Per me è stata una rinascita; spero che molti altri lavoratori del settore, dopo le mille difficoltà di questi ultimi due anni, possano respirare una ventata di freschezza.