Sammichele di Bari riceve la bandiera de ‘I Borghi più belli d’Italia’ 

Un riconoscimento importante per un borgo della provincia di Bari che sta puntando alla valorizzazione delle sue tradizioni e della sua storia

Grande festa a Sammichele di Bari. Il borgo di 6 mila anime, situato nell’entroterra della città metropolitana di Bari ha ottenuto la bandiera dei “Borghi più belli d’Italia”. L’importante riconoscimento viene concesso dall’Associazione voluta dall’ANCI, per tutelare e salvaguardare le tradizioni e la storia dei piccoli paesi, persino delle frazioni, che non rientrando nei grandi circuiti turistici rischiano l’oblio.

La consigliera delegata alle Politiche Culturali e alla Valorizzazione dei Borghi Grazia Di Bari ha preso parte alla cerimonia di consegna della bandiera, insieme al Sindaco di Sammichele di Bari Lorenzo Netti, da parte del presidente dell’Associazione Fiorello Primi.

La soddisfazione dei cittadini è evidente. “Una giornata di festa che ha coinvolto l’intera comunità – invece ha dichiarato Di Bari – cittadini, associazioni, imprese e tutto il tessuto economico, uniti per valorizzare e promuovere Sammichele di Bari. Lo slogan scelto per la candidatura è stato: ‘Sammichele di Bari dove i sapori diventano emozioni’, perché è importante raccontare sensazioni e tradizioni, che sono la forza dei nostri Borghi. Oggi è stata significativa anche la presenza di altri sindaci, segno che la rete di cui parliamo non è un concetto astratto, ma una realtà. La valorizzazione dei borghi e la rigenerazione urbana sono temi al centro dell’azione regionale. I fondi del PNRR ci hanno aiutato nel supportare e promuovere queste realtà territoriali, con l’obiettivo primario di ripopolarle, e questo possiamo farlo solo dando servizi alla comunità per migliorare la qualità della vita e, come naturale conseguenza, l’offerta turistica. Ottenere il riconoscimento di oggi non è semplice, in media solo un Comune su quattro tra quelli che ne fanno richiesta ce la fa e siamo orgogliosi che ben 14 borghi pugliesi rientrino in questo elenco. Un bel risultato e una grande responsabilità. Oggi abbiamo ricevuto un’altra splendida notizia: il prossimo anno la Puglia avrà l’onore di ospitare il festival nazionale dei Borghi d’Italia. Nelle prossime settimane terremo già i primi incontri per iniziare a pensare all’organizzazione.”.