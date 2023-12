Salvare le foreste africane per salvare il nostro clima

I cambiamenti climatici passano anche dalle foreste tropicali. Nostra intervista a Benoît Jobbé-Duval, direttore generale di ATIBT (International Tropical Timber Technical Association), associazione di categoria fondata su richiesta della Fao e dell’Ocse impegnata nella promozione della gestione sostenibile delle foreste del bacino del Congo

Le foreste tropicali, millenari scrigni di biodiversità, sono importanti regolatori del clima globale. Non solo perché generano l’ossigeno che respiriamo ma perché, quando vengono distrutti, rilasciano grandi quantità di carbonio in atmosfera che contribuisce all’effetto serra. E? evidente che cancellare le foreste accelera i cambiamenti climatici.

Le foreste tropicali coprono il 31% della superficie terrestre mondiale e rappresentano il bioma terrestre con la massima biodiversità, dato che ospitano da sole circa una metà delle specie viventi animali e vegetali terrestri.

Secondo la Fao, sottraendo le nuove piantagioni, la perdita netta di foreste è stimata intorno a 7,3 milioni di ettari l’anno, pari a ventimila ettari al giorno.In America Latina, l’Amazzonia perde 25.276 chilometri quadrati di foresta, un’area grande quanto la Sicilia. In Indonesia ogni giorno sono perduti 49 chilometri quadrati di foreste, per un tasso di deforestazione del 2 per cento annuo. Gli ecosistemi più fragili sono tutti in via d’estinzione, basta pensare alle foreste palustri e salmastre. Il 20% delle foreste di mangrovie è scomparso dal 1980 ad oggi.

Dal 1990, secondo il Global Forest Resources assessment della Fao sono andati persi 420 milioni di ettari di foresta a causa della deforestazione che continua, anche se il tasso è rallentato da 12 milioni di ettari all’anno nel periodo 2010-2015 a 10 milioni di ettari all’anno nel periodo 2015-2020. Ma è urgente un maggiore impegno per salvare il cuore verde del nostro pianeta. Pensare che non possano riguardarci perché lontane, è un grave errore.

Ambient&Ambienti ha intervistato Benoît Jobbé-Duval, direttore generale di ATIBT (International Tropical Timber Technical Association), associazione di categoria fondata su richiesta della Fao e dell’Ocse impegnata nella promozione della gestione sostenibile delle foreste del bacino del Congo.

Disboscamento industriale non sostenibile, killer degli ecosistemi

Direttore Jobbé-Duval, quanto legno tropicale arriva in Italia? Cosa significa in termini di impatto ambientale?

L’Italia è il quarto importatore di legno tropicale in Europa, con un volume annuo di 134.500 tonnellate. Tuttavia, solo una piccola parte di questo volume, circa il 5-10% (6.500-13.500 tonnellate), è certificata. La mancanza di una certificazione che ne garantisca la sostenibilità delle pratiche, solleva la possibilità che il resto del legno tropicale provenga da attività non sostenibili in termini di volumi esportati senza certificazione. Le foreste sfruttate potrebbero non beneficiare di adeguate misure di conservazione, esponendole potenzialmente a una maggiore pressione ambientale o sociale.

A quanto ammonta la produzione annua di legno in Africa e quanto il fabbisogno industriale sta incidendo sull’ambiente?

La produzione annuale di legname in Africa centrale varia da Paese a Paese e di anno in anno, e i dati specifici possono cambiare a causa di vari fattori come le politiche forestali, le condizioni economiche e le normative in vigore. Tuttavia, in generale, i Paesi dell’Africa centrale, che comprendono nazioni ricche di foreste come la Repubblica Democratica del Congo, il Gabon, il Camerun e la Repubblica del Congo, sono tra i principali produttori di legname dell’Africa.

I dati più recenti si riferiscono al 2022, in termini di produzione formale:

– Camerun: 2,5 milioni di m3 di tronchi

– Gabon: 2,9 milioni di m3 di tronchi

– Repubblica del Congo: 1,7 milioni di m3 di tronchi

– Repubblica Democratica del Congo: 0,3 milioni di m3 di tronchi

– Repubblica Centrafricana: 0,6 milioni di m3 di tronchi

Le attività industriali legate al disboscamento non sostenibile possono avere un impatto significativo sull’ambiente della regione. Ecco alcuni degli aspetti ambientali che possono essere influenzati dal disboscamento industriale non sostenibile:

Deforestazione: il disboscamento non sostenibile può contribuire alla deforestazione, con conseguente perdita di habitat naturali, riduzione della biodiversità e impatto sul clima. Va notato che la silvicoltura viene solo dopo l’agricoltura, l’allevamento, l’estrazione mineraria, ecc.

Erosione del suolo: la rimozione di alberi può portare a un aumento dell’erosione del suolo, con ripercussioni sulla qualità del terreno e sui corsi d’acqua vicini. Le pratiche EFIR aiutano a prevenire questo fenomeno.

Biodiversità: le attività di disboscamento possono alterare gli ecosistemi locali, colpendo la flora e la fauna, comprese le specie endemiche e minacciate.

Conseguenze sociali: le comunità locali che dipendono dalle foreste per il loro sostentamento possono essere colpite negativamente dal disboscamento non sostenibile, causando problemi come la perdita di accesso alle risorse forestali, il degrado del territorio e i conflitti sociali.

Cambiamento climatico: le pratiche non sostenibili, come il disboscamento, possono liberare grandi quantità di carbonio immagazzinato nelle foreste, contribuendo al cambiamento climatico.

Un delicato equilibrio

Le foreste sono essenziali per la protezione della biodiversità del Pianeta. Economia e ambiente possono convivere o sono in equilibrio precario?

La coesistenza di economia e ambiente, compresa la protezione delle foreste e della biodiversità, è una sfida complessa. Tuttavia, è sempre più riconosciuto che la sostenibilità economica e la conservazione dell’ambiente non devono necessariamente escludersi a vicenda. Esistono modelli di sviluppo che mirano a bilanciare le esigenze economiche con la protezione degli ecosistemi naturali, comprese le foreste. Ecco alcuni punti da considerare:

Economia verde: un’economia verde mira a promuovere la crescita economica riducendo al minimo gli impatti negativi sull’ambiente. Ciò include pratiche sostenibili in settori come l’agricoltura, la silvicoltura e l’uso delle risorse naturali.

Gestione sostenibile delle risorse: la gestione sostenibile delle foreste, basata su pratiche responsabili come il disboscamento selettivo, il reimpianto e la certificazione, può consentire alle attività economiche legate alle foreste di coesistere con la conservazione della biodiversità.

Ecoturismo: lo sviluppo dell’ecoturismo può essere una fonte di reddito economico e al contempo promuovere la conservazione delle foreste. I visitatori pagano per sperimentare la biodiversità e gli ecosistemi naturali, creando un incentivo economico per mantenere questi ambienti intatti.

Ricerca e innovazione: gli investimenti in ricerca e innovazione possono favorire lo sviluppo di tecnologie e pratiche economicamente valide, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Responsabilità sociale d’impresa: le aziende possono adottare politiche di responsabilità sociale e ambientale d’impresa, impegnandosi ad adottare pratiche sostenibili nelle loro attività. Ciò può includere catene di approvvigionamento responsabili e la riduzione dell’impronta ambientale.

Cosa può fare l’Italia?

Dall’Italia come è possibile tutelare le foreste africane? Che ruolo possono avere i cittadini?

Bisogna consumare responsabilmente: ciò significa utilizzare legno tropicale certificato FSC o PEFC. I cittadini possono anche interessarsi all’iniziativa Fair&Precious, che riunisce tutti gli attori coinvolti nella gestione sostenibile e promuove le buone pratiche di gestione, visitando il sito www.fair-and-precious.org.

Fair&Precious è un marchio collettivo ideato per promuovere il legno tropicale gestito in modo sostenibile, etico e legale, per rispettare i più severi standard ambientali e per sviluppare un’economia più umana, che protegga le persone e la natura.

In concreto, Fair&Precious lavora per valorizzare le risorse forestali del bacino del Congo e per promuovere le buone pratiche nell’industria del legname tropicale, in particolare l’acquisto di legname tropicale certificato.

Come fare scelte consapevoli? Cos’è la deforestazione indiretta?

La deforestazione indiretta è quella causata dalla produzione di beni che, per essere prodotti, generano deforestazione.

Secondo la Fao, tra il 1990 e il 2020 sono andati persi 420 milioni di ettari di foresta in tutto il mondo e si stima che il consumo dell’Unione Europea sia responsabile di circa il 10% di questa deforestazione. Con la RBUE stiamo assistendo a un cambiamento di scala, passando dalla lotta all’illegalità all’eliminazione della deforestazione e del degrado forestale. Mentre il RBUE riguardava solo il legname, il RDUE copre, oltre al legname, anche la carne bovina, l’olio di palma, la soia, il caffè, il cacao e la gomma, oltre ad alcuni dei loro derivati.

Tracciabilità del legno, come sostenerla

Molti prodotti di carta hanno ben riconoscibile il marchio Fsc. Molto più difficile è trovarlo sul legno. Soprattutto è praticamente sconosciuta la cultura della tracciabilità del legno. Cosa fare per sostenerla?

La tracciabilità è al servizio della legalità e della certificazione. Sostenere la legalità, e in particolare la certificazione, significa sostenere buoni sistemi di tracciabilità.

L’industria del legno in Italia è molto sviluppata. Anzi, il design e l’arredamento sono settori di punta del made in Italy. Quale dovrebbe essere il contributo italiano alla tutela delle foreste africane?

L’Italia è certamente conosciuta in tutto il mondo per il suo design e l’arredamento Made in Italy, e il settore rappresenta il secondo mercato per i legni tropicali, preceduto solo dall’outdoor e dal giardinaggio.

In quanto paese che vuole sviluppare sempre di più i settori della lavorazione del legno, l’Italia potrebbe responsabilizzare le aziende facendo in modo che esse diano la giusta importanza alla provenienza del legno che scelgono di importare, al fine di valorizzare e proteggere le foreste di tutto il mondo.

