Rutigliano, pittosculture figuline per rappresentare la comunità

Un progetto di arte pubblica che porterà alla realizzazione di due murales che rappresenteranno i tratti identitari della comunità

Dal 16 al 30 aprile la cittadinanza di Rutigliano sarà coinvolta nell’ambito del progetto partecipativo di arte pubblica “Pittosculture figuline”, finanziato dall’avviso STHAR LAB della Regione Puglia, affidato dal Comune di Rutigliano all’Associazione culturale Pigment Workroom e realizzato in collaborazione con Cime e APS Ziczic e la speciale partecipazione degli artisti Vito Moccia e Marco Barbieri, in arte Dem.

Il progetto prevede la realizzazione da parte degli artisti di due murales cittadini sulle pareti speculari della Scuola Primaria-Istituto Comprensivo Settanni-Manzoni di Rutigliano. Tema centrale e comune alle due opere sarà quello della tradizione figula, che trova in Rutigliano una delle città che più ha legato la sua identità e storia nel mondo alle ceramiche suonanti. Vito Moccia e Dem, differenti per età, provenienza e formazione artistica – pittore e artista rutiglianese il primo, celebre per la sua produzione di fischietti tradizionali artista e muralista lombardo il secondo, dai tratti multiformi ed ironici – si cimenteranno con l’arte muralista e il design urbano, allargando la ricerca anche al lato scultoreo, con la realizzazione di opere, suonanti o meno, che si uniranno all’opera collettiva finale.

Fondamentale per la loro ricerca artistica, sarà il coinvolgimento della comunità locale che domenica 16 aprile, dalle 10.00 alle 12.00 potrà aderire ad una passeggiata esplorativa delle vie del centro cittadino. Durante il tour, insieme ai due artisti e con la guida di Gianni Capotorto, vicepresidente della Pro Loco di Rutigliano ed esperto della storia della città, grandi e piccini armati di macchine fotografiche andranno alla ricerca delle maschere apotropaiche della tradizione rutiglianese: elementi dal forte valore evocativo tradizionale, le maschere sono presenti su tantissimi portoni della città e permettono di indagare nelle pieghe più arcaiche di un simbolismo che può essere considerato antenato della tradizione odierna dei fischietti, elemento identitario che coniuga arte, folklore e artigianato.

È a partire dalle suggestioni emerse in questa fase di ricerca collettiva, che Vito Moccia e Dem avvieranno i lavori di realizzazione dei due murales, che dureranno da lunedì 17 fino al successivo 28 aprile. Periodo di tempo durante il quale la comunità locale sarà ulteriormente coinvolta in due laboratori: il primo, di micro-editoria sul tema delle maschere apotropaiche, organizzato e coordinato dall’APS Zizic e ospitato nella sede del Museo del Fischietto nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile; il secondo, il pomeriggio successivo, di lavorazione della ceramica e della terracotta, a cura dell’associazione ColoriRò Arte Ceramica di Rosa Pagliarulo, insieme alla quale i partecipanti realizzeranno maschere e fischietti che, a seguito della tradizionale cottura, saranno integrati ai murales.

Una volta ultimati i workshop e l’insieme delle fasi artistiche del progetto, i murales frutto delle azioni partecipative condivise tra artisti e collettività saranno presentati alla cittadinanza alla presenza dell’assessora alla Cultura, al Turismo e al Marketing Territoriale Milena Palumbo.