Ritorno a scuola in Puglia: Emiliano ci ripensa?

Si è appena concluso l’incontro del tavolo regionale per la scuola convocato in seguito alla richiesta dei sindacati. Cisl: “Aspettiamo prima di riaprire le scuole”

Esprimono moderata soddisfazione i rappresentanti della Cisl scuola che hanno partecipato hanno partecipato all’incontro in videoconferenza sul tema della riapertura delle scuole il 7 gennaio, insieme al Presidente della Regione Michele Emiliano, gli assessori all’istruzione, ai trasporti e alla sanità Leo, Maurodinoia e Lopalco, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Cammalleri e i segretari regionali dei sindacati Flc Cgil, Cisl, Uil scuola, Snals, Confsal, Fgu, Anief

Le rappresentanze sindacali all’unanimità hanno chiesto al presidente di rinviare l’avvio delle lezioni in presenza di una settimana o 15 giorni, e di stabilire per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la didattica a distanza.

Il presidente Emiliano si riserva, alla luce di queste richieste, di decidere. Anche sulla base dei segnali che verranno dal Governo nazionale nelle prossime ore.

Questo il comunicato diramato dalla Cisl scuola. “In esito all’incontro esprimiamo moderata soddisfazione perché sembra che il presidente abbia recepito le nostre istanze. In particolare, abbiamo evidenziato la difficoltà di organizzare l’attività scolastica lasciando alle famiglie la libertà di scelta sulla tipologia di frequenza. A tal proposito la nuova ordinanza dovrebbe consentire l’esercizio di tale libertà una sola volta per tutta la durata dell’ordinanza stessa. Dalle parole del Presidente si è evinto che, questa volta, l’ordinanza dovrebbe prevedere la didattica a distanza per tutti lasciando la libertà alle singole famiglie di scegliere la frequenza in presenza nei casi in cui ci sono situazioni di fragilità per gli studenti o per le famiglie. Abbiamo inoltre evidenziato che la scelta dei tavoli prefettizi di optare per gli ingressi scaglionati è difficilmente praticabile. Da un lato gli studenti degli istituti tecnici e professionali che entrerebbero più tardi rischierebbero di passare l’intera giornata fuori casa e ciò non consentirebbe neppure di ridurre il tasso di assembramento; inoltre tale soluzione non sarebbe facilmente praticabile a causa dell’ insufficiente organico di personale ATA e della costituzione delle cattedre del personale docente. Abbiamo anche chiesto di temporeggiare rispetto alla riapertura delle scuole visto che i dati relativi al contagio sembrano destare preoccupazioni tanto nella nostra regione quanto nell’intero Paese. L’auspicio è che le istanze provenienti dal mondo della scuola e da noi rappresentate siano di fatto accolte dal Presidente e che le faccia proprie nella definizione di quella che sarà l’ordinanza che probabilmente sarà emanata entro la giornata di domani”.