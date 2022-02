Risparmio energetico, cominciamo dalla casa

La Giornata Mondiale del Risparmio Energetico ci ricorda che tutti possiamo fare la differenza. Indagine idealo: boom degli elettrodomestici a maggior efficienza energetica. ACEA coinvolge le scuole. Consigli per un bucato a basso consumo

Nei primi mesi del 2022, in base alle recenti stime dell’Authority di regolazione per l’energia, la bolletta dell’elettricità potrebbe aumentare di oltre il 50% rispetto al trimestre precedente. Già questo è un buon motivo per avere un comportamento più attento in casa, ad esempio comprando elettrodomestici di classe energetica alta e/o facendo attenzione a come li usiamo E se siamo distratti, a ricordarci che dobbiamo diventare ecologicamente più risparmiosi, c’è la “Giornata internazionale per il risparmio energetico”.

Le buone pratiche

Istituita nel 2005 con l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto,la Giornata internazionale del risparmio energetico vede le maggiori aziende di elettrodomestici impegnate a farsi portavoce e promotrici di un impegno green diffondere le “buone pratiche”. E’ il caso ad esempio, di Samsung Electronics, che mette in atto tecnologie che consentono di ridurre il consumo energetico senza compromettere la resa del bucato e salvaguardare al tempo stesso l’ambiente e il portafoglio.

Risparmiare sul bucato? Si può fare!

Ecco alcuni suggerimenti. Primo fra tutti, scegliamo lavatrici provviste di etichette energetiche A/B certificate dalla Commissione Europea. Impegniamoci, inoltre, ad abbattere gli sprechi di energia. Samsung, ad esempio, ha elaborato una tecnologia che scioglie prima il detergente facendolo penetrare 40 volte più rapidamente nelle fibre: è così possibile rimuovere lo sporco più ostinato già a 15°, risparmiando fino al 70% di energia.

Un consiglio: lavare a 30°.

Lavare il bucato a 30°C significa usare il 60% di energia in meno rispetto ad un lavaggio eseguito a 60°C. Se la popolazione europea riducesse la temperatura media del proprio bucato di soli 3°C, ridurrebbe le emissioni per una quantità equivalente a quelle prodotte da circa 700.000 vetture. Indispensabile, poi dosare accuratamente acqua e detergente. Alcune lavabiancheria sono dotate di dosatori automatici che “capiscono” in base al peso della biancheria, quanto detersivo e acqua immettere in circolo. Raccomandati, infine i cicli di lavaggio più brevi, che fanno risparmiare in certi casi fino al 20% di energia

ACEA : luci spente nelle sedi delle società e progetti educativi nelle scuole

C’è chi sceglie invece di sensibilizzare al consumo oculato di energia coinvolgendo le scuole. È il caso di ACEA che oggi, dalle 18.30 alle 19.30, spegnerà le luci delle sedi delle società del Gruppo, da Roma a Firenze, da Lucca a Grosseto, da Arezzo a Pisa, da Perugia a Terni, da Frosinone a fino a Ercolano (NA). Nella mattinata invece, ACEA ha coinvolto gli studenti del secondo ciclo di alcune scuole primarie e secondarie di primo grado del Lazio e dell’Umbria, nel progetto Acea Scuola “Siamo energia. Spegni la luce e accendi la tua fantasia”, dedicato proprio a queste tematiche. Il ramo Scuola di Acea, infatti, porta avanti dal 2002 questo progetto educativo per promuovere attività di informazione e formazione sulla sostenibilità. Quest’anno il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi attraverso un educational multimediale che racconta tutte le sfide poste dalla questione energetica, dal ricorso alle fonti rinnovabili, alla necessità di ridurre i consumi superflui nella vita quotidiana. Dal 18 febbraio al 4 marzo i ragazzi, collegandosi a una piattaforma dedicata, potranno immergersi in questo viaggio educativo incentrato sui temi legati all’energia

L’etichetta del risparmio

L’obiettivo dell’UE è sempre stato quello di aiutare i consumatori a riconoscere gli elettrodomestici a basso consumo, al fine di ridurre il fabbisogno energetico a favore del risparmio in bolletta. Da queste premesse è nata l’etichetta energetica, che dal ° marzo 2021 presenta una scala composta da sette lettere che possono andare da A (miglior efficienza) fino a G (minor efficienza) eliminando quindi i “+” così da rendere più immediata la comprensione. Le nuove etichette energetiche riguardano frigoriferi e congelatori domestici, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, TV e display e sorgenti luminose. Per tutte le altre categorie l’introduzione della nuova etichetta è prevista nel corso del 2022 o nei prossimi anni. Per esempio, la nuova etichetta dovrebbe essere applicata agli aspirapolvere, ai forni e alle asciugatrici dal 2024 e al riscaldamento dal 2026. Gli pneumatici delle auto riceveranno la nuova etichetta il prossimo maggio. L’etichetta è entrata con successo nelle abitudini dei consumatori di tutta Europa: secondo la Commissione Europea, nell’85% dei casi viene riconosciuta e la si sfrutta nelle decisioni d’acquisto.

E siccome la scelta degli elettrodomestici passa anche dalla consapevolezza del loro impatto sui consumi energetici e sull’ambiente, idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – ha indagato tra le più recenti abitudini degli italiani per capire in quanti stanno effettivamente scegliendo gli elettrodomestici a miglior efficienza quando disponibili.

Cresce l’interesse e diminuiscono i costi

Secondo quanto emerso dai dati messi a disposizione da idealo, in media, l’interesse per gli elettrodomestici di fascia A è aumentato del +34% rispetto allo scorso anno. Ad esempio, l’interesse nei confronti di lavatrici e lavastoviglie di fascia A ha fatto registrare picchi di oltre il +200% negli ultimi 12 mesi. Secondo idealo, risultati tanto positivi sono anche frutto di una differente politica di prezzi: diversi elettrodomestici di classe superiore hanno fatto registrare nel corso dell’anno un netto calo dei costi diventando quindi più abbordabili per i consumatori. Per restare alla lavatrici di classe A, in media quest’anno sono costate 140 euro in meno.

Ma c’è anche un altro fattore. L’attenzione all’ambiente ed al risparmio energetico hanno favorito sul mercato l’immissione di nuovi prodotti di classi energetiche via via superiori, riducendo di molto la presenza in catalogo dei prodotti delle classi più basse

Cresce il risparmio online

Ma non solo, secondo idealo nel corso dell’ultimo anno è cresciuto nettamente il risparmio per chi ha scelto di acquistare online questi prodotti e ha sfruttato la comparazione prezzi: complice il dynamic pricing, infatti, le lavastoviglie di fascia A hanno raggiunto in media un risparmio massimo di circa 680 euro (quasi il 60% in meno), i frigoriferi e le lavasciuga di fascia A hanno garantito risparmi di oltre 800 euro, mentre le cucine con piano cottura A++ e i forni di classe A di oltre 400 euro.

La scelta di elettrodomestici di classe energetica superiore è, quindi, una scelta etica ma anche quella che più aiuta a risparmiare: basti pensare che le spese elettriche per una lavastoviglie di fascia A sono di circa 30 euro l’anno, un frigorifero di fascia A consuma circa 16 euro, un forno di classe superiore circa 18 euro, mentre un’asciugatrice quasi 35 euro.