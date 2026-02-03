Rischio idrogeologico in Salento: dalla Xylella al valore dell’acqua

Dobbiamo tornare a ‘leggere e curare il territorio’ se vogliamo proteggerlo dal dissesto idrogeologico. Il geologo Stefano Margiotta: “Attivare scelte in cui il valore deve essere la sostenibilità ambientale delle opere è uno dei temi che ci toccherà affrontare nei prossimi anni trovando soluzioni adeguate”

Si fa presto a puntare il dito contro tutto quello che non è stato fatto negli anni a Niscemi, dove la natura franosa del suolo è stata riattivata da importanti eventi atmosferici. Il ciclone Harry, ennesima dimostrazione di un clima che sta cambiando e rispetto al quale siamo del tutto impreparati, ha scoperto il nervo su cui è stata edificata la cittadina siciliana. Ma come Niscemi ci sono migliaia di situazioni analoghe nel resto del Paese, se è vero che sono 620mila le aree italiane a rischio idrogeologico.

L’Ispra, istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che con cadenza triennale pubblica il Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia che costituisce il quadro di riferimento ufficiale sulla pericolosità e sul rischio idrogeologico per il nostro paese, ha evidenziato già lo scorso luglio come il 94,5% dei comuni italiani sia a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera. Più in dettaglio ha detto che:

il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni ,

, 1 milione e 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata,

vivono in 6 milioni e 800mila sono esposti a rischio alluvioni nello scenario a pericolosità idraulica media con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni,

sono esposti a nello scenario a pericolosità idraulica media con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni, la superficie nazionale franabile è aumentata di quasi il 15% rispetto al 2021, raggiungendo circa 69.500 km², pari al 23% del territorio nazionale. Gli incrementi più significativi si sono registrati in province e regioni come Bolzano (+61,2%), Toscana (+52,8%), Sardegna (+29,4%) e Sicilia (+20,2%).

In Puglia è cresciuto di un +1,5% ma ci sono aree, come ad esempio la Bat, dove il rischio è già riconosciuto al livello massimo: tra Barletta-Andria e Trani tutti i comuni “sono in pericolo”. Non migliora molto la situazione nel resto della regione dove complessivamente l‘89% dei Comuni (230 su 257) è interessato da pericolosità idrogeologica elevata:

a Foggia il rischio frane interessa il 95% dei comuni

a Brindisi il 95%

a Bari il 90%

a Taranto il 90%

a Lecce l’81%

Secondo i dati dell’Ordine dei Geologi della Puglia, sul territorio regionale sono censite 839 frane, che interessano circa 63.000 residenti, 17.280 edifici, 5.752 imprese e 849 Beni Culturali. A queste si sommano le aree a rischio alluvionale, con 135.932 persone, 36.600 edifici e 409 Beni Culturali esposti. Attraverso la piattaforma IdroGEO dell’ISPRA è possibile conoscere in dettaglio la mappa del rischio.

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All’origine di tutto c’è il rischio idrogeologico

Il valore dell’acqua, la cura del territorio, le campagne coltivate e i terrazzamenti, le radici degli alberi ma anche la natura mutevole delle coste che le cementificazioni irrigidiscono “contro natura”, le antiche pozzelle. Se vogliamo davvero ridurre il rischio idrogeologico a casa nostra dobbiamo cambiare cultura ambientale e seminare consapevolezza. Il paesaggio non può essere semplicemente piegato al nostro fabbisogno, occorre prendersene cura, proteggerlo, sviluppare pratiche di adattamento.

Sul livello di rischio idrogeologico in Salento, ecco cosa ci ha risposto il geologo Stefano Margiotta, docente di Geologia stratigrafica ambientale nel Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente dell’Università del Salento.

Qual è la situazione idrogeologica in Salento e quali le situazioni più critiche?

«Il Salento è una terra particolarmente esposta ai rischi idrogeologici. La gestione delle acque è un tema che, sin dai primi tempi in cui questa terra è stata abitata, ha destato l’attenzione degli abitanti. Per la sua configurazione geologica infatti, se la carenza delle precipitazioni e la natura di penisola rendono il Salento a rischio di desertificazione con fenomeni di contaminazione salina per intrusione delle acque marine in quelle dolci sotterranee, d’altro canto, quando piove, frequentissimi sono gli allagamenti di estese aree pianeggianti o lievemente depresse e caratterizzate dalla presenza di depositi argillosi impermeabili che non consentono un rapido smaltimento delle piogge per infiltrazione nel sottosuolo».

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Monitorare suolo e sottosuolo

Come gestire questa fragilità del suolo e del sottosuolo?

«Di fronte a questa situazione, per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, occorre incentivare politiche di riuso delle acque, evitare che una sola goccia vada versata in mare, impiantare specie che abbiano scarse esigenze idriche, ottimizzare i sistemi di irrigazione e perseverare nei monitoraggi di modo da avere modelli che costituiscano scenari quanto più possibili vicini alle situazioni reali il che consentirà di comprendere effettivamente le capacità della risorsa. Per quanto riguarda il fenomeno degli allagamenti, è necessario rivedere il sistema oggi costituito da una fitta rete di canali in cui vengono convogliate le acque che poi si sversano in cavità naturali (le vore) che collegano il suolo con il sottosuolo. Anzitutto è necessario rivedere le sezioni dei canali adeguandole agli eventi estremi che oggi si verificano, ma non basta. Ovviamente è necessaria la manutenzione degli stessi canali. Questa manutenzione deve riguardare sia la pulizia ma deve essere estesa anche al monitoraggio. I canali, infatti, ricevono le acque di estesi bacini idrografici ed è necessario che negli stessi canali non vadano a finire anche sostanze che poi, attraverso le vore, possano inquinare le acque sotterranee.

«È necessario mettere in atto un monitoraggio sempre più capillare dei corpi idrici superficiali in ragione di quelli sotterranei che insistono nel sottosuolo. Eppure, c’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui i nostri avi avevano ben saldo il valore dell’acqua e per stoccarle usavano realizzare pozzelle nelle doline allo scopo di trattenerne quelle che li si accumulavano, oppure realizzavano grandi cisterne ai piedi dai rilievi di modo, da un lato, di utilizzarle per gli scopi agricoli e potabili e, dall’altro, di mitigare il rischio idrogeologico. Ecco, oggi sarebbe bene recuperare quel senso del valore dell’acqua».

Quali danni alle strutture salentine?

Eventi meteo estremi, come le recenti mareggiate collegate al ciclone Harry potrebbero causare danni significativi agli stabilimenti, alla viabilità, alle abitazioni salentine?

«Questo è un altro tema particolarmente importante. Nel corso dei tempi relativamente recenti, con particolare riferimento agli ultimi 150 anni, l’uomo ha cercato di conquistare sempre maggiori spazi costieri, dapprima con le opere di bonifica tra la seconda metà del 1800 e i primi del 1900, poi con la crescente urbanizzazione senza alcuna pianificazione degli anni 1970- 1990. In poche parole, l’uomo ha pensato di poter domare gli spazi costieri ritenendo il paesaggio immobile quando invece esso è in movimento per eccellenza. Così facendo ha irrigidito gli spazi costieri impedendogli di mutare la forma in ragione delle variazioni del livello del mare. È stato un grave errore! Gran parte di queste strutture, pubbliche e private che sono state realizzate oggi si trovano in situazioni di rischio. Pensiamo a quelle abitazioni costruite a discapito delle dune o nelle originarie paludi retrodunali poi bonificate, che sono le prime ad essere interessate dall’ingressione marina e che oggi o si trovano in mare o si allagano anche con eventi di pioggia o mareggiate neanche troppo intense. Gli stessi stabilimenti balneari realizzati in muratura secondo un modello diffusissimo sin dagli anni 1950, devono essere ripensati con strutture leggere e amovibili, richiamando anche quelli che tra la fine del 1800 e i primi del 1900 cominciarono a comparire sulle nostre spiagge, alcuni anche in mare, su palafitte. Dobbiamo cominciare a renderci conto che estesi tratti che un tempo erano caratterizzati da spiagge oggi vanno trasformandosi in coste rocciose basse. Ma non solo, i crolli dei costoni rocciosi interessano sempre più frequentemente aree caratterizzate, ad esempio, dalla presenza di strade litoranee che è bene ripensare spostandole abbondantemente nell’entroterra».

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Cosa è stato fatto finora e cosa no, e cosa va fatto urgentemente?

«Rispetto a qualche decennio fa, molto è stato fatto. Sono sorti enti preposti al monitoraggio e controllo del territorio, basti pensare alle Autorità di Bacino oggi organizzate in Distretti, e alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, giusto per fare due esempi, e si sono sempre meglio organizzati gli enti di Protezione civile. Oggi conosciamo molto meglio le problematiche ambientali di ogni territorio e sono state realizzate numerose mappe che perimetrano i vari livelli di rischio. A livello nazionale e regionale, anche sulla scia delle politiche comunitarie, sono stati approvati importanti strumenti di pianificazione che indirizzano le scelte in maniera sostenibile, uno per tutti basti pensare al PPTR. Inoltre, la crescente familiarità con i temi ambientali grazie alle politiche scolastiche, ai mezzi di informazione quali i social, la televisione, la radio …., fa sì che il cittadino medio, rispetto a quello degli anni 1970, sia maggiormente a conoscenza dell’importanza di vivere in un ambiente sano.

Quello che resta da fare è probabilmente una parte ancora molto difficile, perché è necessario penetrare ancora maggiormente nelle coscienze dei cittadini, aumentarne la sensibilità ambientale e la consapevolezza dei rischi al fine di rendere non più semplicemente impopolari ma bensì normali, alcune scelte volte alla salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente. Delocalizzare i beni a rischio, attivare scelte in cui il valore deve essere la sostenibilità ambientale delle opere, sono i temi che ci toccherà affrontare nei prossimi anni trovando soluzioni adeguate».

Comuni a rischio, quali interventi in Salento?

Cosa potrebbe succedere a Castro, Santa Cesarea Terme e Leuca che sono alcuni dei comuni più esposti all’erosione costiera?

«I comuni costieri caratterizzati da coste rocciose sono inevitabilmente anch’essi soggetti alle azioni connesse alla forza del mare. In questo contesto, assume ancora maggiore valenza il concetto per il quale, laddove possibile, è urgente arretrare le imposizioni antropiche. Per queste aree è necessario procedere con degli approfondimenti conoscitivi di modo da perimetrare con grande dettaglio le aree maggiormente a rischio. Laddove i beni a rischio hanno una certa valenza si può pensare a soluzioni ingegneristiche volte alla mitigazione dei rischi».

L’entroterra che rischi corre? Ci possono essere allagamenti e smottamenti magari anche perché tanti alberi di ulivo colpiti dalla Xylella non ci sono più?

«Certamente l’abbandono delle campagne è una delle cause che principalmente determinano l’aumento dei rischi idrogeologici. Nel territorio salentino basti pensare a quei reticoli che dalle porzioni più interne del territorio si diramano per arrivare nelle aree costiere o ancora ai versanti delle Serre, le alture che si elevano sul paesaggio salentino raggiungendo sino ai 200 m sul livello del mare. Questi stessi reticoli così come i versanti, quasi ovunque si presentano con terrazzamenti realizzati con cura dai contadini nel tentativo sia di mitigare la pericolosità idraulica ma anche di ricavare spazi dove impiantare le colture a cominciare da quelle olivicole. Il disseccamento rapido degli ulivi ha determinato l’abbandono di queste aree che, appunto, un tempo venivano mantenute dagli agricoltori il che ne garantiva l’efficacia rispetto alle alluvioni. Inoltre, non si deve trascurare l’azione delle radici delle piante nel trattenere porzioni di terreno che oggi, invece, vengono trascinate dalle acque verso le aree costiere o, comunque, verso valle.

«E’ necessario quindi procedere rapidamente con dei rimboschimenti tenendo conto, come già detto, della esigenza di prevedere specie con una scarsa richiesta idrica».

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