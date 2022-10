Rigenerazione urbana in Puglia, in arrivo quasi un miliardo di euro

Fragasso: «Partenariato pubblico-privato unico strumento in grado di garantire tempi certi di realizzazione delle opere». Presentato Bonerba, neo presidente dell’ANCE Bari BAT

Pioggia di finanziamenti statali nel tacco d’Italia. La Puglia, con 980 milioni di euro, è la terza regione in Italia per le risorse destinate dal PNRR alla rigenerazione urbana e la prima per ammontare dei finanziamenti (394 milioni) e numero di ‘PINQuA – Progetti Innovativi Nazionali sulla Qualità dell’Abitare’ finanziati, ben 21. Piazza d’onore alla Lombardia con 17 PINQuA finanziati con 393 milioni di euro. Sono questi alcuni dei dati della relazione del Centro Studi Ance, presentata durante l’assemblea pubblica di ANCE Bari e Bat dal titolo ‘Rigenerazione urbana e PNRR. Concertazione pubblico-privato per un’efficace attuazione’, alla quale ha partecipato anche la presidente di ANCE Federica Brancaccio.

Dalla relazione è emerso anche che le risorse del PNRR per l’edilizia già «territorializzate» in Puglia (cioè, per le quali sono stati già individuati i territori in cui produrranno i loro effetti), ammontano a 6,8 miliardi di euro, pari al 7% circa del totale nazionale, pari a 98,4 miliardi.

«Le risorse per i nostri territori sono davvero ingenti – ha spiegato il presidente uscente di ANCE Bari e BAT e vicepresidente Inarch Beppe Fragasso – e il partenariato pubblico-privato è l’unico strumento in grado di garantire tempi certi di realizzazione rispetto a quello che una pubblica amministrazione riuscirebbe a fare senza l’appoggio del privato. Non solo: le imprese private possono essere un alleato fondamentale del pubblico, in grado di garantire un equo rapporto qualità – prezzo, mettendo in campo risorse e competenze progettuali necessarie. Sono tante le iniziative che le imprese associate ad ANCE Bari e Bat hanno realizzato in questa direzione».

«È doveroso sottolineare – ha evidenziato nelle conclusioni dei lavori la presidente di ANCE Federica Brancaccio – il contributo del nostro settore alla creazione di ricchezza per il Paese; l’aumento degli investimenti nel 2021 e nel 2022 contribuiscono, infatti, a far crescere il PIL nazionale. Basti considerare che, nel 2021, un terzo della crescita poderosa del 6,7% del PIL italiano lo si deve agli investimenti nelle costruzioni. La stessa cosa, anche se con un PIL più basso, si verificherà nel 2022. Questo è, da un lato, un riconoscimento di importanza per il settore e, dall’altro, un elemento di rischio perché l’Italia è un Paese che necessita ancora di investimenti significativi. I due canali di investimento più importanti sono la riqualificazione del patrimonio edilizio, in primis in chiave energetica e il Pnrr, i cui effetti inizieranno a vedersi nel prossimo anno. Il rischio è che gli ostacoli, tra i quali la scarsa efficienza delle pubbliche amministrazioni e i prezzi incontrollati delle materie prime, possano gelare questa ripresa del settore delle costruzioni con un effetto domino su tutto il Paese».

All’evento hanno partecipato anche il vicepresidente di ANCE Domenico De Bartolomeo, il presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, l’architetto Francesco Alessandria, esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il neopresidente di Ance Bari e BAT Nicola Bonerba, e i sindaci di Andria Giovanna Bruno e di Bari Antonio Decaro.

Presentato il nuovo presidente Bonerba e lo staff

L’occasione è stata propizia per presentare il nuovo presidente di ANCE Bari BAT. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea privata dell’associazione che ha eletto il nuovo consiglio 2022 – 2026, i sei vicepresidenti Mauro Ceglie, Simone Degennaro, Pasquale De Marco, Luigi De Santis, Roberto Lorusso e Laura Ruggiere, oltre che il tesoriere Giuseppe Cioce.

“Nei primi cento giorni di mandato – ha dichiarato Bonerba – mi dedicherò all’ascolto delle istanze degli imprenditori associati e allo sviluppo di una strategia per allargare la base associativa: in questo lavoro saranno decisivi l’impegno delle preziose risorse umane della nostra struttura e le sinergie con gli enti bilaterali, Cassa edile, Formedil e CPT. Ringrazio il presidente Fragasso per il lavoro svolto in questi anni – ha aggiunto Bonerba – che proseguirò con l’obiettivo di intensificare le collaborazioni con gli enti locali per promuovere modelli virtuosi di trasformazione del territorio in partenariato col mondo accademico e con le organizzazioni datoriali, sindacali e professionali, Potenzieremo le sinergie con le forze dell’ordine per una lotta senza quartiere alla criminalità organizzata e ai suoi tentativi di permeare il nostro settore – ha detto Bonerba: è nostra intenzione organizzare ogni anno una giornata sulla legalità esaltando il nostro fare impresa lealmente e nel rispetto delle regole, da quelle sulla sicurezza a quelle contributive, senza dimenticare la tutela dell’ambiente. Su questo tema la sfida è di limitare quanto più possibile il consumo di suolo puntando sul riuso del territorio; il nostro obiettivo è far diventare il tema della rigenerazione urbana un focus dell’agenda politica sia a livello centrale che locale dove, ad esempio, dobbiamo rivendicare un ruolo da protagonisti per riqualificare aree della città come il quartiere Libertà e il Lungomare Sud. I fatti che stanno avvenendo e l’auspicata transizione energetica devono indurre Pubblica Amministrazione e imprese del territorio a collaborare sempre di più per favorire la trasformazione degli immobili energivori esistenti in immobili a emissioni zero”.

Sugli strumenti di pianificazione urbanistica della città di Bari Bonerba auspica “un adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e un confronto attivo sul Piano Urbanistico Generale” mentre sul PNRR propone “una cabina di monitoraggio su progettazioni e bandi con un’attenzione particolare agli importi delle gare: questi ultimi devono essere costantemente aggiornati in linea con le variazioni dei prezzi delle materie prime e dell’energia”.

Amministratore unico dell’azienda edile Coebo srl e a capo del PIRP Japigia srl, Bonerba è presidente di Ance Puglia dal 2017 e della Cassa edile della provincia di Bari dal 2015, oltre che componente del Consiglio generale di Confindustria Bari e BAT.