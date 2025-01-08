Rigenerazione urbana, Granada incontra Bari

Incontro a Palazzo di Città per il progetto europeo sulla rigenerazione urbane e la lotta all’overtourism

Bari e Granada sono impegnate, nell’ambito del programma City-to-City Exchanges EUI – Capacity Building, nel progetto “Making tourism friendly for local communities and public spaces, ovvero “rendere il turismo favorevole alle comunità locali e agli spazi pubblici”.

Il progetto ha previsto una prima visita a Granada, dal 2 al 4 dicembre 2024, della delegazione di Bari. Adesso la delegazione della città spagnola è stata accolta dal sindaco Vito Leccese.

La delegazione andalusa è composta da Vito Rafael Epíscopo Solís, vicesindaco di Granada e assessore alle Risorse umane, Organizzazione, Smart City, Digitalizzazione e Innovazione, Francisco M. Aranda Morales, coordinatore generale Risorse umane, Organizzazione, Smart City, Digitalizzazione e Innovazione, Diego Gil, incaricato dal Comune di Granada per le relazioni internazionali, Simone D’Antonio, esperto selezionato dal coordinamento del City-to-City Exchanges EUI – Capacity Building.

All’incontro hanno partecipato anche la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Giovanna Iacovone e l’assessora alle Culture Paola Romano, assieme a Pompeo Colacicco, direttore della ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata, e Alessandro Cariello, componente dello staff del sindaco per Urbanistica, Periferie e Rigenerazione urbana.

Il progetto è finalizzato all’osservazione degli interventi di riqualificazione dei quartieri sottoposti a pressione turistica in un’ottica di tutela dei residenti attraverso azioni di rigenerazione urbana che contrastino l’overtourism e contengano gli effetti di gentrificazione, ovvero quel processo sociologico che trasforma un’area marginale o proletaria in una zona centrale o borghese, attraverso la riqualificazione urbana.

Il focus è, quindi, orientato allo scambio di buone pratiche su azioni che potenzino i servizi pubblici locali, consolidano i servizi per i residenti, riqualificano lo spazio pubblico e gli elementi del patrimonio culturale.

Dopo questo incontro, i partecipanti saranno impegnati in una serie di visite e presentazioni fino al 10 gennaio, con l’obiettivo di approfondire i principi di sviluppo urbano sostenibile nella definizione delle strategie integrate della città di Bari per la gestione dei flussi turistici che combinano un migliore utilizzo degli spazi pubblici e delle infrastrutture civiche con il coinvolgimento attivo della comunità locale per la creazione di nuove funzioni in grado di migliorare l’attrattività e la qualità della vita dei cittadini.

Nell’ultimo decennio Bari ha sperimentato un’impennata della domanda turistica, che ha favorito la creazione di nuovi servizi soprattutto a Bari vecchia, dove è alto il rischio di esclusione sociale. Il contrasto alla gentrificazione, pertanto, è al centro di molteplici politiche implementate dalla città di Bari, che hanno combinato la trasformazione degli spazi pubblici e delle aree verdi per una crescita sana ed equilibrata con azioni immateriali che includono la comunità locale in un modello di sviluppo urbano basato sulla partecipazione e nella creazione di nuovi servizi in diverse aree della città.

Bari ha quindi realizzato sostanziali azioni di rigenerazione urbana, che hanno creato nuovi spazi per residenti e turisti, migliorando la qualità degli spazi pubblici e l’offerta culturale per cittadini permanenti e temporanei, con l’organizzazione di eventi pubblici e attività culturali soprattutto nei mesi estivi. La riqualificazione di edifici inutilizzati che saranno trasformati in nuovi poli civici può essere il motore per la creazione di nuove attività commerciali (come piccole botteghe artigiane, ecc.) e servizi turistici per categorie target, come ad esempio gli studenti, il cui numero è aumentato negli ultimi anni fino agli attuali 70.000.

Bari è, dunque, impegnata in un’ambiziosa strategia di sviluppo urbano sostenibile attraverso diversi strumenti della Politica di coesione.

Il modello di riferimento è quello della città dei 15 minuti, che ha come principali potenziali beneficiari residenti e turisti, attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e spazi che possano migliorare la qualità della vita in diverse aree, tra cui le periferie.