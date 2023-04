Riforestazione, in Italia piantati oltre 2 milioni di alberi e arbusti. Obiettivo raggiunto per il 2022

La mission è la messa a dimora di 6,6 milioni di nuove specie entro il 2024. Undici le Città metropolitane coinvolte. A Bari finanziamento da 21milioni

“Piano di riforestazione urbana ed extraurbana”: semaforo più che verde per il 2022. Lo comunica il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in merito al progetto finanziato dal Pnrr per 330milioni di euro, nell’ambito della misura “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”. L’obiettivo previsto per lo scorso anno – ossia la messa a dimora di 1.650.000 unità di specie arboree e arbustive – è stato abbondantemente superato, grazie alla piantumazione di oltre 2 milioni di esemplari. Per l’esattezza 2.025.170. Come previsto dal Piano, entro il 2024 dovranno essere messe a dimora 6,6milioni di unità arboree e arbustive in tutte le undici città metropolitane coinvolte: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Le modalità

L’attività è stata condotta attraverso due diverse modalità: la messa a dimora di circa 1,7milioni di piantine e la posa di oltre 300mila semi o piantine in fase di sviluppo, in ambiente protetto vivaistico per garantirne la germinazione (fase denominata “planting“). Il secondo tipo di azione è da considerarsi una fase iniziale della coltivazione – prevista per cinque anni –, cui poi seguirà il trasferimento delle specie in questione nelle aree individuate dalle diverse Città metropolitane (fese definita “transplanting“).

Le finalità

L’obiettivo del “Piano di riforestazione urbana ed extraurbana” è il contrasto all’inquinamento atmosferico, ai cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità. Di riflesso, si intende migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini residenti negli oltre mille Comuni coinvolti. In questo modo si rafforzano anche le attività di forestazione urbana finanziate dal Ministero dell’Ambiente con la legge n.141 del 12 dicembre 2019, la cosiddetta “Legge clima”.

Enti coinvolti

Il Piano è frutto di una sinergia tra diversi enti che lo hanno approntato. Il documento è stato predisposto dal Ministero dell’Ambiente, che lo ha approvato con Decreto del Ministro della Transizione ecologica n.493 del 30.11.2021. Fondamentale per la sua realizzazione è stata la collaborazione con l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), il Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e il Centro Interuniversitario di Ricerca “Biodiversità Servizi ecosistemici e Sostenibilità” (CIRBISES). Tutti questi soggetti costituiscono la cabina di regia, che ha selezionato le specie arboree e arbustive da piantare alla luce di specifici parametri ecologici e biogeografici. Il tutto per garantire sia del materiale di propagazione forestale autoctono sia la conseguente formazione di “boschi affermati”.

Passi futuri

Essendo stato superato il numero delle specie arboree e arbustive messe a dimora nel 2022, è scongiurato il rischio di perdere i finanziamenti del Pnnr. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà pubblicato un unico avviso per le annualità 2023-2024, così come richiesto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Lo scopo è quello di raggiungere e superare il limite minimo di piantumazioni di 6,6 milioni.

Le parole del ministro

«È un grande investimento pubblico che mira a preservare e rafforzare la biodiversità, ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria» aveva detto lo scorso anno il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. «Si tratta di un passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo finale di piantare entro il 2026 almeno sei milioni e seicentomila alberi in 14 Città metropolitane – aveva aggiunto -, coprendo in totale 1.268 Comuni, pari al 15,47% del territorio nazionale, dove vivono più di 21 milioni di persone».

La Città metropolitana di Bari

Il territorio provinciale di Bari rientra tra gli undici coinvolti nel “Piano di riforestazione urbana ed extraurbana”.

La Città metropolitana, in qualità di ente attuatore, ha presentato il progetto triennale intitolato “Dalla Murgia all’Adriatico”, per un finanziamento complessivo di 21milioni di euro. Il piano locale punta a interventi di rimboschimento su 19,19 ettari complessivi. In totale, è prevista la piantumazione di 91.493 tra alberi e arbusti da piantumare, da scegliere in base al contesto geografico. Attraverso l’imponente messa a dimora si riuscirà inoltre a convertire i suoli agricoli improduttivi e a bonificare e restituire dignità a quelli degradati.

LEGGI ANCHE: Bando nazionale “Forestazione Urbana”, finanziata la proposta della Città metropolitana di Bari