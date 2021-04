Rifiuti speciali pericolosi e percolato tra campi e capannoni: vergogna!

Traffico di rifiuti tra Puglia, Campania e Abbruzzo: 6 gli indagati. Sequestrati oltre 13mila tonnellate di rifiuti speciali e beni per oltre 1,6 milioni di euro

Un muro di rifiuti e percolato. È questo quanto si sono trovati davanti gli uomini della Guardia di Finanza di Foggia e i Carabinieri di Bari quando hanno aperto le porte di un capannone industriale a San Severo e il cancello di un’area recintata a cielo aperto nell’agro, tra i campi coltivati. Smantellata un’organizzazione criminale che coinvolge 3 regioni: Puglia, Campania e Abbruzzo, mentre 6 sono gli indagati, tra San Severo e Caserta, tutti già noti per reati ambientali.

Una vergogna! Smaltire, per il “dio denaro”, rifiuti vari e speciali proprio dove vengono coltivati i prodotti che regolarmente e quotidianamente sono sulle nostre tavole, usare l’acqua inquinata dal percolato per innaffiare la terra o per gli usi quotidiani, fino a berla. È assurdo. Difficile da accettare e difficile da concepire. Anche gli animali non fanno i propri bisogni dove mangiano, noi uomini, invece, inquiniamo proprio il nostro spazio vitale e anche quello vicino. È una vergogna!

I sospetti di una situazione ecologica pericolosa sono iniziati quando a San Severo furono avvertire nauseabonde esalazioni diffuse, segnalate verso la fine del 2017. L’anno successivo, il 2018, i finanzieri hanno sequestrato un capannone industriale a San Severo. All’interno è stata trovata una discarica abusiva con 600 tonnellate di eco-balle ammassate illecitamente di rifiuti indifferenziati. Il controllo approfondito del personale dell’ARPA Puglia e del Consulente Tecnico della Procura ha evidenziato la presenza di rifiuti di scarti tessili, di plastica, gomma, legno e carta.

Successivamente, le indagini dirette allora dalla Procura di Foggia, hanno portato alla scoperta a settembre 2018 di una seconda discarica abusiva all’interno di un’area recintata di circa 3.500 mq, nell’agro di San Severo, di proprietà della famiglia dei fratelli sanseveresi indagati, dove erano state accatastate circa 10.000 tonnellate di balle di scarti di lavorazioni tessili, mischiati a plastiche e altri rifiuti, comunemente definiti “fine nastro”, che nel tempo avevano rilasciato percolato sul suolo, inquinandolo.

Così gli inquirenti hanno scoperto che avveniva sistematicamente una movimentazione di rifiuti speciali che venivano smaltiti illegalmente in discariche abusive. Perciò le indagini sono state poi condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

Ciò ha permesso di ricostruire l’attività illecita.

Venivano raccolti rifiuti solidi urbani, considerati come scarti della raccolta differenziata, prevalentemente dalla provincia di Caserta, che invece di conferirli nelle apposite discariche, venivano ammassati e scaricati in capannoni industriali oppure accatastati in aree recintate all’aperto con muri alti oltre 4 metri, per evitare che fossero visibili dalla strada, nelle province di Foggia e Chieti.

Visto l’impatto e il grave pericolo per l’ambiente e la salute pubblica, è stato emanato dalla DDA un provvedimento d’urgenza con il quale è stato possibile mettere i sigilli ai beni e ai rapporti finanziari degli indagati per un valore di 1.635.282 euro, corrispondente alla stima del profitto illecito conseguito, e il conseguente sequestro preventivo d’urgenza di 4 compendi aziendali, 4 quote societarie, 4 fabbricati, 9 terreni, 4 polizza vita, 38 rapporti finanziari.

Alla complessa operazione hanno partecipato anche il Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza, i Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri di Bari e Pescara e la Sezione Area della Guardia di Finanza di Bari. Al termine dell’operazione, sono state emesse 6 misure cautelari.

Al vertice dell’organizzazione c’era un imprenditore pregiudicato di San Severo che, in collaborazione con uno dei suoi fratelli (un terzo fratello è indagato a piede libero), titolari di imprese nel settore del recupero di cascami e rottami metallici, e di due imprenditori casertani, anch’essi fratelli, operanti nel settore dei servizi logistici, ha sistematicamente e scientemente pianificato nei minimi dettagli, con ripartizione di ruoli e compiti anche quando era ai domiciliari per gli reati accertati in una precedente indagine condotta dai Carabinieri, il trasporto di balle di rifiuti misti dalla provincia di Caserta a quella di Foggia e di Chieti.

Così sono stati scoperti e sequestrati anche altri due capannoni utilizzati come discariche dai Carabinieri del NOE di Bari e Pescara. Nella zona di industriale di Vasto, in provincia di Chieti, in un capannone di circa 1.250 mq, i Carabinieri nell’ottobre 2018 si sono imbattuti in un muro di 1.500 tonnellate di eco-balle alto 6 metri, maleodoranti, in cui erano compattati rifiuti misti, prevalentemente contenitori e imballaggi anche di sostanze pericolose. Nel novembre 2018, all’interno del secondo capannone di 1.600 mq, nell’agro di Chieuti, in provincia di Foggia, sono state rinvenute ammassate a tutt’altezza – per 5 metri – 1.000 tonnellate di eco-balle costituite da scarti degli impianti di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana. Le vetrate del capannone erano state persino oscurate per impedire che dall’esterno potessero essere visibili le cataste di rifiuti.

Complessivamente, sono state sequestrate 13.100 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (compattati in eco-balle), 3 capannoni industriali, e 1 area di mq 3500.

A causa dei gravi ed evidenti indizi di colpevolezza per i ripetuti episodi di trasporto e illecito smaltimento di rifiuti speciali che dovevano invece essere avviati in discarica, il Gip di Bari ha disposto, per i 6 indagati, due custodie cautelari in carcere, una agli arresti domiciliari e tre divieti di dimora nelle Regioni di Puglia e Abbruzzo.

Ora bisognerà fare un gran lavoro per smaltire correttamente i rifiuti sequestrati e bonificare i terreni pesantemente inquinati, nella speranza che l’inquinamento sia, e resti, circoscritto. Bisogna fare presto.

I reati ambientali sono subdoli perché si percuotono inevitabilmente sulla nostra vita. Perché questo non è ancora chiaro?