Rifiuti speciali marini, sanzioni per 2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Manfredonia ha eseguito una serie di controlli sul territorio per monitorare la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dal settore pesca

Sanzioni per 2 milioni di euro sono state irrogate dalla Guardia di Finanza di Manfredonia al termine di una complessa attività operativa di controllo e di monitoraggio della tracciabilità e dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti nel settore della pesca.

Gli accertamenti

Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno accertato che molti operatori non hanno adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti prodotti per molte annualità, incorrendo così nelle sanzioni. I rifiuti speciali prodotti sono principalmente oli lubrificanti, filtri e batterie.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto che non sono state versate inoltre le imposte per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, determinando in questo modo il periodico ammassamento di rifiuti solidi urbani all’interno del porto commerciale.

Pesante, dunque, il bilancio finale di questa operazione che ha cercato di monitorare il ciclo dei rifiuti della pesca, sempre più “ingombranti” e sempre più “impattanti” sull’ecosistema marino e non solo.

Sanzioni per 2 milioni di euro

Sulla vicenda è intervenuta l’assessore regionale all’Ambiente Serena Triggiani che ha così commentato: “Ringrazio la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia e il reparto Operativo di Bari, che ha coordinato l’operazione, portando alla luce un grave illecito ai danni dell’ambiente. Siamo di fronte ad un’altra operazione, a seguito di un controllo, in cui sicuramente la collaborazione istituzionale, tra forze dell’ordine, istituzioni e sistema scientifico è vincente per rinvenire e fermare questo tipo di reati. Sinergia che abbiamo sancito anche con il nostro fondamentale accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Forze dell’Ordine, Arpa Puglia e il CNR-ITC finalizzato alla prevenzione, controllo sul territorio e contrasto degli illeciti ambientali, in materia di depositi incontrollati di rifiuti. E che, come emerso ancora una volta, si rivela strumento vincente”.

Triggiani: contrastare gli illecisi è una priorità imprescindibile

“Come Regione – conclude l’assessora Triggiani – sosteniamo con forza ogni azione e intervento che garantisca il rispetto delle normative ambientali e la tutela del nostro territorio, convinti che il contrasto agli illeciti ambientali sia una priorità imprescindibile. Ai cittadini e a chi lavora a stretto contatto con le nostre risorse marine, paesaggistiche, rurali ricordiamo che il rispetto delle normative non è solo un obbligo di legge, ma un dovere morale verso il territorio che ci ospita e verso le generazioni future. Gli operatori del settore della pesca, proprio come gli agricoltori, sono i nostri più importanti custodi del grande patrimonio di cui godiamo e dai quali siamo certi di trovare condivisione nella tutela degli ecosistemi, al netto di episodi dolorosi come questi”.