Rifiuti ingombranti, il rapporto tra Bari e il numero verde

Positivo il risultato della campagna di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti ingombranti

Per arginare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, l’Amiu Puglia, insieme all’agenzia Proforma, ha lanciato la campagna di comunicazione, che si è chiusa per sensibilizzare i cittadini baresi all’utilizzo del Numero verde 800011558, per la prenotazione del ritiro degli ingombranti si è chiusa con un bilancio più che positivo.

Nelle circa tre settimane (22 gennaio – 10 febbraio) la campagna ha visto l’attivazione di una vasta serie di azioni e di canali di comunicazione ovvero ambient marketing, influencer marketing, affissioni stradali, annunci stampa, banner sui siti di informazione on line, spot tv, campagna social adv, oltre a comprendere una fase di coinvolgimento delle scuole che si svilupperà in primavera.

In particolare, l’avvio della campagna è stato caratterizzato da un evento di ambient marketing, svoltosi in via Argiro, con lo scopo di generare curiosità nei passanti e, di conseguenza, innescare un passaparola virale sui social media, grazie anche all’interazione con un influencer particolarmente noto e seguito dai giovani: Il Dote.

Risultati che non hanno tardato ad arrivare, con un’ampia eco sia, come previsto, sui social media che sulla stampa locale, anche on line.

A questo massiccio impegno è corrisposta una crescita esponenziale dei social di Amiu Puglia (Facebook e Instagram) con crescita di followers, fanbase e engagement. Il contenuto della campagna ha raggiunto in totale 145122 persone, con 205614 impression e 101409 interazioni al post; lo spot ha raggiunto 190137 persone con 311568 impression e 163126 interazioni con il post; la webcard ha raggiunto 65105 persone, con 156079 impression.

Pure i risultati dei contributi forniti da Il Dote, che, come detto, vanta un pubblico prevalentemente giovane, hanno confortato questo andamento: la storia teaser ovvero di annuncio dell’azione in via Argiro ha raggiunto 22377 persone, con 23449 visualizzazioni; quella reveal che, cioè, ha svelato l’azione ha raggiunto 12195 persone, con 12535 visualizzazioni; il reel vero e proprio ha raggiunto 5319 persone, con 5498 visualizzazioni.

Per quanto riguarda il resto della campagna, si è avvalsa anche di altri strumenti on line come la presenza su siti web e off line come le affissioni nei formati 6×3, 140×200 e 200×140, oltre a inserzioni pubblicitarie e spot tv: in buona sostanza, una presenza il più possibile capillare e diversificata.

Buoni anche i risultati del Numero verde: nella settimana di avvio della campagna (18-25 gennaio) era di 545 prenotazioni per il ritiro degli ingombranti salito a 653 in quella conclusiva (08-15 febbraio); una tendenza che, a un mese dalla fine della campagna, è sostanzialmente rimasta la stessa: nella settimana dall’8 al 15 marzo, infatti, le prenotazioni sono state 623.

Per la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro “la scelta di avviare una campagna di sensibilizzazione sugli strumenti di prenotazione per il ritiro gratuito degli ingombranti si è rivelata assolutamente vincente e premia i nostri sforzi quotidiani per una cultura del rispetto dell’ambiente e della legalità”. “D’intesa con l’Amministrazione comunale – aggiunge – abbiamo allestito una campagna che si è snodata su più fronti, con un target variegato, ha raggiunto differenti fasce d’età, con canali tutti diversi e mirati. Prove ne sono non soltanto l’aumento delle prenotazioni al Numero verde nel periodo della campagna ma anche il fatto che il trend sia rimasto sostanzialmente intatto, a riprova che qualcosa, finalmente, sta cambiando e che sempre più cittadini decidono di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda, con modalità organizzate, puntuali e performanti, e di seguire le regole. I numeri, in questo senso, ci stanno dando ragione. Per questo motivo, il nostro impegno continuerà sempre più forte”.

“Si è conclusa questa campagna di sensibilizzazione fondamentale per il corretto utilizzo del Numero verde per il ritiro dei rifiuti ingombranti” dichiara l’assessora comunale all’Ambiente Elda Perlino. “I dati ci dicono che le richieste sono aumentate e questo non può che renderci felici. Continueremo a lavorare su questo fronte, perché è importante ribadire che non siamo per una logica punitiva, ma piuttosto per una gestione condivisa e responsabile dei nostri rifiuti lavorando insieme ai cittadini. Per questo siamo al lavoro per rendere i servizi più efficaci e facilitare il conferimento e di conseguenza la raccolta. Ogni cittadino ha un ruolo importante, i piccoli gesti quotidiani, il rispetto dei nostri luoghi in cui viviamo ci aiuta ad evitare che le nostre strade diventino discariche a cielo aperto. Solo con l’impegno di tutti possiamo garantire un ambiente più vivibile e sostenibile”.