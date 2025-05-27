Ridurre le perdite di metano è cruciale

Per l’Italia, ridurre le emissioni di metano e migliorare l’efficienza energetica sono obiettivi urgenti ed è fra le azioni più rapide, efficaci e meno costose per sostenere la transizione energetica

“Il Global Methane Tracker 2025 dell’Iea ha rivelato che nel 2024, a causa delle operazioni del settore dei combustibili fossili, sono stati dispersi 120 milioni di tonnellate di metano, un volume equivalente all’intero fabbisogno annuale di gas residenziale dell’Ue. Questo evidenzia l’inefficienza e i rischi legati alle attuali catene di approvvigionamento energetico a livello globale”

Environmental Defense Fund Europe interviene sugli ultimi dati dei monitoraggi satellitari e sulle più recenti campagne di misurazioni delle emissioni di metano a livello mondiale, posto che il gas è responsabile di circa il 30% dell’aumento delle temperature globali e il settore energetico è responsabile di oltre il 35% delle emissioni prodotte dall’attività umana.

Il regolamento europeo sul metano

Premesso un contesto di crescente incertezza sulla sicurezza energetica,“il regolamento europeo sul metano rappresenta un’opportunità concreta per l’Italia di rispondere a una sfida cruciale, stabilendo regole chiare per la misurazione, il reporting e la verifica delle emissioni. Adottare questi standard non solo aiuterà a ridurre i rischi, ma favorirà anche l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, migliorando la qualità dei dati sulle emissioni.

Inoltre – dice l’organizzazione globale no-profit che ambisce a fornire soluzioni climatiche coraggiose e rivoluzionarie alle più gravi sfide ambientali – se l’Italia vuole essere un hub energetico e un leader nella transizione energetica senza compromettere la propria sicurezza energetica, ha bisogno di un quadro normativo stabile e di politiche mirate per rafforzare l’indipendenza energetica, sostenere la competitività dell’industria nazionale e contribuire attivamente alla decarbonizzazione europea”.

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Ridurre le perdite di metano è un’azione cruciale per l’Italia

A supporto delle raccomandazioni ci sono anche due nuovi studi a cura dell’Istituto Affari Internazionali con il supporto di Environmental Defense Fund Europe (Edf Europe) che stressano l’importanza della decarbonizzazione. Dalle ricerche emerge che, accanto a soluzioni come l’elettrificazione e l’adozione dell’idrogeno in alcuni settori specifici, un’azione cruciale per l’Italia è rappresentata dalla riduzione delle perdite di metano, specialmente nel settore energetico e nella distribuzione del gas.

Lo Studio

Il primo studio, presentato durante il webinar dal titolo “Le industrie energivore in Italia tra competitività e decarbonizzazione”, si intitola “Italy’s Energy-Intensive Industries amid Competitiveness and Decarbonisation” e mette in evidenza che, sebbene l’Italia stia facendo progressi verso la riduzione delle emissioni industriali, rimane dipendente dal gas naturale, di cui è uno dei principali importatori dell’Unione europea.

Lo studio suggerisce che, accanto a soluzioni come l’elettrificazione e l’adozione dell’idrogeno in alcuni settori specifici, un’azione cruciale per l’Italia è rappresentata dalla riduzione delle perdite di metano, specialmente nel settore energetico e nella distribuzione del gas, per migliorare ulteriormente le performance di decarbonizzazione. Anche se le emissioni di metano provenienti dalla catena del valore del gas in Italia sono già diminuite significativamente negli ultimi decenni (71,9% dal 1990), esse rappresentano ancora quasi l’80% delle emissioni fuggitive totali di metano del Paese. Affrontando i ritardi normativi e stabilendo un quadro politico stabile allineato al nuovo Regolamento Ue sul metano, l’Italia può ridurre ulteriormente le emissioni e raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici europei.

La ricerca che esplora Italia e Ue

La ricerca “European and Italian Just Transition Policies amid Industrial Decarbonisation and External Policies”, invece, esplora come l’Italia e l’Unione Europea possano integrare la transizione giusta nelle politiche industriali, per evitare che i territori più vulnerabili, come quelli dipendenti dalle industrie ad alta intensità energetica, subiscano impatti negativi sul piano economico e sociale. A questo proposito si sottolinea l’importanza di sviluppare politiche di compensazione per le regioni in difficoltà e di favorire una transizione inclusiva che possa portare benefici sia a livello nazionale che internazionale, con un focus particolare sull’Africa e la regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa).

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Azioni solidali che fanno bene alla transizione italiana

“Ridurre le perdite di metano del settore energetico rappresenta una delle azioni più rapide, efficaci e meno costose per l’Italia per accelerare la transizione rafforzando, allo stesso tempo, anche la propria competitività industriale”, ha commentato Léa Pilsner, Senior Policy Manager di Edf Europe. “Un impegno deciso in questa direzione, sostenuto da un’implementazione chiara e ambiziosa del regolamento Ue, non solo aiuterà a centrare gli obiettivi climatici europei, ma, con la guida dell’Italia, garantirà una transizione equa anche per i territori più esposti e dipendenti dai combustibili fossili”.

“L’Italia deve perseguire una strategia industriale olistica che possa permettere di sfruttare le opportunità tecnologiche ed economiche. Per questo, è necessario un piano industriale che comprenda tutte le tecnologie efficaci per la decarbonizzazione industriale lavorando attivamente anche in sede europea”, ha commentato Pier Paolo Raimondi, ricercatore senior dello Iai. “Per sostenere la trasformazione industriale, è necessaria anche una politica sociale adeguata finalizzata alla creazione di alternative e strumenti compensativi. Tale approccio deve anche definire la politica estera italiana riconoscendo le sfide e le opportunità dettate dal contesto energetico e geopolitico, come riconosciuto dal Piano Mattei. In tal senso, le recenti iniziative annunciate dalla Commissione europea forniscono un’opportunità ulteriore all’Italia nel definire la cooperazione industriale e climatica tra Europa e Africa”.

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