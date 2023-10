Reti idriche, 300 milioni dalla Regione Puglia

Sono 101 gli interventi finanziati, dalla rete idrica, alla fognatura, ai depuratori

Oltre 300 milioni di euro per eseguire 101 interventi sulle reti idriche, sulle fognature e sui depuratori pugliesi. Il finanziamento della Regione Puglia intende proseguire il percorso di ammodernamento delle infrastrutture idriche che attraversano tutto la regione.

Gli interventi sono stati selezionati verificando lo stato di attuazione di quelli in corso di realizzazione e l’ammissibilità di nuovi finanziabili con risorse derivanti dalle economie di gara, attraverso un lavoro congiunto tra la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l’Acquedotto Pugliese e l’AIP, nell’ambito del Tavolo Tecnico Permanente.

Ci sono lavori di grande impatto come i circa 40 milioni di euro che, a Bari, serviranno per adeguare ed estendere la condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Ovest, per potenziare l’impianto di depurazione di Bari Est oltre che per adeguare ed estendere la condotta sottomarina a servizio di questo stesso ultimo impianto, adeguare ed estendere la condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Bari Ovest e per completare la rete fognaria su strade già servite dalla rete idrica nell’abitato della città.

O come gli oltre 18 milioni di euro con cui, a Taranto, sarà completato il servizio idrico e fognante nella frazione di Talsano e realizzati tre lotti della rete idrica e fognaria a servizio della zona costiera nelle borgate di San Vito, Lama e Talsano mare.

Quasi 6 milioni di euro per il potenziamento e il risanamento della rete fognaria dell’agglomerato di Foggia e della rete di fognatura nera nella piana di Mattinata per 5 milioni e 200 mila euro, il cui cantiere è già in corso.

Circa 25 milioni di euro interesseranno invece la città, l’agglomerato e le marine di Lecce, con l’adeguamento del depuratore e il potenziamento della rete fognaria e del collettore al servizio della zona nord del centro storico di Lecce, la realizzazione di un impianto di sollevamento fognario “intermedio” a Casalabate, il potenziamento della rete fognaria a Borgo Piave, Masseria Marange, Masseria Grande, nella marina di San Cataldo di Lecce, a Mezzagrande e nei villaggi Adriatico, Wojtyla, Dario e Sole, a Frigole e a Torre Chianca, la realizzazione del collettore a gravità e dell’impianto di sollevamento della fognatura nera a servizio sempre della marina di San Cataldo di Lecce.