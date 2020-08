Recupero di rifiuti agricoli, pratiche innovative con Life lowcarbon feed

Alla scoperta di Life lowcarbon feed, il progetto che impiega nuovi metodi e pratiche innovative per realizzare l’effettivo recupero di rifiuti agricoli

Da riso a riuso il passo è breve. E non è semplicemente un discorso lessicale. Perché l’idea su cui si basa Life low carbon feed, progetto firmato Area Europa, è estremamente semplice: creare mangime biologico per le capre attraverso il riuso di foglie di agrumi e paglia di riso.

Gli obiettivi

Il progetto impiega nuovi metodi e pratiche innovative per realizzare l’effettivo recupero di rifiuti agricoli, derivanti dagli scarti della potatura di agrumi e dalla paglia di riso, per trasformarli in nuovi mangimi in grado di ridurre le emissioni di CH4 nei ruminanti, attenuando così i cambiamenti climatici legati all’agricoltura e all’allevamento del bestiame.

Area Europa è l’unico partner italiano del progetto e si occupa principalmente dell’analisi della sostenibilità della nuova filiera basata sul concetto di economia circolare e della sua replicabilità in Italia. Gli altri partner sono spagnoli, ma è un’idea applicabile in tutti i Paesi in cui l’allevamento caprino ha spazio: Grecia, Turchia e regioni d’Italia come Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria e le aree alpine.

Tra sviluppo sostenibile ed economia circolare

«Il LIFE Low Carbon Feed rappresenta per Area Europa un importante valore aggiunto perché riunisce in un unico progetto alcune delle nostre priorità fondamentali: sviluppo sostenibile ed economia circolare – sottolinea Eva Merloni, presidente e project manager di Area Europa -. In questo caso, parliamo inoltre di bioeconomia circolare, in quanto trasforma scarti agricoli di origine biologica in nuovi prodotti da immettere sul mercato, riducendo le emissioni di gas serra, sia dal punto di vista agricolo che zootecnico».

I vantaggi del recupero di rifiuti agricoli

Tra i risultati attesi dal progetto, infatti, vi sono il recupero di 70 tonnellate di rifiuti di agrumi e 25 tonnellate di paglia di riso per la conversione in mangimi, eliminando le emissioni di gas a effetto serra (equivalenti a 176 tonnellate di CO2). C’è poi la creazione di un mangime per foraggio a base di rifiuti di agrumi e riso con un costo inferiore a 120 € per tonnellata e un rapporto di foraggio del latte superiore a 0,75. Prevista inoltre la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra prodotte dalle capre che consumano i mangimi. Infine, la replicabilità della catena del valore nel mercato italiano, coinvolgendo almeno 10 attori.

La riduzione dei costi

«L’impegno di Area Europa – ribadisce Eva Merloni – è principalmente destinato a replicare il progetto su ampia scala, considerata la sua enorme potenzialità, soprattutto in Italia. Pensiamo a quale valore aggiunto potrebbero dare all’economia delle filiere virtuose che comprendono produttori di agrumi ed allevatori. Pensiamo alla Sicilia, ma non solo». Sostenibilità ambientale, ma c’è altro. «I nuovi prodotti realizzati – conclude la presidente e project manager di Area Europa – rispondono anche a criteri di sostenibilità economica e sociale in quanto si basano su un circuito locale sostenibile che permette di ridurre i costi di gestione ed ottenere prodotti competitivi».