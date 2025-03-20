Randagismo, le Guardie Zoofile salvano ultimo di una cucciolata

È accaduto In Calabria. Il fenomeno continua a crescere in attesa di una posizione della Regione

Carmine Levato, dirigente nazionale delle Guardie Zoofile di EARTH ODV, e le guardie volontarie della sezione Calabria, hanno salvato l’unico sopravvissuto di una cucciolata randagia. Gli altri tre cuccioli sono stati investiti e uccisi.

ueste orribili scene avvengono spesso come spesso è possibile avvistare cani randagi ed in pessime condizioni vagare per le strade di una Regione dove anche i canili sono pieni.

C’è un colpevole silenzioso dietro questa tragedia: l’inerzia.

Da anni, la Regione Calabria non attua reali piani di contrasto al randagismo e anzi non fornisce al Ministero della Salute i dati reali del fenomeno. “Per la Regione Calabria il Ministero della Salute ha messo a disposizione dei Comuni 1.200.000 euro” spiega il Presidente nazionale di EARTH Valentina Coppola, “destinati per la realizzazione di canili sanitari, sterilizzazioni ed iniziative di contrasto al randagismo ma finora non ci risultano richieste di utilizzo dei fondi, privilegiando, quindi, le convenzioni con le strutture gestite da privati, è un caso?”

Questa inadempienza è un chiaro caso di omissione di atti d’ufficio e dimostra la totale negligenza nella gestione di un problema che continua a mietere vittime innocenti.

Le vite di questi animali non valgono meno solo perché sono invisibili. Earth ODV chiede che la Regione Calabria intervenga immediatamente, attivando strategie efficaci per contrastare questa piaga. Non restiamo in silenzio. La vita di tanti altri cuccioli dipende da questo.