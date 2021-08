Ragazza uccisa da cani randagi in Calabria. OIPA: “Colpa delle amministrazioni inadempienti”

L’Organizzazione internazionale protezione animali: “La Calabria non ha neppure comunicato i dati 2020 al ministero della salute”. Le Regioni sono tenute ad adottare un programma di prevenzione del randagismo, ma i fondi per la lotta al randagismo non bastano. La legge sul randagismo in Puglia

La tragica fine di Simona Cavallaro, la ragazza di 20 anni sbranata da un branco di cani randagi a Satriano, in provincia di Catanzaro, ha sollevato le critiche delle associazioni animaliste. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), punta il dito sulle Amministrazioni inadempienti in materia di randagismo e sulla cronica mancanza di fondi necessari a gestirlo.

«Il randagismo non si crea da sé: questa piaga sociale, molto grave in Italia e soprattutto nel Meridione, è determinata dagli scellerati abbandoni e dalle Amministrazioni locali che troppo spesso girano la testa dall’altra parte, invece di sterilizzare, accogliere e promuovere le adozioni», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto.

Randagismo a macchia di leopardo

Che in Calabria la Regione, le Aziende sanitarie e i Comuni non abbiano mai preso sul serio la questione randagismo è testimoniata, tra l’altro, dalla mancata comunicazione al Ministero della Salute dei dati sul randagismo 2020 che ogni anno Regioni e Province autonome trasmettono al Dicastero. Calabria e Sicilia non hanno trasmesso alcun dato riguardante il 2020.

Le Regioni sono tenute, sentite le associazioni che operano in ambito regionale, ad adottare un programma di prevenzione del randagismo, ma i fondi non sono mai sufficienti a lenire questa grave piaga sociale.

Come riconosce il Ministero della Salute, “negli ultimi venti anni in Italia sono state emanate diverse norme per la tutela degli animali da affezione e la lotta al randagismo. Tuttavia l’attività ispettiva e il monitoraggio effettuati sul territorio hanno messo in evidenza molte criticità sull’applicazione delle disposizioni vigenti”.

«I cani abbandonati sono sempre tanti e, laddove le campagne di sterilizzazione sono lacunose, le molte femmine vaganti partoriscono cuccioli che, quando non muoiono di stenti, di malattia o d’incidente, diventando adulti alimentano la popolazione di randagi», continua Comparotto.

Ecco allora che sono le associazioni a dover tappare i buchi dei responsabili con propri fondi alimentati dalle donazioni di privati. Nel 2020 l’Oipa ha dato in adozione 3.586 animali (3.105 nel 2019) ne ha soccorsi e curati 3.672 – 1.503 cani, 1.773 gatti e 396 di altre specie – (3.272 nel 2019) e raccolti 31.290 chili di cibo, secco e umido, (24.098 nel 2019).

La legge sul randagismo in Puglia

In Puglia è stata approvata nel febbraio 2020 la legge contenente le norme sul controllo del randagismo, dell’anagrafe canina e la protezione degli animali di affezione. Questa norma va così ad abrogare la legge regionale 12 del 1995, ormai illegittima e desueta.

Il nuovo testo si adegua alle normative nazionali e comunitarie. Vengono definite le competenze della Regione e dei Comuni ai fini del risanamento o costruzione dei canili sanitari. Sono stabiliti i requisiti delle strutture di ricovero e gli obblighi dei gestori. È regolamentata l’esposizione e la vendita di cani e gatti, l’addestramento, l’educazione, l’affido, l’adozione, la rinuncia, l’eutanasia, il recupero dei cani randagi, la protezione dei gatti, le competenze delle Asl e le prestazioni sanitarie, in alcuni casi gratuite. Viene tutelato il benessere di questi animali, consentendo il libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici, esercizi commerciali e sui mezzi di trasporto pubblico. È istituita l’anagrafe degli animali d’affezione e da parte della Regione e delle Asl è prevista la promozione della conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali. Tra gli emendamenti più importanti approvati, il divieto di adozione a coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati di violenza o maltrattamenti ai danni di animali o persone e la nomina di un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo. Prevista anche una Commissione regionale col compito di coordinare l’attuazione della legge. Le associazioni per la protezione degli animali iscritte all’Albo regionale non dovranno avere fini di lucro.

Le legge pone limiti severi alla “circolazione” degli animali randagi in alcuni casi divenuti merce di scambio tra i Comuni, interessati a tagliare le spese sostenute, e i gestori di canili, interessati ad incrementare le rette riscosse, valorizzando invece l’attività dei volontari che non curano gli animali. Ogni anno la Puglia spende 27 milioni di euro per il mantenimento degli animali nei canili. Una cifra nettamente superiore a quella di altre regioni anche più grandi della nostra